Neue Hotels in Las Vegas

The Park MGM In Las Vegas stehen einige der größten Hotels weltweit und bieten mit fast 150.000 Hotelzimmern Unterkünfte zu verschiedenen Preisen an, die den Bedürfnissen aller Gruppen gerecht werden. Die Stadt ist außerdem ein Meister der Neuerfindung und investiert jedes Jahr Milliarden von Dollar, um innovative und immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Somit stehen in den nächsten Monaten spannende Hotelprojekte an. NoMad Las Vegas wird im Rahmen einer umfassenden Renovierung und eines Rebrandings im Wert von 450 Millionen US-Dollar des Monte Carlo Resort and Casino in das Park MGM Ende 2018 eröffnet. Der Bau umfasst auch die Entwicklung von Eataly, einem lebendigen italienischen Markt mit Cafés, To-Go-Counters und Restaurants mit hochwertigen und nachhaltigen Produkten von lokalen Anbietern. Wynn Resorts plant, den Wynn Paradise Park zu bauen. Das 1,5 Milliarden Dollar teure Projekt wird voraussichtlich eine Erweiterung von 1.500 Zimmern und einen Umbau des aktuellen Golfplatzes in eine 38 Hektar große Lagune mit weißen Sandstränden umfassen. Die Bauarbeiten begannen im Januar 2018 und werden voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Resorts World Las Vegas wird seinen Gästen ein einzigartiges asiatisches Spiel- und Resort-Erlebnis bietet. Gegenüber dem Las Vegas Convention Center am Las Vegas Boulevard soll das Multimilliarden-US-Dollar Projekt mit 3.500 Zimmern voraussichtlich 2020 eröffnen.

Das Drew Las Vegas wird die Marke EDITION in Las Vegas im Norden des Las Vegas Boulevards vorstellen und das erste JW Marriott am Strip sein. Das Resort wird voraussichtlich Ende 2020 eröffnet und bietet fast 4.000 Zimmer und Suiten sowie über 500.000 Quadratmeter Kongress- und Tagungsfläche. Harrah’s Las Vegas hat eine $ 140 Millionen Transformation abgeschlossen, die 1.622 moderne neue Gästezimmer und Suiten in dem Valley Tower umfasst. Der neue Look kommt daher, dass Harrah’s 80 Jahre als führende Gaming-Marke feiert.