15 Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern in der ersten Ausgabe des Michelin Texas – 45 Bib Gourmands und vier Sonderauszeichnungen werden ebenfalls vorgestellt – insgesamt 117 Restaurants, 26 verschiedene Küchen im Guide vertreten

Barley Swine, 1 Michelin Stern, Austin, Texas

Michelin Texas

Die erste Auswahl des MICHELIN Guide Texas mit 15 Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, ist jetzt veröffentlicht worden.

„Unsere anonymen Inspektoren waren von der kulinarischen Vielfalt in Texas beeindruckt“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, gegenüber Gourmet Report. „Die Auswahl spiegelt ihre Erkenntnisse wider, indem sie typisch texanische Geschmacksrichtungen wie Barbecue und Tex-Mex sowie einige internationale Einflüsse hervorhebt. Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Restaurants zum ersten Mal in der MICHELIN-Führer-Familie begrüßen zu dürfen, und wir stoßen auf den großartigen Geist der texanischen Restaurantgemeinschaft an!“

Ein MICHELIN-Stern

Austin

Barley Swine (Zeitgenössische Küche)

Der Raum ist ausgesprochen leger, und die Gäste können so kommen, wie sie sind, aber die Leidenschaft der Küche ist unübersehbar. Der Chefkoch und Inhaber Bryce Gilmore verwendet geschickt lokale Zutaten mit einer ausgeprägten südwestlichen Geschmackspalette, die auf mexikanische und südliche Traditionen zurückgreift und gleichzeitig eine moderne, globale Raffinesse aufweist. Das Degustationsmenü ist sorgfältig auf die Jahreszeiten abgestimmt, und die Raffinesse wird durch einen Sinn für Launenhaftigkeit ausgeglichen. Ein winziger Bagel mit cremig geräuchertem Rettich und Gurke in Dill-Scharfsauce könnte als erster Bissen gereicht werden, und eine makellos gebratene Muscovy-Entenbrust könnte mit einem buttrigen Püree aus gepopptem Mais und einem erdig-süßen nixtamalisierten Pfirsich kombiniert werden. Vom Geschirr, das bei Goodwill gekauft wurde, über den Anbau von Produkten vor Ort bis hin zum Sammeln von Regenwasser für den eigenen Garten – auch hier wird Nachhaltigkeit großgeschrieben.

Craft Omakase (japanische Küche)

Das Craft Omakase liegt versteckt in Rosedale und verfügt über eine Lounge im vorderen Bereich und einen Speisesaal mit Theke im hinteren Teil. Hier vertrauen die Gäste den Chefköchen Charlie Wang und Nguyen Nguyen, die eine beeindruckende Reihe von Nigiri und anderen Häppchen servieren. Ihr kreatives Omakase schreckt nicht vor Raffinesse zurück, ist aber zurückhaltend und lässt den Fisch zur Geltung kommen. Eine Fülle von Produkten stammt aus Japan, und der Fisch wird gekonnt verarbeitet. Zubereitungen wie ein Aguachile von rosa Garnelen mit Süßkartoffeln oder ein Crudo von Hamachi mit Yuzu-Honig-Sauce sind köstliche Zwischenstopps in einer Reihe, die auch Ozeanforelle mit Furikake aus ihrer knusprigen Haut, Shima Aji mit Shiso und Ume oder Jakobsmuschel mit Ponzu und Zitronenschale umfasst.

