Entspanntes Fine Dining auf höchstem Niveau, aber ohne steifes Ambiente, strenge Kellner und all die anderen Klischees, die vielen noch in den Kopf kommen, wenn sie an Gourmet denken. Genau dieses Ziel hatten Jochim Busch und Philipp Günther, als sie im vergangenen Sommer das Rausch im Frankfurter Westend eröffneten. Nun gehen sie einen Schritt weiter und machen mit dem neuen YOUNG Rausch-Menü Gästen unter 30 Jahren den Zugang zur gehobenen Gastronomie deutlich leichter.

Frankfurt, Westend: Zwischen Bankenviertel und Campusleben hat sich das Rausch in kurzer Zeit zu einer der spannendsten kulinarischen Adressen der Stadt entwickelt. Während Fine-Dining-Restaurants oft mit festen Konventionen und einer gewissen Distanz verbunden werden, setzen Jochim Busch und Philipp Günther von Beginn an bewusst auf Offenheit, Leichtigkeit und eine moderne Gästekultur. Mit dem YOUNG Rausch-Menü richten sie sich nun gezielt an jüngere Gäste, um diese früh für hochwertige Gastronomie zu begeistern. Für rund 200 Euro gibt es von Dienstag bis Donnerstag ein 5-Gang-Menü inklusive Aperitif, drei begleitende Weine, Wasser und Kaffee. Ein komplettes kulinarisches Paket für den Nachwuchs.

„Wir haben gemerkt, dass viele junge Gäste großes Interesse an gehobener Kulinarik haben und gerne Neues ausprobieren möchten“, sagt Jochim Busch. „Gleichzeitig ist es für viele zu komplex und unübersichtlich, sich mit Weinbegleitungen auseinanderzusetzen, und die Vielzahl an Optionen wirkt schnell überwältigend.“ Mit dem YOUNG Rausch wird das künftig einfacher. Ein Rundum-sorglos-Angebot, das den Einstieg in die gehobene Gastronomie erleichtert. Voraussetzung ist lediglich ein entsprechender Hinweis bei der Reservierung.

Vollwertiges Rausch-Erlebnis

Das Menü für jüngere Gäste ist ausdrücklich keine abgespeckte Version des regulären Restaurantbesuchs. Es ist ein vollwertiges Rausch-Erlebnis mit derselben Produktqualität und Handschrift, für die Busch und Günther seit der Eröffnung stehen. Regionalität und Saisonalität spielen dabei ebenso eine wichtige Rolle wie eine moderne, kreative Interpretation klassischer Küche. Wer das Rausch ohne Alkohol erleben möchte, kann alternativ eine alkoholfreie Getränkebegleitung wählen.

Für Philipp Günther ist das Konzept mehr als nur ein zusätzliches Menü: „Die Gastronomie verändert sich, und damit auch die Gästekultur. Viele junge Menschen beschäftigen sich heute sehr bewusst mit Genuss, Wein und Kulinarik. Genau diesen Gästen möchten wir einen offenen Zugang ermöglichen.“ Offenheit und Vertrauen sollen dabei auch das Miteinander prägen. „Wir setzen auf die Ehrlichkeit unserer Gäste“, so Günther. „Uns ist wichtig, dass wir gemeinsam die Freude an gutem Essen, Atmosphäre und Gastfreundschaft teilen.“

Sonderöffnungszeit am Tag der Michelin-Vergabe

Nicht nur für unter 30-Jährige, sondern für alle Genießerinnen und Genießer öffnet das Rausch am 23. Juni ausnahmsweise auch mittags seine Türen. „Viele Kolleginnen und Kollegen reisen zur Sternevergabe am Abend im Palmengarten an. Ihnen möchten wir die Gelegenheit geben, unser noch junges Restaurant kennenzulernen“, erklärt Jochim Busch. Reservierungen sind ab sofort möglich.

Das Rausch ist von Dienstag bis Donnerstag ab 18:30 Uhr geöffnet. Freitags von 12 bis 14 Uhr für den „kleinen Rausch“ am Mittag mit reduziertem Programm sowie abends ab 19 Uhr. Am Wochenende bleibt das Restaurant geschlossen, auf Anfrage sind samstags jedoch exklusive Veranstaltungen und Events möglich

Weitere Informationen unter www.rauschrauschrausch.com