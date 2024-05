Tourism New Zealand hat passend zum Start der Weinsaison mit dem angesehenen neuseeländischen Master Sommelier Cameron Douglas eine Weinroute durch Neuseeland zusammengestellt.

Aotearoa* Neuseeland ist für die Māori-Kultur, atemberaubende Landschaften und die vielfältigen Tierarten bekannt. Das “Land der langen, weißen Wolke” ist auch für hervorragende Weine berühmt.

Neuseeländische Weine finden weltweit große Anerkennung und gewinnen zahlreiche Preise. Hawke‘s Bay, Neuseelands älteste Weinanbauregion, wurde 2023 zur zwölften Great Wine Capital of the World ernannt. Damit steht es in einer Reihe mit elf anderen renommierten Weinregionen wie z.B. Bordeaux (Frankreich), Napa Valley (USA), Bilbao (Spanien) und Adelaide (Australien). Das malerische Weingut Rippon in Central Otago wurde auf der Liste der besten Weingüter der Welt für 2023 zum besten Weingut Australasiens ernannt und erreichte einen beeindruckenden elften Platz.

Cameron Douglas ist Neuseelands erster und einziger Master Sommelier. Sein Programm präsentiert die sehenswertesten Weingüter und lädt Reisende ein, die herausragenden Weine des Landes zu entdecken. Von etablierten Spitzenweingütern bis hin zu versteckten Schätzen, von Sauvignon Blanc und Chardonnay bis hin zu Pinot Noir, diese Reise verspricht ein unvergleichliches Erlebnis für alle Weinliebhaber. Die Reiseroute gibt zahlreiche Gelegenheiten zum Verkosten inmitten der schönsten Weinregionen Neuseelands: Auckland mit Waiheke Island, Hawke’s Bay, Wairarapa, Nelson Tasman, Marlborough sowie Otago.

Mit der Weinroute erhalten Reisende die besten Tipps: Cameron Douglas teilt zu jeder Region seine persönlichen Empfehlungen. Er nennt die Weine, die für die jeweilige Region typisch sind und die Reisende unbedingt verkosten sollten. Außerdem verrät er die perfekten Wein- und Speisekombinationen, die die Genussreise abrunden.

Die vorgestellte Reiseroute dient als Inspiration. Da die Deutschen bei Fernreisen durchschnittlich 21 Tage vor Ort verbringen, ist die Route für diesen Zeitraum erstellt worden. Jede Region bietet neben gutem Wein noch viele weitere Aktivitäten wie spannende Māori-Erlebnisse sowie Wander- und Fahrradrouten durch die eindrucksvolle Natur. Cameron Douglas erklärt: “Die Weinroute zeigt das Beste des beeindruckenden neuseeländischen Weinangebots für diejenigen, die einige der besten Weine der Welt suchen. Die Reiseziele sind so geplant, dass Reisende ihre Zeit in Neuseeland optimal nutzen können, von Küsten und Bergen bis hin zu Restaurants und Abenteuern.“ Um aus jedem Stopp das Beste mitzunehmen, sind etwa drei Nächte an jedem Ort eingeplant. Reisende können sich aus der vorgeschlagenen Route aber auch einzelne Lieblingsweingüter auswählen und einen eigenen Plan zusammenstellen.

Auckland – Nordinsel

Die Verkostungstour startet in Auckland, der größten Stadt Aotearoa Neuseelands, auch bekannt als die “Stadt der Segel” aufgrund ihres reichen Segelbootangebots. Aus Auckland kommen die hochwertigsten und teuersten Weine des Landes.

Wein- und Kunstliebhaber können ein Glas auf dem Brick Bay Wines and Sculpture Trail genießen, einem nachhaltigen Weingut mit Boutique-Weinen und Skulpturen inmitten des einheimischen Busches.

