Destape in Palma: Gabriel Conti eröffnet neues Restaurant im Terreno Barrio Hotel – Zwischen lokaler Identität und ehrlicher Küche

Im Herzen des traditionsreichen Viertels El Terreno hat ein neues gastronomisches Konzept eröffnet, das den freien Geist der einstigen Kulturbrache wieder aufleben lässt. Destape – so der Name des Restaurants – ist mehr als nur ein Ort zum Essen. Es versteht sich als offener Begegnungsort für Bewohner, Besucher und die kreative Dynamik des Viertels . Hinter dem Projekt steht die renommierte Unternehmensgruppe Piñero, die das Destape als Teil des Terreno Barrio Hotels konzipiert hat.

Gabriel Conti

Ein Name mit Geschichte

Der Name „Destape“ ist bewusst gewählt und verweist auf eine prägende Ära Mallorcas, in der El Terreno als lebendiges Zentrum für Kultur, Nachtleben und gesellschaftliche Offenheit galt . Diese Haltung übersetzt das Restaurant in eine zeitgemäße Form von Gastronomie: nahbar, authentisch und eng mit seinem Umfeld verbunden.

Das Konzept: Ein Restaurant als Teil des Viertels

Destape folgt der Idee eines offenen Hauses, das sich natürlich in das Leben des Viertels integriert . Bewohner und Reisende sollen hier gleichermaßen zusammenkommen – nicht nur saisonal, sondern das ganze Jahr über. Das ganztägige gastronomische Angebot umfasst Frühstück für Nachbarn und Gäste, Mittag- und Abendessen sowie die Dachterrasse „El Terrado“ mit Blick auf das Castell de Bellver .

Nabil Aguilera, Direktor des Terreno Barrio Hotels, erklärt Gourmet Report die Vision: „Destape entsteht aus dem Wunsch heraus, Dinge mit Bedeutung zu schaffen – ausgehend vom Produkt, vom Wissen und vom Respekt gegenüber dem Ort, an dem wir leben. Als Teil des Terreno Barrio Hotels möchten wir ein offener Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen und gerne wiederkehren.“

Die Küche: Ehrlich, produktorientiert, ohne Filter

Verantwortlich für das kulinarische Konzept ist Gabriel Conti gemeinsam mit seinem Team. Der gebürtige Brasilianer bringt seine Erfahrung aus der internationalen Gastronomie- und Restaurantszene Barcelonas nach Mallorca und steht für eine mediterrane Küche mit präziser Technik und klarer Produktorientierung . Sein eigenes Restaurant Mombo in Palma wurde bereits in renommierten Führern wie Michelin, Macarfi und Repsol ausgezeichnet.

Unterstützt wird Conti von Küchenchef Miguel Ángel Sánchez, Beverage Director Borja Triñanes sowie Maître Carla González.

Im Mittelpunkt steht eine Küche „ohne Filter“, die Produktqualität, Handwerk und eine klare Haltung vereint . Verarbeitet werden überwiegend saisonale Zutaten lokaler Produzenten der Insel – mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Saisonalität und respektvollen Umgang mit Ressourcen.

Gabriel Conti beschreibt seine Philosophie so: „Destape steht für eine ehrliche Küche ohne Filter – geprägt von Geschmack, Einfachheit und großer Sorgfalt in jedem Detail.“

Die Signature-Gerichte im Fokus

Die Karte von Destape spiegelt die Balance aus Eleganz und Einfachheit wider. Zu den herausragenden Kreationen zählen:

Texturas de Chocolate – Gabriel Contis kunstvolles Dessert, das zum Teilen gedacht ist und direkt am Tisch zubereitet wird . Es ist weit mehr als ein süßer Abschluss: eine immersive Komposition aus Milchschokoladencreme, geröstetem Kaffee, Schokoladen-Cognac-Mousse, warmer Schokoladensauce, Kakao-Crumble, Kakaonibs, Schokoladeneis und einer feinen Schokoladenkugel. Frische Zitrusnoten von mallorquinischen Zitronen, Orangen und Limetten sowie essbare Blüten verleihen dem Dessert Leichtigkeit und Lebendigkeit.

Fenchelsalat mit Rucola und Birne – zelebriert die Produkte der Insel mit Klarheit und Zurückhaltung.

Gegrillte Mini-Zucchini mit Stracciatella und Pistazien – vereinen rauchige Noten, Cremigkeit und feinen Crunch.

Toast mit mallorquinischer Sobrasada, Honig, Apfel und Rucola – eine zeitgenössische Hommage an die Insel.

Destapes Version des Bikini – mit Schinken, Käse, Trüffel und gepökeltem Eigelb verleiht dem Klassiker einen reichhaltigeren Charakter.

Reis mit Ente, Spargel und saisonalen Pilzen – zeigt die ruhigere, komponiertere Seite der Küche.

Gegrillter Cap Roig – einer der begehrtesten Fische der Balearen wird über offenem Feuer in bewusst reduzierter Form zubereitet. Das Gericht fängt die Essenz von Destapes kulinarischer Philosophie ein: produktorientiert, im Ort verwurzelt und leise ausdrucksstark statt effekthascherisch.

Strategische Bedeutung für Mallorcas Gastronomie

Mit seiner Eröffnung reiht sich Destape in eine neue Generation gastronomischer Konzepte auf Mallorca ein, die lokale Identität, kulturelle Relevanz und einen bewussteren Umgang mit Kulinarik in den Mittelpunkt stellen . Die Verbindung von Hotel und Restaurant unter einem Dach schafft Synergien: Das Terreno Barrio Hotel profitiert von der gastronomischen Exzellenz, während Destape von der Laufkundschaft und der internationalen Gästestruktur des Hotels zehrt.

Die bewusste Verortung im traditionsreichen El Terreno, das in den letzten Jahren einen Wandel vom einstigen Vergnügungsviertel zu einem kreativen und kulturellen Hotspot erlebt, ist strategisch klug gewählt. Destape positioniert sich als Ankerpunkt dieser Entwicklung und spricht sowohl die lokale Community als auch design- und kulinarikinteressierte Reisende an.

Praktische Informationen

Adresse: Terreno Barrio Hotel, El Terreno, Palma de Mallorca

Terreno Barrio Hotel, El Terreno, Palma de Mallorca Angebot: Frühstück, Mittag- und Abendessen, Dachterrasse „El Terrado“

Frühstück, Mittag- und Abendessen, Dachterrasse „El Terrado“ Konzept: Mediterrane Küche mit Fokus auf lokale, saisonale Produkte

Mediterrane Küche mit Fokus auf lokale, saisonale Produkte Team: Gabriel Conti (Leitung), Miguel Ángel Sánchez (Küchenchef), Borja Triñanes (Beverage Director), Carla González (Maître)

Weitere Informationen unter: Destape Restaurant & Terreno Barrio Hotel

Mallorca im Gourmet Report