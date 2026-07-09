Anton Schmaus stellt das Storstad in Regensburg neu auf

Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Regensburger Gourmetrestaurant Storstad leitet eine neue Ära ein. Nach über einem Jahrzehnt verlässt Küchenchef Josef Weig das Haus – Patron Anton Schmaus nutzt den Abschied für einen radikalen Neustart mit einer weiblichen Doppelspitze, einem flexiblen à la carte-Angebot und einer engeren Verbindung zur benachbarten Sushi Bar Aska.

Hella Eggers (l.) und Simone Kubitzek übernehmen die kulinarische Leitung im Storstad von Anton Schmaus. @ SinaMeindl

Anton Schmaus, Storstad Regensburg

Ein radikaler Neustart nach elf Jahren

Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Storstad in Regensburg steht vor einem grundlegenden Wandel . Nach über einem Jahrzehnt prägender Zusammenarbeit verlässt Küchenchef Josef Weig das Haus, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen . Den Abschied nutzt Patron Anton Schmaus für einen bewussten Schnitt und einen radikalen Neustart.

„Nach elf großartigen Jahren mit Josef Weig war klar: Wir müssen uns neu erfinden“ , sagt Schmaus. „Ich wollte eine spürbare Veränderung – im Führungsstil, in der Bildsprache der Gerichte und in der Energie des Restaurants.“

Seit dem 1. Juli 2026 übernahmen Simone Kubitzek (32) und Hella Eggers (33) die kulinarische Gesamtverantwortung für das Restaurant . Das erste gemeinsame Menü der neuen Doppelspitze wird ab dem 4. August serviert .

Die neuen Macherinnen: Kubitzek und Eggers als Dreamteam

Mit Kubitzek und Eggers holt Schmaus zwei Köchinnen nach Regensburg, die bereits seit mehreren Jahren gemeinsam an Spitzenadressen gearbeitet haben . Beide waren im Drei-Sterne-Restaurant Aqua bei Sven Elverfeld in Wolfsburg tätig und wechselten anschließend gemeinsam ins Marcobrunn by Tristan Brandt . Nach eineinhalb Jahren gehen sie nun erneut als Team den nächsten Schritt – diesmal ins Storstad nach Regensburg .

„Simone und Hella bringen handwerkliche Präzision mit, aber auch eine große Lust auf Veränderung. Ihre Küche ist klar, kraftvoll, aromatisch und nah am Gast“ , sagt Anton Schmaus über sein neues Duo.

Simone Kubitzek: Von der Hotelfach-Ausbildung zur Spitzenküche

Simone Kubitzek (32) absolvierte zunächst eine Ausbildung im Hotelfach, entdeckte dabei jedoch schnell die Küche für sich . Nach ihrer Koch-Ausbildung im Hotel Leicht in Biebelried führte ihr Weg in die Spitzengastronomie . Fünf Jahre arbeitete Kubitzek im Hotel Schloss Elmau, zuletzt als Demichef und Chef de Partie im Gourmetrestaurant Luce d’Oro (heute Ikigai) . Anschließend wechselte sie ins Aqua zu Sven Elverfeld, wo sie zuletzt als Junior Sous Chefin arbeitete .

Im Jahr 2023 sicherte sich Kubitzek den Titel „Junge Wilde 2023“ beim renommierten Rolling Pin-Wettbewerb – als erst zweite Frau in der 18-jährigen Geschichte . Die Jury um Luki Maurer, Christoph Kunz und Thomas Penz war von ihrer Leistung überzeugt: „Diese Frau kocht stark, wirklich stark“ .

Ihre Küche ist geprägt von asiatischen Aromen, bewusst eingesetzten Würzungen, Fermentationen und einer klaren Produktlogik . „Mich fasziniert, wie vielfältig asiatische Küche sein kann“ , sagt Kubitzek. „Ein Gewürz, eine Sauce oder ein Sud dürfen nicht einfach nur interessant klingen. Sie müssen einem Gericht Richtung geben.“

Durch ihre Ausbildung im Hotelfach denkt sie Küche und Service zusammen : „Wir wollen die Gäste mit offenen Armen empfangen, mit ihnen sprechen, ihnen unsere Küche erklären und dabei eine Atmosphäre schaffen, in der sich niemand verstellen muss.“

Hella Eggers: Vom Vendôme ins Aqua

Hella Eggers (33) startete ihre Karriere mit einer Kochausbildung im Jacob Restaurant bei Thomas Martin in Hamburg . Weitere Stationen folgten, darunter das Se7en Oceans, im Courtier und das Vendôme unter Joachim Wissler . Im Vendôme stieg sie zur Chef-Patissière auf . Später wechselte Eggers als Patissière ins Aqua, wo sie mehrere Jahre Seite an Seite mit Simone Kubitzek arbeitete .

