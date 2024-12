Kochen für Biden im Kanzleramt

Am 18. Oktober 2024 richtete Toques d’Or-Maitre Markus Herbicht (Schmelzwerk) im Bundeskanzleramt den Lunch für Olaf Scholz, Joe Biden sowie weitere hochrangige Gäste aus der internationalen Politik aus – Beim knapp einstündigen Quicklunch waren auch US-Außen Antony Blinken und Annalena Baerbock dabei – Biden bedankte sich bei Herbicht persönlich: „Thank you for the lunch, Chef“.

Ein besonderes Highlight war das außergewöhnliche Menü mit Carpaccio & Tatar von Uckermärker Strauchtomaten, sowie Nordseesteinbutt mit Miesmuscheln und Fenchelsud. Die Gäste genossen kulinarische Meisterwerke, die aus erstklassigen regionalen Zutaten zusammengestellt wurden und für ein unvergessliches Geschmackserlebnis sorgten.

Menü:

Carpaccio & Tatar von Uckermärker Strauchtomaten

Bergamotte, Olivenöl, Schnittlauch

***

Tranche vom wilden Nordseesteinbutt

Miesmuschel, Fenchelsud, Safran-Biolinda

***

Weiße Schokolade & Demeterjoghurt

Himbeere, Passionsfrucht, Wilde Minze

Der aus dem Saarland (Wahlschied) stammende berufene Toques d’Or-Maitre Markus Herbicht ist Unternehmer, Küchenchef und Kochbuch Autor. Er hat u.a. für Michael Jackson, Madonna, Ronald Reagan, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Roger Federer und die Thailändische Königsfamilie gekocht, ist vom Saarland über das Hunsrück nach Thailand, Heidelberg, München, Estepona und Berlin gezogen und begeistert seit 2011 Gäste mit seiner modernen „Hauptstadtküche – made in Berlin“ in seiner mehrfach ausgezeichneten Location dem Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen, auf Caterings die Berliner High Society mit seinem Cateringunternehmen „Markus Herbicht Catering“ und gilt seitdem als feste Größe auf dem Berliner Markt. Und weil Kochen für den 55-jährigen tatsächlich wahre Leidenschaft ist, gibt er sein Wissen außerdem in seiner „Markus Herbicht Kochschule“ weiter und berät mit Markus Herbicht Consulting Restaurants, Hotelgruppen und andere kulinarische Einrichtungen. Sein Engagement zahlt sich aus, denn neben den vielen prominenten Gästen zählen auch hochkarätige Veranstaltungen, wie die Berliner Aids Gala, die Operngala, Mercedes Benz, Giorgio Armani, Berlin Fashion Week, Berlinale, das Bundeskanzleramt und viele mehr, zu den Referenzen des kreativen Hauptstadtkochs.

Darüber hinaus hat er bereits an einer Vielzahl von Kochbüchern aus dem Teubner Verlag mitgearbeitet und wohltätige Einrichtungen, wie das „Deutsche Netzwerk für Schulverpflegung e.V.“ und „Bildung für Äthiopien“ unterstützt.

Toques d’Or, die Köche-Gilde mit dem blauen Kragen, im Dienste einer gesunden Ernährung

