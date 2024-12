2-Sterne Koch setzt auf Gästehaus: Magnus Nilsson eröffnet das Pensionat Furuhem in Båstad

Pensionat Furuhem in Båstad

Nach fünf Jahren Pause kehrt der schwedische Starkoch Magnus Nilsson zurück und eröffnet im Frühjahr 2025 das Pensionat Furuhem in Båstad, Skåne (Südschweden). Das Restaurant, mit Platz für 60 Gäste, setzt auf regionale Zutaten – viele davon aus Nilssons eigenem Garten.

Anders als sein legendäres Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant Fäviken bietet Furuhem zugängliche Gerichte für Einheimische und Besucher. Eine Bäckerei und 16 Gästezimmer ergänzen das Konzept und machen Furuhem zu einem Ort, der Genuss und Gemütlichkeit verbindet.

Die Eröffnung ist für 2025 geplant.

www.instagram.com/pensionatfuruhem

Weitere News aus Süd – Schweden

Waldrefugium mit neuem Konzept: Ein preisgekröntes Refugium in Hallands Wäldern, das Architektur, Kulinarik und nachhaltiges Leben vereint. Der regenerative Bauernhof, ein Restaurant mit Zutaten aus eigenem Anbau und 16 minimalistische Holzhütten schaffen einen Ort der Ruhe. Eine schwimmende Sauna und ein naturverbundener Campingplatz runden das Erlebnis ab. Ab Mai 2025 können Gäste länger bleiben, da Stedsans künftig sieben Tage die Woche geöffnet ist. Zudem wird das kulinarische Konzept informeller und preisgünstiger, bleibt aber auf lokale Zutaten fokussiert – Qualität ohne Kompromisse. https://www.stedsans.org

Altes Herrenhaus mit neuen Impulsen: Ein Gut mit Wurzeln im 14. Jahrhundert, verbindet Geschichte und Natur. Das Anwesen in der Nähe von Båstad, zwischen Halland und Skåne, ist ein Ort für authentische Begegnungen inmitten der Natur. Das neue Hotel mit seinen 33 gemütlichen Zimmern wird im Sommer 2025 eröffnet. vallens-sateri.se



Boutique-Hotel im Herzen von Vadstena: Im historischen Kornspeicher von Vadstena, Östergötland, entsteht das Slottsgården Hotell och Restaurang, ein neues Boutique-Hotel mit 22 individuell gestalteten Zimmern und Restaurant. Die Eröffnung ist für Mai 2025 geplant. Langfristig soll das Projekt mit 90 Zimmern, einem Spa, einer Rooftop Bar und einem eigenen Bäckereibetrieb ausgebaut werden. Vadstena liegt am Pilgerweg der heiligen Birgitta und ist ein bedeutendes Besuchsziel in Schweden. Zudem ist es bekannt für sein Schloss und Kloster und bietet damit eine perfekte Kulisse für das Hotel, das Geschichte und modernen Komfort vereint. https://www.facebook.com/slottsgardenvadstena