Hestia (Amerikanische Küche)

Wenn Sie an der Glastür dieses Restaurants im Herzen der Innenstadt vorbeigehen, werden Sie sofort in den Bann gezogen – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Luft ist erfüllt von Holzrauch. In diesem angesagten Lokal dreht sich alles um das Kochen am offenen Feuer, wovon die 20 Fuß hohe Feuerstelle in der offenen Küche zeugt. Sowohl das À-la-carte-Menü als auch das Degustationsmenü des Chefkochs bieten moderne Küche, wobei texanische Produkte und Proteine im Mittelpunkt stehen. Von herzhaft bis süß, fast alles wird von den Flammen geküsst oder mit Rauch parfümiert. Die „glühende“ Cantaloupe mit grünen Tomaten und Shiso-Blüten ist ein eleganter Auftakt, und die feuergetrockneten und geblisterten Tomaten auf frischer Grütze sind ein beruhigender Teller, aber die gebratene Jakobsmuschel mit grüner Tomaten-Kosho stiehlt der Szene die Show, indem sie mit Rindertalg-Sauce auf der Pilz-Gelée-Basis übergossen wird.

InterStellar BBQ (Barbecue-Küche)

Ein gutes Lokal zeichnet sich dadurch aus, dass sich schon vor der Eröffnung eine Schlange bildet, und bei InterStellar BBQ ist sie schon lange vor dem Öffnen der Tür da. Alle sind hier, um das Barbecue von Pitmaster John Bates zu probieren, das langsam und langsam über Post-Oak gegrillt wird. Die Rinderbrust mit einer einfachen Salz-, Pfeffer- und Knoblaucheinreibung ist hervorragend, aber das ist noch nicht alles. Der mit Pfirsichtee glasierte Schweinebauch ist zart und schmelzend; der mit Bier gebratene Truthahn ist saftig und köstlich; und es gibt drei Würste im Angebot, darunter Kielbasa. Mit einer der verlockenden Beilagen wie dem Frito-Pie kann man nichts falsch machen, aber die geräucherten überbackenen Kartoffeln mit goldbrauner Kruste und der Mais mit Poblano-Creme sind die Highlights.

john bates, Inter stellar, Austin

la Barbecue (Barbecue-Küche)

Das von der verstorbenen LeAnn Mueller gegründete und heute von ihrer Frau Ali Clem geführte la Barbecue verfügt über eine riesige, speziell angefertigte Grube im Hinterhof, in der die Fleischwunder vollbracht werden. Innen ist es ein schlichter Raum, der durch helle Farben und eine entwaffnende Playlist mit Tammy Wynette und Dolly Parton belebt wird. Während der Stoßzeiten müssen Sie mit einer längeren Wartezeit rechnen, aber Ihre Geduld wird mit einer ersten Kostprobe des Bruststücks belohnt, wenn Sie die Theke erreichen. Sie werden das saftige, geschmackvolle Rindfleisch bewundern, aber verpassen Sie nicht das ebenso verlockende Angebot an hausgemachten Würstchen und Rippchen aus Schweine- oder Rindfleisch. Das Team liebt es, die Dinge würzig zu halten, wie beim Chipotle-Krautsalat oder frischem Kimchi. Verpassen Sie auf keinen Fall die Makkaroni mit Käse.

Leroy and Lewis Barbecue (Barbecue-Küche)

Was 2017 als Food Truck begann, kann nun in einem geräumigen, gemauerten Lokal im Garrison Park genossen werden. Der Name bezieht sich auf das Ehepaar, das diesen verlockenden Betrieb betreibt, dessen geräumiges Ambiente mit seiner glasierten Backsteinfassade und dem mit einem Spitzdach versehenen Essbereich einen Hauch von Midcentury versprüht. Die ausgezeichnete Grillkarte dreht sich nicht um Rinderbrust, obwohl dieses beliebte Stück am Ende der Woche als Tagesgericht angeboten wird. Mehrere Spezialitäten sorgen die ganze Woche über für Abwechslung, wie z. B. die mit Gewürzkruste überzogenen, zartschmelzenden Rinderbäckchen oder die Tageswurst, die mit Hatch Green Chiles und Mozzarellakäse bestückt ist. Das Bananenpudding-Tiramisu ist eine clevere Mischung aus mit Kaffee getränkten Nilla-Waffeln.