Cameron Douglas empfiehlt Rotwein-Fans, den Syrah zu Wagyu-Rindfleisch oder Ziegenkäse-Risotto zu probieren.

Nur wenige Minuten mit der Fähre vom Zentrum Aucklands entfernt, gibt es auf Waiheke Island über 30 erstklassige Weingüter und Kellereien, die einige der besten Weine Neuseelands produzieren. Die Fahrt dauert mit der Fähre etwa 40 Minuten.

Waiheke Island – Nordinsel

Waiheke Island ist eine malerische Insel mit Weinbergen, Olivenbäumen und schönen Stränden.

Batch Winery, das höchstgelegene Weingut der Insel, bietet einen atemberaubenden und weiten Ausblick von Coromandel bis Auckland. Das Weingut versorgt Besucher mit exquisiter Küche und schmackhaften Weinerlebnissen.

Der neuseeländische Master Sommelier Cameron Douglas hebt die kulinarische Szene der Insel hervor, die durch lokale, saisonale sowie einem „Frische ist am besten“-Motto geprägt ist. Diese Einstellung spiegelt sich in köstlichen Kombinationen wider: So werden frische Austern mit lokalen trockenen Weißweinen, Rosé mit Wurstplatten, Pinot Gris mit Meeresfrüchte-Pasta und vollmundige Rotweine mit regionalem rotem Fleisch und Pasta-Gerichten kombiniert.

Mit der Fähre zurück nach Auckland führt die Weinroute weiter nach Hawke’s Bay. Die Strecke dauert ungefähr fünf Stunden und 30 Minuten.

Hawke’s Bay – Nordinsel

Die Region Hawke’s Bay wurde 2023 offiziell zur 12. „Great Wine Capital of the World“ ernannt. Fruchtbare Erde und ein warmes, gemäßigtes Klima bringen in der Hawke’s Bay einige der führenden Weine Neuseelands hervor. In der Region werden mehr als 40.000 Tonnen Trauben erzeugt, es gibt 125 Weinerzeuger, mehr als 200 Weinberge und mehr als 30 Weinkeller.

Die Mission Estate Winery, gegründet im Jahr 1851, ist Neuseelands älteste Weinkellerei und hat internationale Musikgrößen wie Sting, Sir Rod Stewart und Sir Elton John beherbergt. Das Weingut ist ein beliebter Veranstaltungsort für internationale Musikkonzerte und bietet einzigartige kulinarische Erlebnisse wie einen Champagner-Sonnenuntergang auf dem Te Mata Peak.

Die Küche von Hawke’s Bay ist vor allem für Meeresfrüchte bekannt, jedoch auch für lokale Bauernprodukte. Die Weine aus der Region haben ein reiches, volleres Profil. Merlots und Cabernet Franc Rotweine passen hervorragend zu Lamm- und Rindfleischgerichten. Alternativ können Hühnchen-Gerichte mit einem reichhaltigeren, cremigeren Chardonnay oder einem kräftigen, kraftvollen Pinot Gris kombiniert werden. Besonders empfehlenswert sind laut Cameron Douglas der Paritua Syrah und Chardonnay sowie der 21:12 red blend dieser Kellerei.

Nach dem Stopp in der 12. „Great Wine Capital of the World“, geht die Reise weiter, in die etwa eine zweistündige Fahrt entfernte Region Wairarapa.

Wairarapa – Nordinsel

Eine Autostunde nördlich von Wellington, berühmt für seine Weinberge, zerklüfteten Landschaften und Städte mit eigenem Flair und abseits der Touristenströme befindet sich die Region Wairarapa.

Das Weingut Ata Rangi ist eine kleine, familiengeführte Kellerei in der Stadt Martinborough. Das Unternehmen hat sich in 25 internationalen Märkten etabliert und genießt einen beneidenswerten Ruf, als einer der angesehensten Pinot Noir-Produzenten der Neuen Welt. Auf der kulinarischen Reise darf ein Lunch bei Poppies nicht fehlen. Das Weingut ist für dessen Snackboards bekannt: Das Essen rundet mit den frischen Aromen die Weinverkostung perfekt ab, denn die Aromen des Essens können den Weingenuss verstärken.

