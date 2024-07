Neues Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant in Nordrhein-Westfalen. Restaurant Altdeutsche Schänke, Greven-Gimbte von der unabhängigen Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant ernannt, mit dem Toques d’Or geehrt und Sascha Höltig zum Toques d’Or-Chef berufen.

Der berufene Toques d’Or-Chef Sascha Höltig nahm die Urkunde und die Plakette an. Sie sind nicht nur äußere Symbole für die Lizenznehmer, sondern auch sichtbare Zeichen für die besondere Qualität der Gastlichkeit, die Toques d‘Or ausgezeichneten Restaurants auf besondere Weise pflegen.

Wer von Toques d‘Or prämiert wurde und dann im APP Guide gelistet wird, hat sich unter anderem dazu verpflichtet, die Garantie-Urkunde, die Lebensmittel-Charta, den Ehrenkodex und eine Küche ohne künstliche Aroma-und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten zu respektieren.

Zudem geht es um die Unterstützung der Wahrnehmung der kulinarischen berufsehrlichen Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität. Mit Selbstbewusstsein soll die Küche der Regionen zu mehr Aufmerksamkeit verholfen werden.

Die Altdeutsche Schänke wird von Sascha Höltig, gelernter Koch und Hotelbetriebswirt und Restaurantleiterin Isabelle Höltig, gelernte Hotelfachfrau, seit 2010 geführt. „Das Gebäude der Altdeutschen Schänke ist bereits 180 Jahre alt. Bei uns können Sie an einem 1842 gebauten, offenen Herdfeuer sitzen und Ihr köstliches Essen mit einem guten Wein genießen. Vor dem Haus können Sie auf unserer Terrasse speisen, umrahmt von altem Baumbestand. Hier kommt man in den Genuss von verschiedenen Geschmackskomponenten und erleben erstklassige Produkte, die mit Liebe zum Detail zubereitet werden. Der geprägte und weltoffene Kochstil wird von meiner Frau Isabelle durch auserlesene Weine aus dem Weinkeller abgerundet“. so der berufene Toques d’Or-Chef Sascha.

„Als Schwerpunkt führen wir erstklassige, deutsche Weine auf unserer Karte –

und pflegen jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen zu Winzern an der Mosel, in

der Pfalz und aus dem Ahrtal. Natürlich kommen bei uns nicht nur Weinliebhaber ins Schwärmen: Wir reichen Ihnen gerne sehr exquisiten Winzersekt von der Mosel versetzt mit rotem Weinbergpfirsichlikör“, so Restaurantchefin Isabelle Höltig.



„Vom Dinner zu zweit bis zur Feier mit 35 Personen: Die Altdeutsche Schänke ist der ideale Ort für besondere Feierlichkeiten. Ob Geburtstag, Taufe oder Hochzeit – in unseren gemütlichen Räumlichkeiten fühlen Sie sich garantiert wohl. Gerne stellen wir für Sie ein individuelles Menü zusammen“, so der berufene Toques d’Or-Chef Sascha.



„Ein rustikal geprägter durch ein offenes Herdfeuer, das bereits 1842 erbaut wurde. Binsenstühle, Buchentische und unsere Theke sorgen für Behaglichkeit.Unser feiner Gastraum ist ebenfalls traditionell gemütlich, jedoch eine Nuance feiner. Hier decken wir die Tische mit Tischtüchern ein, es gibt Tuchservietten und Silberbesteck“ so Isabelle Höltig.

Web: https://www.altdeutsche-schaenke.de/



Toques d’Or International gehören bereits über 3500 Hoteliers, Restaurateure, berufene Toques d’Or Chefs und –Maitrés mit Ihren Mitarbeitern weltweit an.



Alle Toques d’Or Adressen findet man unter der Web APP www.toquesdor-guide.com. Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit QR-Code und Navigation. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche –in über 130 Ländern weltweit.

