Ausflug zu den Weinbergen. Ein Tag fernab des Großstadttrubels von San Francisco im Napa Valley und Sonoma County.

Wem der Abwechslungsreichtum der Metropole nicht genug ist, der kann außerhalb San Franciscos die natürliche Schönheit der amerikanischen Westküste erleben. Unweit der Stadtgrenzen liegen die Weinbaugebiete Napa Valley und Sonoma County.

Napa Valley

Von San Francisco aus erreicht man nach knapp einer Stunde Autofahrt das weltweit bekannte Napa Valley: das Weinanbaugebiet liegt im gleichnamigen Napa County. Das etwa 50 Kilometer lange und nur wenige Kilometer breite Tal ist eines der kleinsten Weinanbaugebiete der Welt. Mit über 150 Restaurants, 125 Unterkünften, diversen Outdoor-Aktivitäten, Kunstgalerien und Events bietet es jedoch viele Freizeitangebote und kulinarische Erlebnisse.

Ausblick über einen sattgrünen Weinberg im Sommer. © Sonoma County Tourism

Für ein außergewöhnliches Weinerlebnis lohnt sich ein Besuch der Gegend zwischen Oakville und Rutherford, die übersät ist mit über 60 verschiedenen Weingütern. Das Angebot reicht von kleinen, persönlichen Boutique-Weingütern bis hin zu den namhaften Größen der Branche. Hier kann man an einem Wein nippen, während man durch einen Skulpturenpark flaniert oder ein edles Schlückchen direkt aus dem Fass ergattern. Braucht man eine Pause von den Trauben, gibt es auch die Möglichkeit, Olivenöl zu verkosten.

So abwechslungsreich wie San Francisco sind auch die Städte im Napa Valley: Im südlichen Teil des Tals liegt American Canyon, welches mit Golfplätzen und Naturschutzgebieten ein Ziel für Aktivreisende ist. Die Stadt Yountville bezeichnet sich selbst als kulinarische Hauptstadt des Tals. Hier finden sich einige berühmte Gastronomen und Sterneköche, aber auch ein ungezwungenes Abendessen in einem der weniger bekannten Restaurants wird die Geschmacksnerven zum Tanzen bringen. In Yountville lohnt es sich außerdem, früh aufzustehen: In den Morgenstunden kann man bewundern, wie Heißluftballons im Himmel über die ausladende Landschaft des Tals hinwegschweben. Calistoga hingegen ist bekannt für seine Spas und heißen Quellen. Hier lässt es sich etwa bei einem Schlammbad in wohltuender Vulkanasche wunderbar entspannen nachdem man bei einer Wanderung die spektakuläre Umgebung erkundet hat.

Auch im Winter ein farbenfroher Hingucker: Winterreben mit Senfblüten. © Sonoma County Tourism

In der Cabernet Saison zwischen November und April legt sich eine ruhigere, intime Atmosphäre über das Tal. Bei milden Temperaturen kann man bei einem gemütlichen Kurzausflug herzhaft schlemmen, in Spas entspannen und vielleicht sogar den einen oder anderen Winzer und Künstler persönlich kennenlernen.

Sonoma County

Angrenzend an Napa liegt das Sonoma County, das eine ähnlich spektakuläre Kulisse bietet. Die Region lockt Touristen mit traumhafter Landschaft, Weltklasse-Weinen, köstlichem Essen direkt vom Erzeuger, bezaubernden kleinen Städten und einer dynamischen Kunstszene. Nach etwa einer Stunde Fahrt von San Francisco aus hat man die Qual der Wahl zwischen mehr als 425 verschiedenen Winzern, deren Besuch über das Wein trinken hinausgeht.

St. Francis Winery & Vinevards beispielsweise bietet ein mehrgängiges Menü mit dazu passenden Weinen. Eine „Tram Tour“ durch die biodynamischen Weinberge kann man bei Benzinger Family erleben und bei Ledon Winery & Vineyards werden die Weine in einer modernen Burg mit gotischen Elementen verköstigt. Wer Abwechslung vom Wein sucht, kann der Sonoma County Beer, Cider und Spirits Karte folgen, um Craftbierbrauereien, Schnapsbrennereien und Apfelweinhäuser zu finden.

Allgemeine Informationen zu San Francisco finden Reisende auf der deutschsprachigen Website www.sftravel.com/de. San Francisco ist über den San Francisco International Airport von allen wichtigen Flughäfen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Informationen zu den Flugverbindungen gibt es unter http://www.flysfo.com.