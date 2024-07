MICHELIN HANOI | HO CHI MINH STADT | DA NANG

Der MICHELIN Vietnam 2024 umfasst insgesamt 164 gastronomische Einrichtungen: Sieben mit einem MICHELIN-Stern, 58 Bib Gourmand und 99 MICHELIN Selected. Da Nang, das in dieser zweiten Ausgabe neu aufgenommen wurde, ist mit 36 Einträge in den Führer – darunter 1 MICHELIN-Stern und 16 Bib Gourmand Lokale. – Michelin Vietnam!

Markt in Da Nang

MICHELIN Vietnam

Die Zahl der Bib Gourmand-Lokale hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt,

mit 29 Neuzugängen. Von diesen Neuzugängen stammen mehr als die Hälfte

(16 Lokale) aus Da Nang.

Laut Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guides, hat Da Nang – eine neue zusätzliche Stadt in der zweiten Ausgabe des MICHELIN Guides in Vietnam – die Auswahl des MICHELIN Guides mit seinen einzigartigen lokalen Restaurants und Köstlichkeiten bereichert. “Die drei Städte Vietnams – Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt (das ehemalige Saigon) und Da Nang – haben alle ihre eigenen Merkmale. Die kulinarische Szene des Landes überrascht den Markt immer wieder mit ihrer Vitalität, Leidenschaft und Kreativität. Ganz zu schweigen davon, dass renommierte Köche zunehmend Restaurants in Vietnam eröffnen und eine neue Generation von vietnamesischen Köchen mit einem wachsenden Kundenstamm heranwächst. Daher wird Vietnam in der Tat zu einem immer interessanteren Ziel auf der Weltkarte der Gastronomie, das man aufmerksam im Auge behalten sollte”, so Gwendal Poullennec im Gourmet Report.

Drei neue Restaurants (2 Newcomer und 1 Aufsteiger) auf der Liste der MICHELIN Sterne-Restaurants, womit sich die Zahl auf sieben Einsterner erhöht

Während alle mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants der vorherigen Auswahl – Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị und Ănăn Saigon – ihre Auszeichnungen behalten, gibt es bei der One MICHELIN Star-Auswahl 2024 zwei Neuzugänge und eine Beförderung. Die zwei Neulinge, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet werden, sind: Akuna [Ho-Chi-Minh-Stadt], ein Restaurant mit kreativen europäischen Gerichten mit vietnamesischen Einflüssen und und La Maison 1888 [Da Nang], ein Restaurant, das ein 5- oder 7-Gänge-Menü mit erstklassigen Zutaten aus Vietnam, Frankreich und Japan serviert.

Das einzige Restaurant, das vom MICHELIN Selected mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, ist das The Royal Pavilion [Ho-Chi-Minh-Stadt], ein Restaurant, das eine breite Palette von À-la-carte- und Set-Menüs anbietet, die das kulinarische Erbe Kantons respektieren, wobei das Dim-Sum-Menü nur zur Mittagszeit erhältlich ist.

Bib Gourmand-Liste verdoppelt sich auf 58 Restaurants, davon mehr als die Hälfte (16 Restaurants) in Da Nang

Zu den 16 neuen Einträgen aus Da Nang auf der Bib Gourmand-Liste 2024 gehören: Bé Ni 2, ein rund um die Uhr belebtes, zwangloses Lokal, das tagsüber Reisgerichte und abends Meeresfrüchte anbietet, wobei die meisten Schalentiere aus der Region stammen und von höchster Qualität sind; das Indian Aroma Restaurant, ein Restaurant, das ikonische Gerichte aus dem Norden und Süden des Heimatlandes seines erfahrenen indischen Küchenchefs serviert, die man unbedingt probieren muss, wie z. B. ein erfrischendes Papadam, das in Minzchutney getunkt wird, und das Saag Ghosh (ein Lamm- und Spinatcurry aus Nordindien); und Mỳ Quảng Sứa Hồng Vân, ein Street-Food-Lokal, das berühmt ist für Mì Quảng mit der würzigen orange-roten Krabbenbrühe und Nudeln, die wahlweise mit Wachtelei, Schweinefleisch, Krabben, Fleischbällchen oder Gummifisch belegt sind.

99 Lokale auf der MICHELIN-Auswahlliste

Zu den neuen MICHELIN Selected-Lokalen in Hanoi gehören: Bánh Cuốn Bà Hoành, ein Straßenrestaurant, das köstliche Bánh Cuốn, vietnamesische Dampfbrötchen mit Schweinehackfleisch und schwarzen Pilzen, serviert; Hanoi Garden, ein Restaurant, das eine Mischung aus klassischer und zeitgenössischer vietnamesischer Küche anbietet; und Le Beaulieu, ein Restaurant, das für seine feine französische Küche und eine große Auswahl an Weinen bekannt ist.