Olamaie (Amerikanische Küche)

Mit seinen weißen Schindeln und schwarzen Fensterläden ist das Olamaie, benannt nach der Großmutter, der Mutter und der Tochter des Küchenchefs, ein charmantes Lokal nördlich der Innenstadt von Austin. Die Cocktailkarte ist sehr interessant und bietet einen täglichen Punsch und witzige Drinks wie den Spaghetti Western Martini mit in texanischem Olivenöl gewaschenem Gin, Wodka, trockenem Wermut mit Kirschtomaten und Basilikum-Eau de vie. Freuen Sie sich auf Südstaatenküche mit modernem Schliff, und verpassen Sie auf keinen Fall den Buttermilchkeks, der warm serviert wird und mit Honigbutter und Meersalz bestreut ist. Das Chicken Pressé ist eine neuartige Variante von Chicken and Dumplings und rundet die Speisekarte ab, zu der auch geschwärzter Dayboat-Fisch, Gumbo und roter Reis mit Golfkrabben gehören.

Dallas

Tatsu Dallas (japanische Küche)

Mit nur 10 Thekenplätzen ist es die größte Herausforderung, einen Tisch in diesem Sushi-Restaurant im renovierten Continental Gin Building zu reservieren – aber die Beharrlichkeit wird belohnt, denn es handelt sich um ein echtes Produkt. Das Omakase besteht aus etwa 14 Stücken und folgt der Edomae-Tradition. Erwarten Sie also Fisch, der im Laufe des Abendessens immer stärker im Geschmack wird. Beginnen Sie mit Alaska-Sockeye-Lachs, gefolgt von spanischem Thunfisch und köstlichem Uni aus Hokkaido und enden Sie mit Aal aus Maine. Der Reis stammt ebenfalls aus Hokkaido, und der Küchenchef Tatsuya Sekiguchi sorgt mit geschickten, geübten Handgriffen dafür, dass jedes Stück eine perfekte Kreation ist; auf Wunsch ändert er sogar die Größe. Alle Gäste werden gemeinsam bedient, also seien Sie bitte pünktlich.

Houston

BCN Taste & Tradition (Spanische Küche)

Das in einem weißen Stuckbungalow aus den 1920er Jahren untergebrachte und von einigen der sympathischsten Mitarbeiter der Stadt geführte Restaurant liegt versteckt an der Richmond Avenue und kocht sowohl mit Flair als auch Vertrautheit. Ein Highlight sind die Meeresfrüchte, wie z. B. die wunderbar zarten Seegurkenscheiben auf Hummerreis oder der in dünne Scheiben geschnittene Oktopus, der mit Kartoffelpüree und geräucherter Paprika angerichtet wird. Küchenchef Luis Roger kennt sich auch auf dem Land aus, und sein iberisches Spanferkel kommt mit einer knusprigen Kruste, schmelzend zartem Fleisch und einer reichhaltigen Rotweinsoße daher. Die Auswahl an Getränken ist faszinierend, mit einer rein spanischen Weinkarte und einer Abteilung für Gin und Tonics. Die private Kunstsammlung des Besitzers Ignacio Torras (einschließlich der Eulenkrüge von Pablo Picasso) ist ein weiterer charmanter Aspekt.

CorkScrew BBQ (Frühling; Barbecue-Küche)

Sie haben die Wahl: Kommen Sie, bevor die Türen um 11 Uhr öffnen, oder gehen Sie woanders essen. In der kleinen Stadt Spring nördlich von Houston bilden sich seit der Eröffnung im Jahr 2015 lange Schlangen vor diesem sensationellen Grillrestaurant. Die Küche ist bekannt dafür, dass sie schnell ausverkauft ist, und es ist leicht zu verstehen, warum: Will und Nichole Buckman räuchern einige der besten Rinderbruststücke und Rippchen im ganzen Bundesstaat. Die Verwendung von roter Eiche färbt die erstklassigen Stücke von Creekstone Farms und Compart Family Farms in einem besonderen Farbton, und alles, vom Rind über das Schwein bis zum Truthahn, hat einen reinen Rauchgeschmack, der noch lange nach dem Essen nachklingt. Die gefüllten Ofenkartoffeln, Tacos mit Green-Chili-Ranch und Obstkuchen sind verlockend, sollten aber für den zweiten Besuch aufgespart werden. Stammgäste wissen, dass sie schon Tage im Voraus bestellen müssen, um die Schlange zu umgehen.

