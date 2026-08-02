Michelin Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen und Island 2026

Guide MICHELIN Nordische Länder 2026: Kadeau Copenhagen steigt in den Drei-Sterne-Kreis auf. Die Auswahl 2026 des Guide MICHELIN für die nordischen Länder krönt den Aufstieg der skandinavischen Gastronomie. Mit 286 empfohlenen Restaurants, darunter 23 neue Adressen, verzeichnet diese Ausgabe den Aufstieg von Kadeau Copenhagen in den Kreis der drei Sterne, während Gaptrast (Norwegen) und Grön (Finnland) in den Rang von zwei Sternen aufsteigen.

Nicolai Nørregaard

Michelin Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, würdigt „das Engagement und die Beharrlichkeit der nordischen Küchenchefs, die weiterhin über sich hinauswachsen, um immer heller zu strahlen“.

Eine Ausgabe 2026 im Zeichen der Exzellenz

Bereits im Juni fand die Zeremonie des Guide MICHELIN Pays Nordiques im Tivoli Concert Hall statt – im Herzen der berühmten Tivoli-Gärten in Kopenhagen. Die neue Ausgabe umfasst nun 286 Restaurants und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Dynamik aus: 6 Drei-Sterne-Restaurants, 15 Zwei-Sterne-Restaurants, 78 Ein-Sterne-Restaurants und 48 Bib Gourmand.

„Das herausragende Ereignis dieser Auswahl ist zweifellos die Beförderung von Kadeau Copenhagen, das seine dritte MICHELIN-Stern erhält. Diese Auszeichnung, die einer kulinarischen Elite vorbehalten ist, symbolisiert den Gipfel gastronomischer Exzellenz“, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN dem Gourmet Report.

Kadeau Copenhagen: Der Aufstieg eines autodidaktischen Küchenchefs

Eröffnet im Jahr 2011 unter der Leitung von Nicolai Nørregaard, einem autodidakten Küchenchef und Mitbegründer, hat Kadeau Copenhagen die Stufen mit bemerkenswerter Beständigkeit erklommen. Nach dem ersten Stern im Jahr 2013 und dem zweiten im Jahr 2018 tritt das dänische Restaurant in diesem Jahr in den exklusiven Kreis der Drei-Sterne-Restaurants ein.

Was Kadeau Copenhagen auszeichnet, ist seine tiefe Verwurzelung im Terroir der Insel Bornholm. Die meisten Zutaten stammen von dieser dänischen Insel, und die beiden angebotenen Menüs orientieren sich an den Jahreszeiten: „Wachstum“ im Sommer und „Konservierung“ im Winter – eine Zeit, in der getrocknete, geräucherte und fermentierte Zutaten im Mittelpunkt stehen. Die Inspektoren des Guide MICHELIN heben „die Fließfähigkeit, mit der die Gänge aufeinanderfolgen“ und „die poetische Welt des Küchenchefs, der im lokalen Terroir verwurzelt ist“, hervor.

Mit dieser Auszeichnung festigt Kopenhagen seine Position als gastronomische Hauptstadt des Nordens mit insgesamt 31 Sternen, die auf 21 Restaurants verteilt sind.

Gaptrast und Grön: Zwei neue Zwei-Sterne-Restaurants

Zwei bereits ausgezeichnete Restaurants wurden in den Rang von zwei MICHELIN-Sternen befördert: Gaptrast in Bergen (Norwegen) und Grön in Helsinki (Finnland).

Gaptrast in Bergen öffnete seine Türen im Mai 2024 und sicherte sich bereits im folgenden Jahr seinen ersten MICHELIN-Stern. Nur ein Jahr später folgte der Aufstieg auf zwei Sterne . Das Restaurant befindet sich im Herzen Bergens und hebt lokale Aromen auf ein neues Niveau. Hier stehen saisonale Zutaten im Mittelpunkt, die direkt von örtlichen Fischern, Bauern und Jägern bezogen werden . Hinter dem Restaurant stehen Küchenchef Kristian Vangen und Geschäftsführer Øystein Ellingsen, die maßgeblich an der Erlangung von Bergens erstem Michelin-Stern beteiligt waren . Gaptrast bietet zudem eine sorgfältig zusammengestellte Weinkarte sowie eine exklusive Auswahl an lokal produziertem Apfelwein .

Die Küche von Kristian Vangen präsentiert komplexe Gerichte, die alle Sinne ansprechen und in einem atemberaubenden Ambiente serviert werden . Mit dieser zweiten Auszeichnung festigt Bergen seine Position als eines der führenden kulinarischen Ziele Norwegens .

Grön in Helsinki, unter der Leitung von Chef Toni Kostian, hatte seinen ersten MICHELIN-Stern bereits 2018 erhalten, drei Jahre nach seiner Eröffnung. Auch dieses finnische Restaurant wird nun mit einem zweiten Stern ausgezeichnet .