Laut Cameron Douglas produziert die Region Wairarapa einige der besten Weine Neuseelands – von frischen und aromatischen Rieslingen über fein abgestimmte, mineralische Chardonnays bis hin zu rotfruchtigen Pinot Noir und kräftigen, in Flaschen fermentierten Schaumweinen. Diese Weine lassen sich sehr gut mit der Vielfalt an lokalen Produkten kombinieren, die den Schwerpunkt der Küche in der Region bilden, darunter Meeresfrüchte von der Südküste sowie Lamm und Rindfleisch.

Von der Nordinsel geht es mit der Fähre auf die Südinsel, zum nächsten Stopp: Nelson Tasman. Die Cook Strait-Fähre bringt Reisende von Wellington nach Picton auf der Südinsel. Von Picton aus geht es mit dem Auto oder dem Bus etwa zwei Stunden und 20 Minuten nach Nelson.

Nelson Tasman – Südinsel

In der malerischen Weinregion gibt es viele familiengeführte Boutique-Weingüter, die von den vielen Sonnenstunden und einem geschützten, gemäßigten Küstenklima profitieren.

Neudorf Vineyards ist einer der Pioniere des Weinbaus in Neuseeland. Die Weinberge wurden 1978 angelegt und das Weingut setzt seit Jahren auf Umweltschutz und praktiziert nachhaltigen Weinbau. Es gilt als eines der besten kleinen Weinkellereien des Landes und ist besonders für Chardonnay und Pinot Noir bekannt.

Nelson beheimatet den größten Exporthafen für Meeresfrüchte, was eine Fülle von Meeresfrüchten und Schalentiere bedeutet. Ebenso gibt es in der Region viel Fleisch aus der Zucht. Weinliebhaber können Weißweine in der Kombination mit rotem Fleisch genießen, zum Beispiel Sauvignon Blanc mit Rindertartar oder Pinot Gris mit Fettuccine, Lamm und Sahne. Cameron Douglas Empfehlung: Der Moutere Chardonnay, Pinot Noir und Albariño oder als Alternative den Sweet Agnes Riesling der Seifried Estate Winery.

Nach dem Aufenthalt in Nelson, folgt ein Stopp in der sonnenverwöhnten Region Marlborough. Mit dem Auto bzw. Bus beträgt die Fahrtzeit etwa in eineinhalb Stunden.

Marlborough – Südinsel

Marlborough ist Neuseelands größte Weinregion und bekannt für Sauvignon Blanc, köstliche frische Meeresfrüchte und vielfältige Landschaften.

Das Weingut Cloudy Bay bietet private Erlebnisse von geführten Spaziergängen durch das Estate Vineyard bis hin zu privaten Verkostungen und Segeltouren in den Marlborough Sounds an Bord einer eleganten 54-Fuß-Segelyacht. Clos Henri gehört zusammen mit vier weiteren Weingütern in der Region zum Winegrowers of MANA – einem Kollektiv unabhängiger Winzer, die sich der vollständig biologischen und minimalen Intervention beim Weinbau verpflichtet haben.

Marlborough beheimatet über 150 Weinmarken, wobei Sauvignon Blanc die Landschaft dominiert. Es werden jedoch auch hervorragende Riesling-, Chardonnay-, Gewürztraminer-, Viognier-, Gruner Veltliner-, Albariño-, Pinot Noir- und Syrah-Weine angebaut. Cameron Douglas empfiehlt nach Schaumweinen Ausschau zu halten, insbesondere nach Weinen der Méthode Marlborough und der Organisation Appellation Marlborough Wine, die sich für nachhaltige Produktion einsetzt.Weine nach der Méthode Marlborough müssen bestimmte Herstellungsverfahren und Methoden folgen, beispielsweise dürfen die Trauben ausschließlich aus der Region sein. Nach Douglas passen die Weine gut zu den zahlreichen frischen Meeresfrüchten der Region sowie zu leckerem Wild- und Lammfleisch aus eigener Zucht. Der Master Sommelier empfiehlt Reisenden, unbedingt den berühmten neuseeländischen Schaumwein Cloudy Bay Pelorus zu probieren.