Le Jardinier Houston (französische Küche)

Küchenchef Alain Verzeroli, der bereits in Manhattan und Miami vertreten ist, teilt seine grüne, stilvolle Küche auch mit Houston. Der Standort könnte nicht passender sein: Das Museum of Fine Arts passt zu seinen farbenfrohen Gerichten, die sowohl schön als auch sättigend sind. Ausgefeilte Saucen, Gemüse der Saison und durchdachte Cocktails erzählen eine Geschichte, die mit dem Namen und dem Design des Restaurants übereinstimmt. Zu den Highlights gehören dünne Zucchini-Spaghetti mit gelber Paprika-Coulis und Comté-Schaum sowie pralle Maine-Tauchermuscheln mit Karottenjus-Reduktion und Zuckerschoten. Desserts wie die Yuzu-Mousse mit Himbeerkompott und Pistazienzobel sind wunderschön anzusehen. Der gesamte Abend verläuft dank des professionellen und sympathischen Teams reibungslos.

March (Kreative/mediterrane Küche)

Dieses ehrgeizige Atelier hat sich eine kulinarische Erkundung des Mittelmeers zum Ziel gesetzt und erforscht dabei eine Region nach der anderen, vom Maghreb im Nordwesten Afrikas über Murcia und Andalusien in Südspanien bis hin zu Griechenland, mit einem Degustationsmenü und einem Getränkeprogramm, das von jeder Küche inspiriert ist. Aber wenn sich das alles ein wenig kostbar anhört, seien Sie versichert, dass das Erlebnis selbst absolut entwaffnend ist, mit einem gewinnenden Sinn für Gastfreundschaft, der für eine Mahlzeit sorgt, die sowohl einnehmend als auch luxuriös ist. Die Gäste beginnen mit fein abgestimmten Cocktails und ersten Häppchen im stilvollen Lounge-Bereich, bevor sie in den beeindruckenden Hauptspeisesaal zu den deftigeren Speisen geführt werden. Von Anfang bis Ende zeugen die prächtig angerichteten Gerichte von Raffinesse und Kreativität – lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie die Show.

Musaafer (Indische Küche)

Ein Abendessen in einem Einkaufszentrum klingt nicht gerade vielversprechend, es sei denn, Sie gehen ins Musaafer. Die schiere Größe dieses großen Saals mit seinen Bögen, hoch aufragenden Fenstern, dem labyrinthartigen Grundriss und den kunstvollen Mustern wirkt wie ein eigener Palast. Das Ambiente ist ebenso aufregend wie die Küche. Eine große, frittierte Kugel aus Zwiebel-Xuixo wird mit nicht weniger als 24 Gewürzen bestäubt, mit Kartoffeln und Zwiebeln gefüllt und mit Tamarinden- und Minz-Chutney serviert. Glückliche Garnelen werden in einer eleganten Sauce aus Koriander, Kokosnussmilch und Curryblättern gekocht. Dal, ein bekannter Favorit, wird 72 Stunden lang mit Tomaten, Butter und geräuchertem Chili gekocht. Die Liebe zum Detail und die sorgfältige Würzung sind auf Schritt und Tritt spürbar, und das Endergebnis ist nicht nur stilvoll, sondern auch äußerst schmackhaft.