Neun neue Ein-Sterne-Restaurants

Neun Restaurants stoßen zur Kategorie der Ein-Sterne-Restaurants hinzu. Zwei von ihnen wurden aus der Hauptauswahl befördert, die sieben weiteren sind neu im Guide MICHELIN:

Dänemark

Akmē , Kopenhagen (Beförderung) – Chefs Emil Hassan Lyngbæk und Valdemar Junge Norvang

, Kopenhagen (Beförderung) – Chefs Emil Hassan Lyngbæk und Valdemar Junge Norvang Bach & Nurup , Aalborg (Beförderung) – Chef Christian Nurup

, Aalborg (Beförderung) – Chef Christian Nurup ESSE , Kopenhagen (Neueintrag) – Chef Matthew Orlando

, Kopenhagen (Neueintrag) – Chef Matthew Orlando Lille Mølle , Kopenhagen (Neueintrag) – Chef Christoffer Sørensen

, Kopenhagen (Neueintrag) – Chef Christoffer Sørensen Okê, Skagen (Neueintrag) – Chef Jack Cramer

Finnland

Boreal, Helsinki (Neueintrag) – Chef Pasha Demin

Norwegen

Credo , Oslo (Neueintrag) – Chef Heidi Bjerkan

, Oslo (Neueintrag) – Chef Heidi Bjerkan Kvitnes Gård , Kvitnes (Neueintrag) – Chef Halvar Ellingsen

, Kvitnes (Neueintrag) – Chef Halvar Ellingsen Mirabelle by Ørjan Johannessen, Bekkjarvik (Neueintrag) – Chef Ørjan Johannessen

Neun neue Bib Gourmand-Auszeichnungen

Der Bib Gourmand zeichnet Restaurants aus, die eine qualitativ hochwertige Küche zu einem moderaten Preis bieten. Neun nordische Adressen erhalten in diesem Jahr einen Bib Gourmand:

Dänemark

Botschaft, Kopenhagen (Neueintrag)

Graziano, Kopenhagen (Neueintrag)

Levi, Kopenhagen

Petra, Kopenhagen (Neueintrag)

Restaurant Frank, Kopenhagen

Sanchez, Kopenhagen

Uformel, Kopenhagen

Rolfs Kök, Stockholm

Vyn Food & Wine Bar, Simrishamn (Neueintrag)

Zwölf neue Restaurants in der Hauptauswahl

Insgesamt 139 Restaurants, darunter 12 Neueinträge, haben die Inspektoren des Guide MICHELIN durch ihre qualitativ hochwertige Küche beeindruckt, die ihnen einen Platz in der Hauptauswahl sichert:

Dänemark

Aotori, Kopenhagen

Krogs Fiskerestaurant, Kopenhagen

Magny, Kopenhagen

Restaurant Hesselet, Nyborg

Madeleine, Odense

Finnland

Latitude 25, Helsinki

Island

Lóla, Reykjavík

Norwegen

Izakaya by Vladimir Pak, Oslo

Schweden

Pensionat Furuhem, Båstad

Bhoga, Göteborg

Ett Hem, Stockholm

Sperling & Co, Stockholm

Vier MICHELIN-Sonderpreise vergeben

Die MICHELIN-Sonderpreise werden an außergewöhnliche Persönlichkeiten verliehen, die durch ihre Leidenschaft und ihr Können zum unvergesslichen Erlebnis der Gäste beitragen.

Prix MICHELIN du Jeune Chef – Andreas Ring Kjeldsholm Hansen, Krogs Fiskerestaurant, Kopenhagen

– Andreas Ring Kjeldsholm Hansen, Krogs Fiskerestaurant, Kopenhagen Prix MICHELIN du Service – Carl Frosterud, Restaurant AIRA, Stockholm

– Carl Frosterud, Restaurant AIRA, Stockholm Prix MICHELIN de la Sommellerie – Rudimante Belardi Galeone, Maaemo, Oslo

– Rudimante Belardi Galeone, Maaemo, Oslo Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année – Adam Dahlberg und Albin Wessman, Restaurant ADAM ALBIN, Stockholm

Der Guide MICHELIN Pays Nordiques 2026 auf einen Blick:

286 empfohlene Restaurants insgesamt

empfohlene Restaurants insgesamt 6 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen (1 Beförderung)

Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen (1 Beförderung) 15 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (2 Beförderungen)

Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (2 Beförderungen) 78 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (2 Beförderungen, 7 Neueinträge)

Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (2 Beförderungen, 7 Neueinträge) 48 Restaurants mit Bib Gourmand (5 Beförderungen, 4 Neueinträge)

https://guide.michelin.com/de/de/selection/sweden/restaurants https://guide.michelin.com/de/de/selection/denmark/restaurants https://guide.michelin.com/de/de/selection/norway/restaurants https://guide.michelin.com/de/de/selection/finland/restaurants

https://guide.michelin.com/de/de/restaurants?q=Island