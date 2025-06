Restaurant Jan in den „World’s 50 Best Restaurants“

Bei uns die komplette Liste! Maido in Lima, Peru, wird zum besten Restaurant der Welt 2025 durch „The World’s 50 Best Restaurants“ gekürt. Das Ranking umfasst Restaurants aus 22 Ländern auf fünf Kontinenten und 10 Neuzugänge. Potong in Bangkok erhält den Preis für den besten Neuzugang. Der Preis für den größten Aufsteiger geht an Ikoyi in London. Massimo Bottura und Lara Gilmore erhalten den Woodford Reserve Icon Award.

Der in Paris ansässige Maxime Frédéric gewinnt den Titel „The World’s Best Pastry Chef Award 2025”. Der Titel „The World’s Best Sommelier Award 2025” geht an Mohamed Benabdallah vom Asador Etxebarri in Atxondo, Spanien. Das Stipendium „50 Best Restaurants Scholarship” geht an Angélica Ortiz. Celele in Cartagena wird zum Gewinner des „Sustainable Restaurant Award” gekürt. Albert Adrià vom Enigma in Barcelona erhält den „Estrella Damm Chefs‘ Choice Award 2025”. Das Restaurant Jan von Jan Hartwig in München ist auf Platz 50 und das einzige erwähnte Restaurant in Deutschland.

Die Welt der Gastronomie versammelte sich Ende Juni in Turin um die 50 besten Restaurants der Welt 2025 zu feiern und zu würdigen, wobei das Maido in Lima zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde. Die Preisverleihung, die im Lingotto Fiere stattfand, ehrt gastronomischen Talente aus 22 Ländern auf fünf Kontinenten.

Das Restaurant Maido in Lima, das von Küchenchef und Inhaber Mitsuharu „Micha” Tsumura geführt wird, wurde zum besten Restaurant der Welt 2025 gekürt. Es tritt damit die Nachfolge des Gewinners von 2024, Disfrutar in Barcelona, an, das nun einen Ehrenplatz in der Ruhmeshalle der Besten der Besten einnimmt.

Thomas und Mathias Sühring sind die besten Deutschen auf der 50best

Maido, das auf Platz 5 der Liste für 2024 steht, ist eine Meisterklasse der Nikkei-Küche, die sorgfältige japanische Techniken mit lebendigen peruanischen Zutaten verbindet, um ein kulinarisches Erlebnis zu schaffen, das sowohl kulturell reichhaltig als auch innovativ und modern ist. Der Name des Restaurants leitet sich von einem japanischen Gruß ab: „Maido!“ – das erste Wort, das die Gäste hören, wenn sie von Chefkoch Michas Team herzlich willkommen geheißen werden. Auch mehr als 15 Jahre nach seiner Gründung bleibt Maido seiner Gründungsphilosophie treu und präsentiert die besten lokalen Zutaten, angepasst an die Jahreszeiten, in einem Degustationsmenü mit mehr als 10 Gängen. Auf Maido folgen in der Rangliste Asador Etxebarri (Nr. 2) in Atxondo, Spanien, und Quintonil (Nr. 3) in Mexiko-Stadt.

Mitsuharu Tsumura, Maido

William Drew, Content Director von The World’s 50 Best Restaurants, erklärt Gourmet-Report: „Wir freuen uns sehr, die Liste der 50 besten Restaurants der Welt 2025, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, bekannt zu geben und Maido als bestes Restaurant der Welt zu ehren. Unter der Leitung des brillanten Micha Tsumura hat das Team bemerkenswertes Engagement gezeigt und japanische Techniken nahtlos mit traditionellen peruanischen Zutaten kombiniert, um Gerichte zu kreieren, die die Gäste begeistern und überraschen. Die diesjährige Liste würdigt kulinarische Spitzenleistungen in 22 Ländern, wobei 10 Neuzugänge in die Rangliste 1-50 aufgenommen wurden, was die weltweit wachsende Wertschätzung für Vielfalt, Kreativität und Exzellenz in der Gastronomie unterstreicht.“

Albert Adrià, Küchenchef und Inhaber des Enigma (Nr. 34), gewinnt den Estrella Damm Chefs‘ Choice Award 2025. Dieser einzige Preis, über den seine Kollegen abstimmen, spiegelt Adriàs Engagement für kreatives Essen wider, da er mit dem Enigma als unverwechselbarer Präsenz in der globalen Gastronomieszene weiterhin Einfluss auf die moderne Gastronomie nimmt.