Tatemó (Mexikanische Küche)

Die berühmte Redewendung, dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen soll, könnte nicht zutreffender sein als auf diese Tortilleria, die sich in ein Degustationsmenü verwandelt hat. In einem leeren Einkaufszentrum, in dem es außer einer Brauerei und einem Donut-Laden nicht viel gibt, bietet Chefkoch Emmanuel Chavez ein wunderschön abgestimmtes und portioniertes Erlebnis, bei dem er den Mais aus ganz Mexiko feiert. Seine Abwandlungen von Ceviche, Quesadillas und Gorditas sind elegant anzusehen und noch befriedigender zu essen, was zum Teil an den lebhaften Salsas und anderen kreativen Soßen liegt. Die originellste und auffälligste Kreation ist vielleicht die nachtschwarze Mole negro, die unter einer Tortilla aus nixtamalisierten Kochbananen serviert wird.

San Antonio

Mixtli (mexikanische Küche)

Dieses bahnbrechende Restaurant entstammt den visionären Köpfen der Küchenchefs Diego Galicia und Rico Torres. Das gefeierte Duo verfügt über eine ausgezeichnete Küche, aber die gemeinsame Verehrung für die mexikanische Küche ist die eigentliche treibende Kraft hinter diesem Unterfangen. Die Degustationsmenüs wechseln häufig und konzentrieren sich jeweils auf einen anderen Teil Mexikos. Sie bieten innovative Interpretationen oaxacaischer Spezialitäten oder ein Gericht, das sich auf die Küche von „Tierra Caliente“ konzentriert. Die Menüs beschränken sich nicht nur auf die regionale Vielfalt der mexikanischen Küche, sondern schöpfen auch aus der kulinarischen Vergangenheit. Erwarten Sie eine Küche, die sowohl geistreich als auch köstlich ist, mit sorgfältig zubereiteten, kunstvoll angerichteten Gerichten, die eine Geschichte erzählen und gleichzeitig Ihren Gaumen erfreuen.

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben 45 Restaurants mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, einer Auszeichnung für gutes Essen zu einem guten Preis. Die vollständige Liste finden Sie unten.

Die Bib Gourmand-Restaurants des Michelin Texas 2024

Restaurant Adresse Barbs B Q 102 E. Market St., Lockhart, 78644 Belly of the Beast 5200 FM 2920 Rd., Ste. 180, Spring, 77388 Blood Bros BBQ 5425 Bellaire Blvd., Bellaire, 77401 Briscuits 4204 Menchaca Rd., Austin, 78704 Burnt Bean Co. 108 S. Austin St., Seguin, 78155 Cattleack 13628 Gamma Rd., Dallas, 75244 Cuantos Tacos 1108 E. 12th St., Austin, 78702 Cullum’s Attaboy 111 Kings Ct., San Antonio, 78212 Dai Due 2406 Manor Rd., Austin, 78722 Distant Relatives 3901 Promontory Point Dr., Austin, 78744 Ema 5307 N. Main St., Houston, 77009 Emmer & Rye 51 Rainey St., Austin, 78701 Franklin Barbecue 900 E. 11th St., Austin, 78702 Gemma 2323 N. Henderson Ave., Ste. 109, Dallas, 75206 Goldee’s 4645 Dick Price Rd., Fort Worth, 76140 The Jerk Shack 10234 Texas 151, Ste. 103, San Antonio, 78251 Kau Ba 2502 Dunlavy St., Houston, 77006 Kemuri Tatsu-ya 2713 E. 2nd St., Austin, 78702 KG BBQ 3108 Manor Rd., Austin, 78723 Killen’s 101 Heights Blvd., Houston, 77007 Killen’s BBQ 3613 Broadway St., Pearland, 77581 La Santa Barbacha 2806 Manor Rd., Austin, 78722 Ladino 200 E. Grayson St. #100, San Antonio, 78215 Lucia 287 N. Bishop Ave., Dallas, 75208 Mala Sichuan Bistro 9348 Bellaire Blvd., Houston, 77036 Micklethwait Craft Meats 1309 Rosewood Ave., Austin, 78702 Một Hai Ba 6407 Lewis St., Dallas, 75206 Nam Giao 6938 Wilcrest Dr., Houston, 77072 Nancy’s Hustle 2704 Polk St., Houston, 77003 Ngon Vietnamese Kitchen 1907 Greenville Ave., Dallas, 75206 Nixta Taqueria 2512 E. 12th St., Austin, 78702 nobie’s 2048 Colquitt St., Houston, 77098 nonna 4115 Lomo Alto Dr., Dallas, 75219 Odd Duck 1201 S. Lamar Blvd., Austin, 78704 Pinkerton’s BBQ 1504 Airline Dr., Houston, 77009 The Pit Room 1201 Richmond Ave., Houston, 77006 Ramen del Barrio 1700 W. Parmer Ln., Austin, 78727 Rosemeyer Bar-B-Q 2111 Riley Fuzzell Rd., Spring, 77386 Rosie Cannonball 1620 Westheimer Rd., Houston, 77006 Southerleigh Fine Food & Brewery 136 E. Grayson St., Ste. 120, San Antonio, 78215 Street to Kitchen 3401 Harrisburg Blvd., Houston, 77003 Tejas Chocolate 200 N. Elm St., Tomball, 77375 Theodore Rex 1302 Nance St., Unit A, Houston, 77002 Truth BBQ 110 S. Heights Blvd., Houston, 77007 Veracruz Fonda & Bar 1905 Aldrich St., Austin, 78723