Als gelernte Köchin hebt Eggers die Grenzen zwischen den Posten bewusst auf : „Ich sehe keine Trennung zwischen Dessert und Küche. Es geht bei jedem Gang um Balance, Textur und pure Emotion.“

Vier starke Frauen an der Spitze

Für Anton Schmaus ist der Neustart auch ein Bekenntnis zur Förderung junger Talente und zu einer modernen, vielfältigen Führungskultur . Mit Simone Kubitzek und Hella Eggers in der Küche, Sommelière Simone Eberhard im Service und seiner Frau Anna Schmaus als Gastgeberin stehen künftig vier starke Frauen an der Spitze des Hauses .

Für Schmaus ist das kein Statement, sondern eine logische Entwicklung : „Gute Gastronomie entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen dürfen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht.“

Konzeptionelle Neuausrichtung: Mehr Flexibilität für die Gäste

Hand in Hand mit der personellen Veränderung geht ab dem 1. Juli eine konzeptionelle Neuausrichtung einher .

Abschied vom Menüzwang

Das Storstad verabschiedet sich vom klassischen Menüzwang . Unter der Woche – von Dienstag bis Donnerstag – bietet das Restaurant den Gästen die Möglichkeit, flexibel à la carte zu essen . Das Konzept richtet sich an Gäste, die auch wochentags unkompliziert sehr gut essen möchten, ohne zwingend ein großes Menü zu buchen .

Auch alkoholfreie Begleitungen sollen dabei stärker in den Fokus rücken . Am Wochenende bleibt das Menü der Mittelpunkt, wird jedoch als Fünf-Gang-Variante gestaltet .

Enge Verbindung zur Sushi Bar Aska

Neu ist außerdem die engere Verbindung zur ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Sushi Bar Aska . Gäste des Storstad können künftig einzelne Gerichte von Meister Atsushi Sugimoto aus der benachbarten Sushi-Bar in ihr Storstad-Erlebnis integrieren . Damit rücken die beiden besternten kulinarischen Welten im Haus enger zusammen, ohne ihre Eigenständigkeit zu verlieren .

„Das Storstad soll wieder stärker zu seiner ursprünglichen Idee zurückfinden“ , sagt Schmaus. „Wir wollten immer die große, weite Welt nach Regensburg holen. Genau daran knüpfen wir jetzt wieder an.“ HOGA Nürnberg 2027

Anton Schmaus: Ein Gastronom mit Weitblick

Der Werdegang von Sternekoch Anton Schmaus (Jg. 1981) führt aus Viechtach im Bayerischen Wald über die Schweiz nach Stockholm, New York und – reich an Eindrücken – wieder zurück nach Regensburg . Heute betreibt er drei Restaurants, einen Wine Concept Store und einen Gourmet-Lieferdienst .

Das Storstad führt er bereits seit 2014 mit einem Michelin-Stern . 2019 eröffnete er die Sushi Bar Aska, die als erste und einzige Sushi Bar Deutschlands mit einem Stern ausgezeichnet wurde . Weitere Projekte sind das Sticky Fingers (2016), der Wine Concept Store Tipsy (2022) und der Gourmet-Lieferservice Proviant (2020) .

Seit 2017 ist Schmaus zudem Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und begleitet das Team zu allen Spielen . Hinzu kommen Engagements als Redner, Erfolge als Kochbuchautor („Anton Schmaus kocht“, 2022) sowie Auftritte in TV-Kochshows .

Das Storstad in Regensburg

Das Storstad befindet sich im historischen Goliath House am Watmarkt 5 in Regensburg und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Dom . Die lichtdurchfluteten Räume im fünften Stock verbinden skandinavisches Design mit urbanem Flair . Die Terrasse ist ein besonderes Highlight .

Die Speisekarte des Storstad – nun unter der neuen Leitung von Kubitzek und Eggers – verbindet klassisches französisches Handwerk mit asiatischer Tiefe, klaren Linien, Saucen und Sude als Rückgrat, bewusster Säure, präzise gesetzter Schärfe und einem direkten Austausch mit den Gästen .

Zusammenfassung der Neuerungen im Überblick

Bereich Bisher Neu ab 1. Juli 2026 Küchenleitung Josef Weig Simone Kubitzek & Hella Eggers (Doppelspitze) Menüstruktur (Di–Do) Menüzwang À la carte möglich Menüstruktur (Wochenende) 5–7 Gänge Fünf-Gang-Menü Verbindung zu Aska Getrennte Konzepte Einzelne Aska-Gerichte integrierbar Alkoholfreie Begleitungen Untergeordnet Stärkerer Fokus Führungsteam Gemischt Vier Frauen an der Spitze (Kubitzek, Eggers, Eberhard, A. Schmaus)

Alle Angaben basieren auf der offiziellen Ankündigung von Anton Schmaus. Das erste gemeinsame Menü der neuen Doppelspitze wird ab dem 4. August 2026 serviert. Reservierungen sind über die Website storstad.de möglich.