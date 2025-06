50 Best: Tim Raue rutscht ab

THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS GIBT DIE LISTE DER PLÄTZE 51-100 BEKANNT. Die ersten 50 Plätze der 50 best 2025 werden am 19. Juni in Turin veröffentlicht.

50 Best

Vorab: Die Liste ist wichtig für die Boulevard-Presse, die an solche „Bestenlisten“ glaubt. Wenn man weiß, wie die Liste entsteht, weiß man, dass dort zwar gute Restaurants vertreten sind, aber ob es wirklich die 100 Besten sind, weiß niemand. Wie auch?

So wird gewählt

„Die Liste der 50 besten Restaurants der Welt 2025 wird von 1.120 internationalen Experten der Gastronomiebranche und weitgereisten Feinschmeckern gewählt, die die World’s 50 Best Restaurants Academy bilden. Die geschlechtergerechte Akademie umfasst 28 separate Regionen auf der ganzen Welt, von denen jede 40 Mitglieder einschließlich eines Vorsitzenden hat. Kein Sponsor der Veranstaltung hat Einfluss auf den Abstimmungsprozess,“heisst es bei 50best.

Nun war keiner der 1120 Experten in allen Restaurants. Also wählt man seine drei Nationalen, die man kennt und fragt den „Chair“ des Landes, was man sonst wählen sollte. In Österreich wählt man traditionell geschlossen zusammen ein Restaurant in Wien, das kommt meist in die Top20. Spanier und Südamerikaner wählen sich gegenseitig, ein Wahlverhalten, dass man auch von ESC kennt. Das sagt alles nichts über die Güte.

Wenn also Tim Raue um 20 Plätze abgerutscht ist, bedeutet das nicht, dass Raue schlechter kocht als letztes Jahr, sondern dass weniger Wahlmänner und -Frauen ihm ihre Stimme gegeben haben. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann daran liegen, dass Berlin international nicht mehr so gut angebunden ist wie früher und weniger Wahlmänner ihn besuchten. Oder das die deutsche „Chair“ eine andere Empfehlung gab, oder oder. Raue – das kann ich versichern – kocht beständig gut.

Im Prinzip ist die Liste nur als Hinweis zu verstehen, wie alle anderen dieser Listen auch. Die meisten meiner Leser meinen, dass sie bessere Restaurants kennen, die gar nicht in der Liste auftauchen. Weil sie keine Lobby haben, auf dem Land sind oder oder ….

Noch ein Fun Fact: Viele F&B Manager denken, dass nur Restaurants in die Liste kommen, die die Nestle Wasser S.Pellegrino und Acqua Panna – dem Hauptsponsor – anbieten. Aus diesem Grund findet man nicht nur in Vietnam oder auf den Malediven in gehobenen Restaurants gerne mal diese Wasser. Die meisten Restaurantkritiker mögen diese beiden Wasser gar nicht und es hat null mit der Punktvergabe zu tun.

Hier nun die Plätze 51 – 100 der 50best

Position Restaurant Location 51 Alcalde Guadalajara 52 Schloss Schauenstein Fürstenau 53 Den Tokyo 54 El Chato Bogotá 55 La Colombe Cape Town 56 Jordnær Copenhagen 57 Onjium Seoul 58 Restaurant Tim Raue Berlin 59 Nobelhart & Schmutzig Berlin 60 Pujol Mexico City 61 Nuema Quito 62 Willem Hiele Oudenburg 63 Bozar Brussels 64 Fu He Hui Shanghai 65 Quique Dacosta Dénia 66 Saint Peter Sydney 67 Arca Tulum 68 Masque Mumbai 69 Hiša Franko Kobarid 70 Tuju São Paulo 71 Sazenka Tokyo 72 Chef Tam’s Seasons Macau 73 Tantris Munich 74 Mountain London 75 Mil Cusco 76 Leo Bogotá 77 Le Doyenné Saint-Vrain 78 Cocina Hermanos Torres Barcelona 79 Coda Berlin 80 SingleThread Healdsburg 81 Oteque Rio de Janeiro 82 Fyn Cape Town 83 A Casa do Porco São Paulo 84 Aponiente El Puerto de Santa María 85 Txispa Atxondo 86 The Clove Club London 87 Mugaritz San Sebastian 88 Salsify at the Roundhouse Cape Town 89 Huniik Mérida 90 Le Bernardin New York 91 Koan Copenhagen 92 Al Gatto Verde Modena 93 Burnt Ends Singapore 94 Meet the Bund Shanghai 95 Evvai São Paulo 96 Atelier Crenn San Francisco 97 Labyrinth Singapore 98 César New York 99 Amisfield Restaurant Queenstown 100 Neolokal Istanbul

https://www.theworlds50best.com