Zu den Restaurants in Ho-Chi-Minh-Stadt gehören: Du Yên, ein Restaurant, das schmackhafte vegetarische Gerichte anbietet; Kobe Bistro, ein Bistro, das auf französische Küche spezialisiert ist; und Oryz, ein Restaurant mit einem ostasiatischen Speisekonzept, das von den kulinarischen Traditionen Asiens und darüber hinaus inspiriert ist.

Zu den neuen MICHELIN Selected-Restaurants in Da Nang gehören unter anderem: Mỳ Quảng Cô Sáu, ein Restaurant, das “mi quảng”-Nudeln mit intensiver Kurkuma-Brühe und Beilagen wie Huhn, Fisch und Garnelen anbietet, sowie “thịt heo bánh tráng” – ein Gericht, das man unbedingt probieren muss, bestehend aus dünn geschnittenem Schweinebauch in Reispapier gerollt mit Kräutern und Gemüse; Năm Đảnh, ein geräumiges, schnörkelloses Restaurant, in dem traditionelle Meeresfrüchtegerichte mit Jakobsmuscheln, Garnelen und Austern serviert werden, und Olivia’s Prime, ein Steakhouse, in dem Meeresfrüchte und importiertes Premium-Rindfleisch auf dem Holzofengrill zubereitet werden, sowie erstklassige Getränke, Biere und Weine.

Drei Sonderauszeichnungen des MICHELIN-Führers

Mit dem MICHELIN Guide Young Chef Award wird ein junger Koch ausgezeichnet, dessen außergewöhnliches Talent und großes Potenzial die Inspektoren beeindruckt hat. In diesem Jahr geht der Young Chef Award an Chefkoch Duy Nguyen vom Little Bear, einem neuen MICHELIN Selected Restaurant in Ho Chi Minh City. Chefkoch Duy ist ein leidenschaftlicher und professioneller Mensch mit einem ruhigen und fröhlichen Auftreten und starken Führungsqualitäten. Das Küchenteam ist relativ jung, aber hoch konzentriert. Die Küche des Restaurants verbindet gekonnt traditionelle vietnamesische Aromen mit modernen Kochtechniken und Zutaten. Viele der Gerichte spiegeln die Kindheitserinnerungen von Chefkoch Duy wider und präsentieren vietnamesisch inspirierte Speisen in einem modernen Stil.

Der MICHELIN Guide Sommelier Award würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers in der Branche. Der diesjährige Sommelier Award geht an Toan Nguyen vom La Maison 1888, dem einzigen Restaurant in Da Nang, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet ist. Toan arbeitete etwa 6 Jahre lang in der Hotelbranche. Sein Interesse an Wein veranlasste ihn, einen Weinkurs in Hanoi zu belegen, um dann im Mai 2023 als Sommelier nach Da Nang zu wechseln. Er ist ein herzlicher

Er ist ein warmherziger Gesprächspartner, der immer lächelt, eine Leidenschaft für Wein hat und seine Gäste mit guten Weinkombinationen versorgt.

Der MICHELIN Guide Service Award zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachleute hervorzuheben und zu fördern, die das Kundenerlebnis entscheidend bereichern. Der diesjährige Service Award geht an Anh Nguyen vom Si Dining, einem MICHELIN Selected Restaurant in Da Nang. Anh Nguyen hat einen Abschluss als Dolmetscherin und arbeitet seither in der Branche in Teilzeit, während sie noch zur Schule geht. Sie ist sehr freundlich, energisch und zuvorkommend und hat einen guten Draht zu ihren Gästen. Sie ist nicht nur mit dem Hintergrund und der Geschichte des Lokals vertraut, sondern kennt auch die Speisekarte des Restaurants und kann den Gästen hilfreiche Empfehlungen geben.

Der MICHELIN-Führer Hanoi | Ho Chi Minh Stadt | Da Nang 2024 auf einen Blick

7 ein MICHELIN-Stern (2 neu, 1 befördert von MICHELIN Selected)

1 MICHELIN Grüner Stern (neu)

58 Bib Gourmand (28 neu, 1 befördert von MICHELIN Selected)

99 MICHELIN Selected (40 neu)

Die gesamte Liste finden Sie hier: https://guide.michelin.com/vn/en