MICHELIN Special Awards

Zusätzlich zu den Auswahlen für den Bib Gourmand und die MICHELIN Sterne hat der Guide MICHELIN Texas vier Sonderpreise verkündet:

Preis Preisträger Établissement Prix MICHELIN des

Cocktails Exceptionnels Julian Shaffer Rye Prix MICHELIN de la Sommellerie Steven McDonald Pappa Bros. Steakhouse Prix MICHELIN du

Service Hailey Pruitt & Lauren Beckman Mixtli Prix MICHELIN du Jeune Chef Edgar Rico Nixta Taqueria

Die Sterne-Restaurants des Guide MICHELIN Texas 2024 :

Restaurant Distinction Adresse Barley Swine 6555 Burnet Rd., Austin, 78757 BCN Taste & Tradition 4210 Roseland St., Houston, 77006 CorkScrew BBQ 26608 Keith St., Spring, 77373 Craft Omakase 4400 N. Lamar Blvd., Ste. 102, Austin, 78756 Hestia 607 W. 3rd St., Austin, 78701 InterStellar BBQ 12233 Ranch Rd. 620 N., Austin, 78750 la Barbecue 2401 E. Cesar Chavez St., Austin, 78702 Le Jardinier Houston 5500 Main St., Houston, 77004 Leroy and Lewis Barbecue 5621 Emerald Forest Dr., Austin, 78745 March 1624 Westheimer Rd., Houston, 77006 Mixtli 812 S. Alamo St., Ste. 103, San Antonio, 78205 Musaafer 5115 Westheimer Rd., Ste. C-3500, Houston, 77056 Olamaie 1610 San Antonio St., Austin, 78701 Tatemó 4740 Dacoma St., Houston, 77092 Tatsu Dallas 3309 Elm St., Ste. 120, Dallas, 75226

