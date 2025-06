Das GV schafft es mit seinem ersten Stern in die Auswahl des Guide MICHELIN Malta 2025. Drei neue Restaurants schließen sich der Kategorie der ausgewählten Restaurants an. Die neue Ausgabe umfasst 43 Lokale. Wir nennen alle ausgezeichneten Restaurants.

Terrone, Malta

Guide MICHELIN Malta 2025

Diese vierte Ausgabe, die 2020 ins Leben gerufen wurde, ehrt 43 Lokale, darunter ein neues Restaurant, das seinen ersten Stern erkocht. Jahr für Jahr erfindet sich die kulinarische Szene Maltas neu und blüht auf, mit einer Mischung aus kühnen Fusion-Küchen und Adressen, die sich den Schätzen des Meeres widmen.

Zwischen überbordender Kreativität und der Beherrschung klassischer Fertigkeiten behauptet jeder Tisch seine eigene Identität. Getragen von einem ständigen Streben nach Exzellenz und einer sorgfältigen Aufmerksamkeit für die Qualität der Produkte, ob sie nun aus den Gewässern des Mittelmeers oder aus dem reichen lokalen Boden stammen, zeugt dieser Aufruhr von der wachsenden Reife der maltesischen Gastronomie.

„Mit einer starken kulinarischen Identität, die sich ständig weiterentwickelt, behauptet Malta heute seinen Platz auf der gastronomischen Weltkarte. Die Vielfalt seines Angebots, das internationale Einflüsse und die Aufwertung seines Terroirs vereint, zeugt von einer Dynamik, die unsere Inspektionsteams immer wieder aufs Neue begeistert. Die neue Auswahl des Guide MICHELIN unterstreicht das Engagement der maltesischen Küchenchefs, die mehr denn je eine exzellente Küche anbieten, die in ihrem Land verwurzelt und gleichzeitig weltoffen ist“, freut sich Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN.

Ein neuer Stern erleuchtet die maltesische Gastronomie.

Das im elften Stock des Hotels 1926 Le Soleil gelegene GV – Akronym für Grand Voyage – ist eine wahre Einladung zur Flucht aus dem Alltag. Sein raffiniertes Dekor, das von den luxuriösen Waggons des Orient-Express inspiriert ist, vereint Eleganz und Nostalgie, während die Panoramaterrasse einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bietet. Von ihrer offenen Küche aus bieten die Küchenchefs Andrew Borg und David Tanti ein kreatives Menü an und stellen ihre Fähigkeiten in den Dienst einer raffinierten und bewusst klein gehaltenen Speisekarte. Zu den Lieblingsgerichten der Inspektorinnen und Inspektoren gehören: roher gelber Bernstein, verfeinert mit einem Hauch von Seeigel, einem kandierten Fenchelfilet und einer cremigen rosa Grapefruitcreme.

Zwei Restaurants werden von neuen Küchenchefs geleitet und behielten ihre Sterne:

Rosamì, mit der Ankunft des talentierten Eoin Smith, dessen Degustationsmenüs eine hervorragende Gelegenheit bieten, die Exzellenz der maltesischen Produkte zu entdecken, und das Restaurant Fernando Gastroteque, in dem Küchenchef Hiram Cassar kreative Rezepte aus sorgfältig ausgewählten Zutaten zu einem subtilen und eleganten Ergebnis verarbeitet.

Drei neue empfehlenswerte Restaurants des Michelin Malta

La Pira – Im Herzen des historischen Zentrums von Valletta, einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Insel, gelegen, bietet dieses Lokal authentische und schmackhafte traditionelle maltesische Küche in einem einfachen Rahmen mit freundlicher Atmosphäre. Zu den Highlights gehören Rigatoni mit zerzupftem Kaninchen, gefüllte maltesische Zucchini, gebratener Oktopus und Aljotta, die unumgängliche, inseltypische Fischsuppe.

Risette – Gegenüber der Basilika Notre-Dame du Mont-Carmel bietet dieses elegante und moderne Lokal eine Küche, die seinem Image entspricht: zeitgenössisch und raffiniert, wobei die Qualität der Zutaten im Vordergrund steht. Die Gerichte spiegeln die typischen Produkte Maltas wider, aber auch das Know-how, das der Küchenchef bei seinen internationalen Erfahrungen erworben hat.

The Seafood Grill Market – Abseits der Touristenströme gelegen, zelebriert dieses Restaurant das Meer in seiner reinsten Form. Gleich am Eingang befindet sich eine Auslage mit dem Fang des Tages, der sich durch seine Frische auszeichnet. Auf der Speisekarte steht ein jodhaltiges Festmahl: rohe Meeresfrüchte, vibrierende Ceviche, zarte Austern, außergewöhnlicher Kaviar, Krustentiere und Muscheln. Der Chefkoch veredelt den lokalen Fischfang mit klassischen Techniken, was diese Adresse zu einem wahren Heiligtum für Liebhaber von Meeresfrüchten macht.

Der Guide MICHELIN Malta 2025 in Zahlen

Insgesamt 43 ausgewählte Restaurants, darunter :

1 Restaurant mit zwei Sternen ausgezeichnet

6 Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet, darunter ein Neuzugang

5 Restaurants mit einem Bib Gourmandausgezeichnet

31 Restaurants „Sélectionnés“, darunter drei Newcomer

Sternerestaurants auf Malta:

ION Harbour by Simon Rogan 2 Sterne Fernandõ Gastrotheque 1 Stern Le GV NEU 1 Stern N De Mondion 1 Stern Noni 1 Stern Rosamì 1 Stern Under Grain 1 Stern

Bib Gourmand Restaurants auf Malta

AYU y Grain Street y Rubino y Terrone y Commando y

Empfehlenswerte Restaurants des Michelin Malta

59 Republic Aaron´s Kitchen AKI Al Sale Bahia Briju Caviar & Bull Chophouse Giuseppi’s Grotto Tavern Guzé Kaiseki La Pira Neu Legligin Level Nine by Oliver Glowig LOA Marea One80 St.Christopher Street Rebekah’s Risette Neu Root 81 Ta´ Frenc Tartarun Terroir The Fork and Cork The Golden Fork The Harbour Club The Medina The Seafood Grill Market Neu Tmun Zest

