Kulinarisches Dream-Team für The Westin Grand München und Sheraton München Arabellapark Hotel:

Maarten Smeets und Dietmar Heiss sorgen im größten Hotel-Konferenz-Komplex Süddeutschlands für das leibliche Wohl von bis zu 3450 Gästen

Maarten Smeets zeichnet als Complex Director F&B für die strategische und operative Leitung der gesamten Gastronomie des The Westin Grand München und Sheraton München Arabellapark Hotel verantwortlich. Der weitgereiste Vollbluthotelier wird die kulinarischen Geschicke des größten Hotel-Konferenz-Komplex in Süddeutschland künftig gemeinsam mit Dietmar Heiß lenken, der zum Complex- Küchendirektor befördert wurde.

Der umfassende Aufgabenbereich der beiden neuen Complex-Positionen umfasst die Restaurants „Zur Rostigen Kuh“ und „Paulaner’s Wirtshaus mit Biergarten“ sowie das Frühstücksrestaurant ZEN, die Bars „Ducktails“ und „Bar5“, das Lobbycafé im The Westin Grand München sowie das In-Room-Dining und die Club Lounges der beiden Hotels. Hinzu kommen Veranstaltungen, Konferenzen und Galas mit bis zu 3450 Gästen. Maarten Smeets und Dietmar Heiss berichten direkt an Complex General Manager Paul Peters.

„Im Complex Arabellapark vereinen wir das Beste aus zwei globalen Markenwelten am zu Recht in aller Welt begehrten Standort München und wollen unsere Gäste immer wieder auf Neue begeistern“, sagt Paul Peters, Complex General Manager, The Westin Grand München und Sheraton München Arabellapark Hotel. „Ich freue mich sehr, mit zwei erfahrenen und inspirierenden Führungskräften und ihren Teams ein neues kulinarisches Kapitel für unsere beiden Häuser und ihre Outlets aufschlagen zu können.“

Maarten Smeets (Fotocredit: Marriott International)

Maarten Smeets bringt umfangreiche internationale Erfahrung in der Luxus-Hotellerie und Gastronomie mit und war unter anderem für strategische Planungen, Kostenkontrolle, Profitabilität und Nachhaltigkeitskonzepte bei namhaften Hotelkonzernen verantwortlich, zuletzt bei Oceania Cruises – The Apollo Group Miami, einem preisgekrönten Luxus- Kreuzfahrtschiff mit acht Fine-Dining-Restaurants. In dieser Position verantwortete der gebürtige Niederländer neben der Gastronomie auch das Housekeeping und führte ein Team von über 200 Mitarbeitern. Nach dem Abschluss der Hotelmanagementschule hatte der 41- Jährige noch eine Ausbildung zum Chef de Cuisine und war u. a. für Royal Caribbean Cruises, Florida, und das Conrad Resort auf den Malediven als Executive Sous Chef im Einsatz.

Dietmar Heiss zählt seit 30 Jahren zu den Top-Performern der beiden Marriott-Hotels im Münchner Geschäftsviertel Arabellapark, 15 Jahre davon lenkte er als Küchenchef die kulinarischen Geschicke des Sheraton München Arabellapark Hotel. Dann übernahm er die Küchendirektion des The Westin Grand München, bevor er nun schließlich für beide Küchen im Einsatz ist. Neben seiner Position als Complex Küchendirektor wurde er für das Jahr 2018 ins Culinary Advisor Board von Marriott International berufen, über das er den Küchenchefs in den europäischen Hotels der Gruppe beratend zur Seite steht.

Dietmar Heiss (Fotocredit: Marriott International)

Der 56-jährige Oberbayer macht damit in seinem 34sten Jahr im Unternehmen abermals einen Karrieresprung. Seine Complex-Küchenbrigade zählt rund 70 Köpfe und versorgt neben den gastronomischen Outlets auch die Kantinen für rund 450 Mitarbeiter. Seine Leidenschaft für den Umgang mit Lebensmitteln entdeckte der Küchenmeister schon im Kindesalter, er machte seine Passion zum Beruf. Nach seiner Ausbildung vor beinahe 40 Jahren folgten Stationen im Allgäu, in Bad Tölz und auf den Bermudas, bevor er als Souschef seine Karriere im Sheraton München Arabellapark Hotel begann.