Christian Romanowski (Gourmet Report), Massimo Bottura und Yulia Romanowski (CHROMA Messer)

Der angesehene Küchenchef und Gastronom Massimo Bottura und seine Partnerin Lara Gilmore wurden gemeinsam mit dem Woodford Reserve Icon Award ausgezeichnet. Das Duo ist führend in der globalen Gastronomie und bekannt für seine kulinarischen Innovationen und sein soziales Engagement. Gemeinsam betreiben sie das Osteria Francescana, das 2016 und 2018 zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde, sowie das kunstvolle Gästehaus Casa Maria Luigia in Modena. Durch Initiativen wie Food for Soul und das Tortellante-Projekt setzen sie sich für Nachhaltigkeit und Inklusion ein und definieren die Rolle der Gastronomie in der Gesellschaft neu.

Maxime Frédéric wird zum besten Konditor der Welt 2025 gekürt, gesponsert von Sosa. Als Konditor im Cheval Blanc Paris und im Plénitude in Paris (Nr. 14) hat Frédéric mit seiner raffinierten Konditorenkunst und seiner Hingabe zum Handwerk neue Maßstäbe in der Luxus-Patisserie gesetzt.

Zehn Restaurants feiern in diesem Jahr ihr Debüt auf der Liste 1-50, darunter Potong (Nr. 13) und Nusara (Nr. 35) in Bangkok, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Nr. 20) in Bruneck, Italien, Mérito (Nr. 26) in Lima, Lasai (Nr. 28) in Rio de Janeiro, Enigma (Nr. 34) in Barcelona, Kadeau (Nr. 41) in Kopenhagen, Vyn (Nr. 47) in Skillinge, Schweden, Celele (Nr. 48) in Cartagena und Restaurant Jan (Nr. 50) in München.

Weitere vier Restaurants kehrten in die Rangliste der Plätze 1 bis 50 zurück: Narisawa (Platz 21) in Tokio, Le Calandre (Platz 31) in Rubano, Italien, Orfali Bros (Platz 37) in Dubai und La Cime (Platz 44) in Osaka.

Das Potong (Nr. 13) von Chefkoch Pichaya „Pam” Soontornyanakij mit Sitz in Bangkok wurde mit dem Highest New Entry Award 2025 ausgezeichnet, und das Ikoyi (Nr. 15) in London sicherte sich Highest Climber Award 2025, nachdem es sich gegenüber der Liste von 2024 um 27 Plätze verbessert hatte.

Der Gewinner des 50 Best Restaurants Scholarship wurde ebenfalls bekannt gegeben: Angélica Ortiz, eine aufstrebende kolumbianische Köchin, die derzeit im Oxomoco in New York arbeitet, gewann einen Platz in dem Programm. Nach einer kurzen Pause hat die Organisation 50 Best das Stipendium 2025 neu aufgelegt, das Köchen weltweit mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung in der Küche offensteht. Die Gewinnerin erhält wertvolle Einblicke durch bezahlte Praktika im El Celler de Can Roca, das zweimal auf Platz 1 der Liste der 50 besten Restaurants der Welt stand, wo sie direkt von den drei Roca-Brüdern lernen und die Magie des legendären Restaurants in Girona erleben kann. Ortiz wird auch Zeit im SingleThread in Healdsburg, Kalifornien (Platz 80) verbringen, wo sie ihre Erfahrungen zwischen Küche und Bauernhof aufteilt, um eine umfassende Ausbildung in Nachhaltigkeit und hyper-saisonaler Gastronomie zu erhalten.

Jan Hartwigs Restaurant Jan ist jetzt der beste in Deutschland – laut 50best

Der World’s Best Sommelier Award geht an Mohamed Benabdallah, Chef-Sommelier und Restaurantmanager im Asador Etxebarri in Atxondo, Spanien. Benabdallah ist bekannt für seine fundierten Weinkenntnisse und seine meisterhaften Fähigkeiten bei der Weinauswahl und unterstreicht die Reinheit und Einfachheit der berühmten Küche des Asador Etxebarri.

Das Celele (Nr. 48) in Cartagena wird als Gewinner des Sustainable Restaurant Award ausgezeichnet, in Anerkennung seines starken Engagements für Nachhaltigkeit und die Bewahrung des kulinarischen Erbes der kolumbianischen Karibik. Durch die Beschaffung von 90 Prozent seiner Zutaten aus der Region, viele davon aus Wildwuchs, und durch die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und Umweltorganisationen schafft das Restaurant ein regionales und saisonales Menü, das die Artenvielfalt und traditionelle Praktiken unterstützt.

An diesem Abend wurden auch diejenigen geehrt, die mit vorab angekündigten Sonderpreisen ausgezeichnet wurden. Dazu gehörten: Mindy Woods, Gewinnerin des Champions of Change Award, Küchenchefin und Inhaberin des Karkalla On Country, einem immersiven kulinarischen und kulturellen Speiseerlebnis im Bundjalung Country in Australien, das Gäste einlädt, sich mit der Kultur der Aborigines und lokal bezogenen, einheimischen Zutaten vertraut zu machen; Chefköchin Pam, Gewinnerin des World’s Best Female Chef Award; Wing in Hongkong, das mit dem Gin Mare Art of Hospitality Award ausgezeichnet wurde; und Khufu’s in Kairo, das den Resy One To Watch Award erhielt.

