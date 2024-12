„Genuss zum Freundschaftspreis für alle“ ist das Motto der zweiten Runde der JRE Gourmet Weeks: Nach dem überwältigenden Auftakt dieses Jahr gibt es auch 2025 die beliebten Gourmet Weeks der österreichischen Jeunes Restaurateurs.

Gourmet Weeks JRE

JRE Gourmet Weeks

Von 10. März bis 19. April kann ein dreigängiges Menü zum exklusiven Freundschaftspreis reserviert oder als Gutschein gekauft werden. Ein Erlebnis für alle, die besondere Kulinarik feiern und Neues ausprobieren möchten – wenn das kein ideales Weihnachtsgeschenk ist!

Die JRE-Köchinnen und -Köche werden wieder ihr Bestes geben, wenn von 10. März bis 19. April 2025 abermals die JRE Gourmet Weeks in allen neun Bundesländern zelebriert werden. In den teilnehmenden JRE-Betrieben warten außergewöhnliche, vielfältige Menüs für Fans feinster Kulinarik. Um in den Genuss des Freundschaftspreises zu kommen, unbedingt vorab in einem der teilnehmenden JRE-Restaurants reservieren oder einen Gutschein erwerben.

Genussmomente verschenken

Auf der Suche nach einem Geschenk, das echte Freude bereitet? Mit einem Gutschein für die JRE Gourmet Weeks werden kulinarische Erlebnisse verschenkt, die auch nach den Feiertagen begeistern und garantiert noch länger in Erinnerung bleiben. Außergewöhnliche Menüs können genossen und die Vielfalt der vielfach ausgezeichneten JRE-Küchen kennengelernt werden.

Der Preis für Mittag- und Abendessen in 2- und 3-Haubenrestaurants beläuft sich auf 54 Euro pro Person, in 4- und 5-Haubenrestaurants auf 69 Euro pro Person. Inkludiert sind 3 Gänge, Gedeck oder ein Gruß aus der Küche pro Person sowie 1 Flasche Römerquelle (0,75 Liter).

Erhältlich und einlösbar sind die JRE Gourmet Weeks Gutscheine direkt in den teilnehmenden JRE-Restaurants:

Tirol Gründler’s Gourmet Stüberl (4 Hauben) im Genießerhotel Alpin Alexander Gründler, Achenkirch

www.kulinarikhotel-alpin.at Der Unterwirt (3 Hauben) Katrin & Sabrina Steindl, Ebbs

www.unterwirt.at Genießerwirtshaus Das Müllers (2 Hauben) im Sonnenhof Patrick & Rainer Müller, Grän

www.sonnenhof-tirol.com Der Gannerhof (4 Hauben) Carola & Josef Mühlmann, Innervillgraten

www.gannerhof.at Niederösterreich Restaurant Kolm (3 Hauben) Michael Kolm, Arbesbach

www.kolm.restaurant Restaurant Triad (3 Hauben) Veronika & Uwe Machreich, Krumbach

www.triad-machreich.at Landhaus Bacher (4 Hauben) Susanne & Thomas Dorfer, Mautern

www.landhaus-bacher.at Restaurant Gaumenkitzel (3 Hauben) im Naturhotel Molzbachhof Nina & Peter Pichler, Kirchberg am Wechsel

www.molzbachhof.at Restaurant Esslokal (4 Hauben) Barbara & Roland Huber, Hadersdorf am Kamp, www.esslokal.com Hueber der Wirt in Bründl (3 Hauben) Stefan Hueber, St. Georgen an der Leys

www.hueberderwirt.at Gastwirtschaft Floh (3 Hauben) Elisabeth & Josef Floh, Langenlebarn

www.derfloh.at Landgasthaus Zum Blumentritt (2 Hauben) Christa Hollerer & Ulli Hollerer-Reichl, St. Aegyd am Neuwalde, www.zumblumentritt.at Salzburg Restaurant Döllerer (5 Hauben) Christl & Andreas Döllerer, Golling

www. doellerer.at Restaurant Mesnerhaus (4 Hauben) Maria & Josef Steffner, Mauterndorf

www.mesnerhaus.at Restaurant Dahoam (4 Hauben) im Genießerhotel Die Riederalm Andrea & Andreas Herbst, Leogang

www.riederalm.com Der Kirchenwirt seit 1326 (4 Hauben) Barbara & Hans-Jörg Unterrainer, Leogang

www.k1326.com Kräuterreich by Vitus Winkler (4 Hauben) im Genießerhotel Sonnhof Eva-Maria & Vitus Winkler, St. Veit im Pongau

www.sonnhof-vituswinkler.at Restaurant Pfefferschiff (3 Hauben) Iris & Jürgen Vigne, Hallwang bei Salzburg

www.vigne.at Oberösterreich Restaurant Bergergut (3 Hauben) Thomas Hofer, Afiesl

www.romantik.at Lukas Restaurant (4 Hauben) Lukas Kienbauer, Schärdingwww.lukas-restaurant.at Restaurant Waldschänke (3 Hauben) Clemens Grabmer, Grieskirchen www.waldschaenke.at Restaurant Forthuber (3 Hauben) Doris & Christoph Forthuber, Munderfing

www.restaurant-forthuber.at Restaurant RAU nature-based cuisine (4 Hauben) Klemens Gold, Großraming

www.im-rau.com Burgenland Gasthaus Csencsits (3 Hauben) Melanie & Jürgen Csencsits, Harmisch

www.csencsits.at Steiermark Restaurant Krainer (4 Hauben) im Genießerhotel Krainer Andreas Krainer, Langenwang

www.hotel-krainer.com Schlosskeller Südsteiermark, Wirtshaus (2 Hauben) & Gourmetstube (4 Hauben) Markus Rath, Leibnitz

www.schlosskellersuedsteiermark.at Restaurant ZeitRAUM (3 Hauben) im Genießerhotel Der Wilde Eder Stefan Eder, St. Kathrein am Offenegg

www.der-wilde-eder.at Restaurant Lurgbauer (3 Hauben) Maximilian Leodolter, St. Sebastian bei Mariazell, www.lurgbauer.at Geschwister Rauch, Wirtshaus (2 Hauben) & Restaurant (4 Hauben) Sonja & Richard Rauch, Bad Gleichenberg

www.geschwister-rauch.at Restaurant Artis (3 Hauben) Philipp Dyczek, Graz

www.restaurant-artis.com Sattlerhof (3 Hauben) Anna & Markus Sattler, Gamlitz

www.sattlerhof.at Geiger Alm (4 Hauben) Eva-Maria & Dominik Utassy, Altaussee

www.geigeralm.at Wien Restaurant Herzig (4 Hauben) Saskia & Sören Herzig, Wien

www.restaurant-herzig.at Kärnten Seespitz (2 Hauben) im Falkensteiner Schlosshotel Velden Thomas Gruber, Velden am Wörthersee

www.falkensteiner.com/schlosshotelvelden Vorarlberg Restaurant Mangold (3 Hauben) Andrea & Michael Schwarzenbacher, Lochau

www.restaurant-mangold.at Restaurant Schwanen (3 Hauben) im

Biohotel Schwanen Emanuel Moosbrugger, Bizau

www.biohotel-schwanen.com

Kooperationspartner ist u.a. Römerquelle

www.jre.at

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!