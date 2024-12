Das eat! berlin Feinschmeckerfestival steht für kulinarische Vielfalt, Lebensfreude und Genusskultur auf höchstem Niveau. Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierigem Umfeld, neigen wir alle dazu, mehr zu feiern und mehr zu genießen. Auch deshalb ist die eat! berlin im Jahr 2025 so wichtig wie eh und je.

Eat!Berlin 2025

Programm eat! berlin 2025

„In den vergangenen Jahren konzentrierten wir uns dabei auf außergewöhnliche „once in a lifetime Events“ in der Berliner Topgastronomie, wir luden Gastköche*innen und Gastwinzer*innen ein, legten großen Wert auf kulinarische Exzellenz und zelebrierten die hohe Kunst der Gastronomie. Der Fokus lag traditionell auf der gehobenen Gastronomie, exklusive Veranstaltungen und einen besonderen Stil und Atmosphäre. Den Fans der eat! berlin sei gesagt, dass das auch genau so bleibt, allerdings haben wir eine spannende Ergänzung. Doch dazu gleich mehr,“ so Bernhard Moser zum Gourmet Report.

Die eat! berlin 2025 findet zwischen dem 20.02. – 02.03.2025 statt.

In diesem Jahr finden 42 Veranstaltungen an elf Tagen statt, erwartet werden insgesamt rund 7.000 Festivalbesucher. Festivalintendant Bernhard Moser ist sichtlich stolz auf diese Leistung: „Wir holen die Menschen im Februar erneut aus der Winterdepression“. Bereits traditionell sind Berliner Größen wie Max Strohe, Marco Müller, Michael Kempf, Nikodemus Berger, Philipp Vogel, Christopher Wecker, Stephan Eberhard, Thomas Kammeier, Christopher Kümper, Herbert Beltle, Franz Raneburger, Peter Frühsammer, Kai Michels, Florian Glauert, Markus Herbicht und viele weitere Teil des Festivals.

Auch in diesem Jahr sind nationale und internationale Akteure wie zum Beispiel Viktoria Fuchs, Nils Henkel, Tobias Sudhoff, Thorsten Hauk, Sascha Stemberg, Jens Rittmeyer, Simon Tress, Titti Qvarnström, Maik Albrecht und Marco D’ Andrea dabei. Ein besonders wichtiges Gastland für die eat! berlin ist traditionell Österreich. In diesem Jahr kommen wieder so grandiose Kapazunder wie Andreas Döllerer, Lukas Nagl, Hannes Müller und Alexander Gründler in die Hauptstadt.

Die große eat! berlin Bühne ist für das Thema Wein bereit. Zum Beispiel für die Sommelièren Franziska Pauli, Janine Woltaire, Christiane Dutschmann und Viktoria Kniely im Theater im Palais in Berlin am Festungsgraben. Dank der Kooperation mit dem VDP.Die Prädikatsweingüter, dürfen wieder grandiose Winzer*innen begrüßt werden. Um das Name-dropping zu komplettieren geht es hier gleich weiter: Regina Stigler, Caroline und Silvain Diel, Fritz Keller, Dodo Freiherr zu Knyphausen, Clemens Busch, Kai Schätzel, Rebecca Crusius, Gunter Keßler, Sandra Sauer und viele mehr.

Auch internationale Topweine präsentiert die eat!Berlin 2025: Aus der Bourgogne kommt Chef-Önologe Cedrik Dechelette von der Maison Chartron et Trébuchet, das beim Event im Hotel Adlon Kempinski seine absoluten Toplagen präsentiert. Aus dem Bordeaux kommt Véronique Dausse vom Château Phélan Ségur ins Schmelzwerk in den Sarottihöfen.

Ein weiterer Grund, warum das Team um die Mosers, das laut Traveller’s World zu den 10 besten Foodfestivals der Welt zählt, den Februar bevorzugt, sind Trüffel. „Die Zauberknolle ist immer ein wichtiger Akteur der eat! berlin, die Qualität und Verfügbarkeit im Spätwinter ist einfach besser“, ist Geschäftsführerin Sina Moser überzeugt. Hier präsentiert sich unser Trüffellieferant Massimo Ferradino als Trüffelwanderer und zeigt eine großartige vierteilige Eventserie. Erstmalig lernen wir aber auch unseren Kaviarpartner Imperial Kaviar als Trüffellieferanten kennen.

Der Festivalleiter der eat! Berlin, Bernhard Moser mit seinem CHROMA type 301 Brotmesser

Die Neuerungen der eat!Berlin 2025: ein Streetfood Festival

Die eat! berlin bleibt im Markenkern erhalten, doch haben die Macher des Festivals bei Spitzenakteuren festgestellt, dass jede und jeder eine Idee zu einem Gericht hatte, das man auch in Topqualität und hoher Stückzahl aus einem Foodtruck heraus verkaufen könnte. So schlossen sich die eat! berlin 2025 mit der Kalle Halle in Neukölln zusammen, um genau diese Ideen auf die Teller und in die Gläser zu bringen. Der eat! berlin market verbindet also Top-Handwerk mit einem Street-Foodmarket der Extraklasse. Um aber bei dem Markenversprechen zu bleiben, überzeugt die eat!Berlin nur Spitzenakteure aus Berlin davon, Teil dieses Marktes zu sein. Mit dabei sind unter anderen das Hotel Adlon Kempinski, Hotel Orania.Berlin, Bonvivant Cocktail Bistro, Restaurant Tulus Lotrek, India Club, Schmelzwerk in den Sarottihöfen, Restaurant Eins44, Irma La Douce und die beliebten Currywurstbräter von Curry36. So präsentiert das Streetfood Festival kulinarische Highperformer wie Nikodemus Berger, Max Strohe, Philipp Vogel, Markus Herbicht, Manish Bakukhandi, Steffen Holle, Julius Nowak, Josef Viehhauser, Sigi Danler und andere, die sich allesamt Gedanken zum Thema high-end Streetfood gemacht haben.

Die JRE die Jeunes Restaurateurs Europe werden sogar einen eigenen Stand haben, den sie mit unterschiedlichen Köchinnen und Köchen bestücken werden. Der Käse kommt von La Cantine d´Augusta, das Bier von BRLO, es gibt eine französische Weinbar von Les Grand Chais de France sowie eine VDP.Sekt- und Weinbar. Flankiert wird der Markt von einem Bühnenprogramm vom Tagesspiegel Checkpoint, sowie vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern.

Programm hier https://www.eat-berlin.de/

Berlin im Gourmet Report

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!