Der Abstimmungsprozess

Das schreibt 50best: „Die Liste der 50 besten Restaurants der Welt 2025 wird von 1.120 internationalen Experten der Restaurantbranche und weitgereisten Feinschmeckern gewählt, die die World’s 50 Best Restaurants Academy bilden. Die geschlechtergerechte Akademie umfasst 28 separate Regionen auf der ganzen Welt, von denen jede 40 Mitglieder einschließlich eines Vorsitzenden hat. Kein Sponsor der Veranstaltung hat Einfluss auf den Abstimmungsprozess.“

Nun war keiner der 1120 Experten in allen Restaurants. Also wählt man seine drei Nationalen, die man kennt und schätzt und fragt den „Chair“ des Landes, was man sonst wählen sollte. In Österreich wählt man traditionell geschlossen zusammen ein Restaurant in Wien und erreicht 2025 so den 33.Platz. Spanier und Südamerikaner wählen sich prinzipiell gegenseitig, ein Wahlverhalten, dass man auch von ESC kennt. So kommt das Don Julio, ein gehobenes Steakhouse in Buenos Aires, auf Platz 10. 50% der ersten zehn Plätze sind spanisch sprechend.

Das sagt alles nichts über die Güte.

Wenn also Tim Raue um 20 Plätze abgerutscht ist, bedeutet das nicht, dass Raue schlechter kocht als letztes Jahr, sondern dass weniger Wahlmänner und -Frauen ihm ihre Stimme gegeben haben. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann daran liegen, dass Berlin international nicht mehr so gut angebunden ist wie früher und weniger Wahlmänner ihn besuchten. Oder das die deutsche „Chair“ eine andere Empfehlung gab, oder oder. Raue – das kann ich versichern – kocht beständig gut und ist nicht schlechter geworden.

Übrigens: Es ist kein Indikator für Qualität, wenn ein Restaurant das Wasser der Sponsoren San Pelligrino oder Aqua Panna anbietet. Auch wenn das viele Gastronomen glauben und es deswegen gerne anbieten. Das nennt man gelungenes Marketing.

Die Besten der Besten

Die ersten Plätze der Vorjahre haben ihren Ruf immer wieder unter Beweis gestellt und werden für immer als gastronomische Ziele in der Ruhmeshalle der Besten der Besten geehrt. Die Köche, die einmal den ersten Platz hatten, können nach aktuellem Regelwerk nicht mehr wiedergewählt werden. Eine Marketingmassnahme, damit es nicht langweilig wird …

Die folgenden Restaurants wurden seit Beginn der Liste zu den 50 besten Restaurants der Welt gekürt und waren daher 2025 nicht zur Wahl zugelassen:

· El Bulli (2002, 2006–2009)

· The French Laundry (2003–2004)

· The Fat Duck (2005)

· Noma – ursprünglicher Standort (2010–2012, 2014)

· El Celler de Can Roca (2013, 2015)

· Osteria Francescana (2016, 2018)

· Eleven Madison Park (2017)

· Mirazur (2019)

· Noma – aktueller Standort (2021)

· Geranium (2022)

· Central (2023)

· Disfrutar (2024)

Position Restaurant Location 1 Maido Lima 2 Asador Etxebarri Atxondo 3 Quintonil Mexico City 4 Diverxo Madrid 5 Alchemist Copenhagen 6 Gaggan Bangkok 7 Sézanne Tokyo 8 Table by Bruno Verjus Paris 9 Kjolle Lima 10 Don Julio Buenos Aires 11 Wing Hong Kong 12 Atomix New York 13 Potong Bangkok 14 Plénitude Paris 15 Ikoyi London 16 Lido 84 Gardone Riviera 17 Sorn Bangkok 18 Reale Castel di Sangro 19 The Chairman Hong Kong 20 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brunico 21 Narisawa Tokyo 22 Sühring Bangkok 23 Boragó Santiago 24 Elkano Getaria 25 Odette Singapore 26 Mérito Lima 27 Trèsind Studio Dubai 28 Lasai Rio de Janeiro 29 Mingles Seoul 30 Le Du Bangkok 31 Le Calandre Rubano 32 Piazza Duomo Alba 33 Steirereck Vienna 34 Enigma Barcelona 35 Nusara Bangkok 36 Florilège Tokyo 37 Orfali Bros Dubai 38 Frantzén Stockholm 39 Mayta Lima 40 Septime Paris 41 Kadeau Copenhagen 42 Belcanto Lisbon 43 Uliassi Senigallia 44 La Cime Osaka 45 Arpège Paris 46 Rosetta Mexico City 47 Vyn Skillinge 48 Celele Cartagena 49 Kol London 50 Restaurant Jan München

Die Plätze 51 -100 der 50best 2025