Der nächste Ort zum Entdecken und Schlemmen ist die Weinregion Central Otago. Diese ist etwa eine zehnstündige Autofahrt entfernt.

Central Otago – Südinsel

Central Otago ist bekannt für seine sonnigen Pinot Noir-Weinberge, den Wander- und Radwanderweg Otago Central Rail Trail und seine malerischen historischen Städte.

Monte Christo gilt als die Wiege des Central Otago Weins, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1864 zurückreichen. Das älteste Weingut der Südinsel wurde renoviert und erstrahlt seit Ende 2023 in neuem Glanz. Wer in Central Otago ist, sollte unbedingt die südlichste Weinkellerei der Welt besuchen: Black Ridge Vineyard. Das Unternehmen hat sich auf handwerklich hergestellten Pinot Noir spezialisiert.

Laut Cameron Douglas präsentiert Central Otago eine Fusion-Küche, die eine Vielzahl von kulturellen Einflüssen vereint, darunter klassisch französische, italienische und indisch inspirierte Gerichte mit herausragenden Aromen. Diese harmonieren gut mit den lokal produzierten Weißweinen wie Riesling und Chardonnay sowie dem vorherrschenden Rotwein der Region, dem Pinot Noir.

Von Central Otago aus führt die Reise weiter nach Queenstown/Wānaka. Es ist der letzte Stopp auf der Weinroute und nur zwei Stunden mit dem Bus bzw. dem Auto entfernt.

Queenstown/Wānaka– Südinsel

Queenstown und Wānaka sind nicht nur für Abenteuer der ideale Ort. Die Region beherbergt auch wunderschöne Weingüter, die malerische Aussichten bei den Weinproben versprechen.

Rippon Vineyard bietet einen atemberaubenden Blick auf die Südalpen an den westlichen Ufern des Lake Wānaka. Die Weinfelder werden biodynamisch bewirtschaftet und die Kellerei wurde 2023 zum 11. besten Weingut der Welt gekürt.

Die Küche von Queenstown und Wānaka ist vielfältig und Douglas empfiehlt einen lokal produzierten Pinot Gris oder Chardonnay zu Spaghetti oder Schweinefleisch und Fenchelragout. Weiter gibt er Reisenden den Tipp, ein köstliches Glas Pinot Noir zu Wagyu-Rind oder Ente zu genießen. Der Wein-Kenner empfiehlt außerdem, den Rippon Osteiner 2022 zu verkosten. Mit Aromen von frischer Zitrusfrucht und Apfel, knackig und trocken, viel Textur und Frische passt dieser Wein zu einer Wurstplatte und lokalen Käsesorten, insbesondere Ziegenfeta.

Nach den eindrucksvollen Weinregionen Neuseelands und der Verkostung der lokalen Weine, endet die Route. Reisende können mit dem Flieger von Queenstown zurück nach Auckland fliegen, was knapp zwei Stunden dauert.

Die Entdeckung von eindrucksvollen Weingütern sowie die Verkostung der vielfältigen Weine in den malerischen Landschaften Neuseelands wird eine schöne Erfahrung sein!

Hier können weitere Infos zur Weinroute gefunden werden: https://www.newzealand.com/int/feature/cameron-douglas-wine-tour/

*Eine alternative Bezeichnung, die gezielt auf die Zweisprachigkeit des Landes hinweist, ist „Aotearoa New Zealand“.

