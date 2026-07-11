Eine grüne Oase am Potsdamer Platz, direkt gegenüber dem Sony Center: Der Secret Champagne Garden im Ritz-Carlton Berlin öffnet in den Sommermonaten als exklusive Bar und Eventlocation. Das Team des renommierten The Curtain Club serviert Champagner, Signature-Drinks und kleine Gerichte inmitten urbaner Pflanzenpracht mit Blick auf den Tiergarten.

Ritz Carlton Berlin Secret Champagne Garden

Berlin: Der Secret Champagne Garden im The Ritz-Carlton

Ein geheimer Garten im dritten Stock

Die Woche in Berlin beginnt an einem Ort, den man nicht einfach findet, sondern entdecken muss: Mit dem Secret Champagne Garden hat das Ritz-Carlton Berlin eine saisonale Sommer-Bar eröffnet, die als verborgene Location am Potsdamer Platz ein neues Angebot für die Berliner After-Work- und Eventszene schafft . Die grüne Oase auf der dritten Etage öffnet bei gutem Wetter jeden Montag von 16 bis 21 Uhr und verbindet urbane Kulisse mit einer angenehm privaten Atmosphäre .

Betrieben wird die Sommer-Location vom Team des renommierten The Curtain Club, einer der besten Bars der Stadt . Serviert wird eine kuratierte Auswahl an Champagnern, kreativen Signature Cocktails sowie alkoholfreien Alternativen, begleitet von leichten Gerichten zum Teilen .

An allen übrigen Tagen steht der rund 350 Quadratmeter große Hochgarten exklusiv für private Feiern und geschäftliche Veranstaltungen mit bis zu 40 Personen zur Verfügung .

Ein Rückzugsort mitten in der Stadt

Im dritten Stock des Hotels ist eine grüne Rückzugsoase entstanden – mitten in der Stadt und doch angenehm abgeschirmt. Üppige Pflanzen und der Blick auf den Tiergarten prägen das Bild . Vor allem in den Abendstunden entwickelt der Ort eine besondere Stimmung, wenn das Licht weicher wird und der Tag langsam in den Abend übergeht.

Der Secret Champagne Garden ist Teil des kulinarischen Ensembles des Fünf-Sterne-Superior-Hotels, das mit POTS (moderne deutsche Küche), The Lounge (kuratierte Teeauswahl) und dem The Curtain Club (Cocktailbar) bereits mehrere gastronomische Highlights bietet .

Kulinarisches Angebot: Champagner, Drinks & Tapas

Im Mittelpunkt des Secret Champagne Garden stehen ausgewählte Champagner sowie saisonal inspirierte Drinks mit botanischen Noten. Klassiker werden bewusst neu interpretiert – etwa der Sgroppino mit Fruchtsorbet und Prosecco. Alkoholfreie Optionen wie der San Limello Spritz oder ein Detox Collins ergänzen das Angebot .

Dazu kommt eine wechselnde Auswahl an kleinen Tapas aus der Hotelküche – leicht, unkompliziert und immer auch mit vegetarischen Optionen .

Begleitet wird das Erlebnis von entspannter Lounge-Musik mit urbanen Einflüssen – bewusst ohne DJ, um die ruhige, fast intime Atmosphäre zu erhalten .

Exklusive Eventlocation für bis zu 40 Gäste

Neben den Montagsöffnungen steht der Secret Champagne Garden an allen weiteren Tagen exklusiv als Eventlocation zur Verfügung . Ob Sommerfest, Geburtstag, After-Work-Empfang oder Networking-Event – der Hochgarten bietet einen besonderen Rahmen für Anlässe im kleinen Kreis bis zu 40 Personen .

Die Location verfügt über Lounge-Sitzgelegenheiten und Stehtische und lässt sich für intime Feiern oder exklusive Empfänge nutzen. Ein privater Boccia-Platz sorgt für gesellige Momente, und auf Wunsch können Live-Musik oder maßgeschneiderte Unterhaltungsprogramme gebucht werden .

Besondere Erlebnisse: Yoga & Lunch im Secret Champagne Garden

Neben den Abendöffnungen bietet der Secret Champagne Garden in den Sommermonaten ein weiteres außergewöhnliches Erlebnis: Jeden Samstag von Juni bis August findet eine Yoga-Session in der grünen Oase statt . Unter der Anleitung eines zertifizierten Yoga-Lehrers können Teilnehmer bei einer 75-minütigen Einheit ihre innere Balance wiederfinden und neue Energie tanken .

Im Anschluss an die Yoga-Einheit erwartet die Gäste ein Mittagessen im Restaurant POTS mit drei sorgfältig zusammengestellten Gerichten, darunter eine leichte Light-Lunch-Option. Inklusive sind erfrischendes Wasser und Espresso .

Preise: 79 € pro Person, 99 € pro Person inklusive Wellness-Tagespass .

Das Ritz-Carlton Berlin – ein Haus mit Geschichte

Das Ritz-Carlton verfügt über 303 Gästezimmer und Suiten und liegt direkt am Potsdamer Platz, einem der geschichtsträchtigsten Orte der Hauptstadt . Zeitgenössischer Art-déco-Stil prägt das Erscheinungsbild des 5-Sterne-Superior-Hotels und wird durch einen anspruchsvollen Service ergänzt .

Für kulinarische Akzente steht das Restaurant POTS mit moderner deutscher Küche, das im MICHELIN Guide geführt wird . Die The Lounge bietet eine kuratierte Auswahl an Teearomen sowie eine eigene Menükarte . The Curtain Club zählt zu den besten Bars der Stadt . Ein moderner Wellnessbereich sowie die exklusive Club Lounge auf der 10. Etage runden das Angebot ab .

Secret Champagne Garden – Informationen auf einen Blick

Merkmal Detail Ort The Ritz-Carlton, Berlin, Potsdamer Platz 3, 3. Etage Öffnungszeiten Montags 16 bis 21 Uhr (wetterabhängig) Betreiber Team des The Curtain Club Kapazität Events bis zu 40 Personen Ausstattung Lounge-Sitzgelegenheiten, Boccia-Platz Besondere Angebote Yoga & Lunch (samstags, Juni–August) Reservierung Online über die Hotel-Website

Fazit: Ein verstecktes Juwel am Potsdamer Platz

Der Secret Champagne Garden im The Ritz-Carlton, Berlin ist mehr als nur eine saisonale Bar – er ist ein Rückzugsort über den Dächern der Stadt, eine grüne Oase für Genießer und eine exklusive Eventlocation für besondere Anlässe. Die Kombination aus erlesenen Getränken, leichten Speisen und der intimen Atmosphäre macht ihn zu einem Geheimtipp für Berliner und Besucher der Hauptstadt gleichermaßen.

Ob zum entspannten After-Work-Drink am Montagabend, als exklusive Kulisse für eine private Feier oder zur erholsamen Yoga-Session am Samstagmorgen – der Secret Champagne Garden bietet ein einzigartiges Erlebnis, das man nicht einfach findet, sondern entdecken muss .

Alle Angaben basieren auf Informationen des The Ritz-Carlton, Berlin. Reservierungen sind über die offizielle Hotel-Website möglich. Die Öffnungszeiten können wetterabhängig sein.

https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/berzt-the-ritz-carlton-berlin/dining/