Weitere ausgewählte Restaurants des MichelinTexas 2024

Restaurant Adresse 2M Smokehouse 2731 S. Ww White Rd., San Antonio, 78222 Apt 115 2025 E. 7th St., Austin, 78702 Barbecue Station 1610 N.E. Loop 410, San Antonio, 78209 Barsotti’s 4208 Oak Lawn Ave., Dallas, 75219 Baso 633 W. 19th St., #A, Houston, 77008 Birdie’s 2944 E. 12th St., Austin, 78702 Birrieria y Taqueria Cortez 2220 E. Rosedale St., Fort Worth, 76105 Bludorn 807 Taft St., Houston, 77019 Brisket & Rice 13111 FM-529 Rd., Houston, 77041 Candente 4306 Yoakum Blvd., Houston, 77006 The Charles 1632 Market Center Blvd., Dallas, 75207 Comedor 501 Colorado St., Austin, 78701 Con Todo 10001 Metric Blvd., Austin, 78756 Crown Block 300 Reunion Blvd. E., Dallas, 75207 dipdipdip Tatsu-Ya 7301 Burnet Rd., Ste. 101, Austin, 78757 Discada 1319 Rosewood Ave., Austin, 78702 El Carlos Elegante 1400 N. Riverfront Blvd., Dallas, 75207 Este 2113 Manor Rd., Austin, 78722 Ezov 2708 E. Cesar Chavez St., Austin, 78704 Fearing’s 2121 McKinney Ave., Dallas, 75201 Garcia’s Mexican Food 842 Fredericksburg Rd., San Antonio, 78201 Garrison 101 Red River St., Austin, 78701 Georgie 4514 Travis St., Dallas, 75205 Harvest 215 N. Kentucky St., McKinney, 75069 Hidden Omakase 5353 W. Alabama St., Ste. 102, Houston, 77056 Jeffrey’s 1204 W. Lynn St., Austin, 78704 Joe’s Bakery & Coffee Shop 2305 E. 7th St., Austin, 78702 Knox Bistro 3230 Knox St., Dallas, 75205 La Condesa 400 W. 2nd St., Austin, 78701 Late August 4201 Main St., Ste. 120, Houston, 77002 Launderette 2115 Holly St., Austin, 78702 Leche de Tigre 318 E. Cevallos St., San Antonio, 78204 Lenoir 1807 S. 1st St., Austin, 78704 Ling Kitchen 8423 Research Blvd., Austin, 78758 Little Em’s Oyster Bar 1001 S. Alamo St., San Antonio, 78210 Lutie’s 4100 Red River St., Austin, 78751 Maie Day 1603 S. Congress Ave., Austin, 78704 Mercat Bistro 2501 N. Harwood St., Ste. 225, Dallas, 75201 Mexta 106 E. 6th St., Ste. #110, Austin, 78701 Monarch 1401 Elm St., Dallas, 75201 Mum Foods Smokehouse & Delicatessen 5811 Manor Rd., Austin, 78723 Nicosi 221 Newell Ave., San Antonio, 78215 Panther City BBQ 201 E. Hattie St., Fort Worth, 76104 Pappas Bros. Steakhouse 5839 Westheimer Rd., Houston, 77057 Quarter Acre 2023 Greenville Ave., Ste. 110, Dallas, 75206 Rye 1920 Greenville Ave., Dallas, 75206 Sachet 4270 Oak Lawn Ave., Dallas, 75219 Signature Restaurant 16401 La Cantera Pkwy, San Antonio, 78256 Smoke’N Ash BBQ 5904 S. Cooper St., Arlington, 76017 Stillwell’s Hôtel Swexan, 2575 Mckinnon St., Dallas, 75201 Stock & Barrel 316 W. Davis St., Dallas, 75208 Suerte 1800 E. 6th St., Austin, 78702 Tare 12414 Alderbrook Dr., Austin, 78727 Tei-An 1722 Routh St., Dallas, 75201 Terry Black’s BBQ 1003 Barton Springs Rd., Austin, 78704 Toshokan 807 E. 4th St., Austin, 78702 Written By The Seasons 380 Melba St., Dallas, 75208

Neben Restaurants empfiehlt der Guide Michelin auch Hotels in Texas: https://guide.michelin.com/ch/de/hotels-stays/texas

Texas im Gourmet Report

Abonniere den Gourmet Report Newsletter