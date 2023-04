Das beste Restaurant in Vietnam: Anan Saigon

Zu Besuch beim besten Restaurant Vietnams.

Vietnam ist noch so gar nicht auf der kulinarischen Weltkarte für Haute Cuisine, obwohl Vietnam ja viele Spezialitäten aufzuweisen hat, wie z.B den Eintopf Pho oder die Banh Mi (Baguette). Jedoch ist das Niveau meist sehr einfach, auf Street Food Level.

Anan bedeutet „Iß, iß!“. Das Restaurant liegt an einer quirligen Marktstrasse, in der man wegen der rasenden Motorroller Angst um Leib und Gut haben muss. Aber sehr pittoresk gelegen. Man würde hier niemals das beste Restaurant Vietnams vermuten. Es liegt in einem schmalen, mehrstöckigem Haus. Die ersten beiden Etagen sind das Restaurant und auf dem Roof Top ist noch die Bar „trink trink!“ angesiedelt. Wir sassen in der 1. Etage am Fenster und erfreuten uns am dem Anblick der Herrschaften auf der anderen Strassenseite auf dem Balkon. Er – ohne Hemd – beobachtete beim Bierchen das wilde Treiben auf der Strasse, sie keifte im Hintergrund.

Insgesamt ist das Lokal kein Fine Dining, sondern eher leger. Es gibt auch WLAN. Und es ist vermutlich das erste „Beste Restaurant“ eines Landes, das ein Kindermenü anbietet. Und ein halbwegs Vernünftiges – ernährungsmässig wie preismässig!

Gebratener Reis aus dem Kindermenü des Anan Saigon

Das Restaurant Anan hat sich zur Aufgabe gemacht, die lokalen Spezialitäten zu verfeinern und auf höchsten Level anzubieten. Kann das gut gehen?

Skurril: Auch hier gibt es San Pelligrino Wasser. Alternativ dazu das französische Lavie Wasser. Lokales Wasser gab es nicht. Wir nahmen stattdessen junge Kokosnuss (direkt aus der Nuss), die genauso teuer war, wie das Import Wasser.

Der Service ist jung, flott und freundlich, aber nicht irgendwie speziell ausgebildet.

Als erstes kam eine Mini Frühlingsrolle mit etwas Foie Gras und Trüffeln. Ganz nett und schön knusprig.

Der nächste Gang war Banh Nhung mit Lachskaviar, also auf einem „Brot“ war dieser Aufstrich. Exotisch schmeckte das nicht besonders.

Jetzt kam ein Flußkrebs Taco mit Schweinefleisch. Für uns eine recht wilde Mischung, aber es war nicht unlecker, vielleicht etwas zu korianderlastig.

Flusskrebs taco – Anan Saigon

Der arme Tintenfisch war verbrannt und so wenig lecker, dass meine Frau sich weigerte, ihn zu essen und diesen mir Vielfraß gab. Bei mir war es aber eher der Hunger und die kleinen Portionen. Sie hatte ausserdem die Frühlingsrolle vom Kindermenü schon gegessen und war vielleicht deswegen nicht mehr so hungrig.

Verbrannter Tintenfisch, Anan-Saigon

Bun Cha Bourdain war ein alberner Lolli. Ganz klein und vom Geschmack zwei Tage später nicht mehr in Erinnerung.

Cha Ca Ha Noi war ein Stück schwarzer Kabeljau. Das schmeckte gut und die Sauce passte.

Nur wie nimmt man Sauce mit Stäbchen auf? Ich klaute meinem Sohn den Löffen und nahm zwei Löffel Reis von seinem recht guten Reis, um so die Sauce aufzunehmen.

Das das nächste Gericht was mit Vietnam zu tun hat, bezweifele ich: Angus Filetsteak mit Kartoffelstampf. Dieser Streifen neben dem Steak soll der Kartoffelbrei sein 😉

Der Nachtisch war lecker, aber hatte eigentlich durchgehend einen „westlichen“ Geschmack. Siehe auch Bild Petit Fours ganz oben..

Ob das Anan das beste vietnamesische Restaurant ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ja die anderen nicht. Das es aber nicht das 40. beste Restaurant der Welt ist (50best), würde ich unterschreiben.

Wir hatten einen vergnüglichen Abend und natürlich zahlten wir selber. Inklusive 10 % Trinkgeld, 5 % Service Charge und 10 % Steuern kamen wir auf knapp 200 € zu 2,5 Personen. Wir empfanden es für das, was wir hatten, relativ viel in dem armen Land. Würden wir wieder hingehen? Vielleicht, aber es bestünde kein großer Drang, es bald wieder zu besuchen.

