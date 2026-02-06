Aqua in Wolfsburg schliesst

Das Ende einer Ära: Sven Elverfeld schließt nach 25 Jahren sein Drei-Sterne-Restaurant Aqua in Wolfsburg

Sven Elverfeld – was wird der Ausnahmekoch in der Zukunft machen?

Aqua in Wolfsburg

Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze der internationalen Gourmetwelt schließt das Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg seine Türen. Sven Elverfeld, der mit seiner unverwechselbaren Küche der Erinnerung Maßstäbe setzte, beendet damit bewusst sein kulinarisches Lebenswerk in der Autostadt Wolfsburg, um Raum für einen persönlichen Lebenstraum zu schaffen. Das Drei-Sterne-Restaurant Aqua, seit 2009 ununterbrochen mit der höchsten Michelin-Auszeichnung geehrt, serviert seinen letzten Gast am 21. März 2026.

Ein Vierteljahrhundert kulinarische Höchstleistung: Das Lebenswerk von Sven Elverfeld im Restaurant Aqua

Als das Restaurant Aqua im Jahr 2000 eröffnete, war Wolfsburg noch kein Begriff auf der kulinarischen Weltkarte. Heute, 25 Jahre später, hinterlässt Sven Elverfeld (57) ein unvergleichliches Erbe. Unter seiner Leitung avancierte das Restaurant zu einer globalen Größe der Spitzengastronomie und trug entscheidend dazu bei, Wolfsburg als Gourmet-Reiseziel zu etablieren.

„Ich wollte einen klaren Schlusspunkt setzen – kein langsamer Abschied, sondern ein kraftvoller, stilvoller Abschluss“, erklärt Elverfeld im Gourmet Report Gespräch. Seine Motivation ist tief persönlich: „Jetzt ist die Zeit für ein persönliches Reset, für neue Ideen und Perspektiven.“

Die einzigartige Handschrift: Elverfelds „Küche der Erinnerung“

Die Küche von Sven Elverfeld wurde stets als Küche der Erinnerung beschrieben. Sie zeichnete sich dadurch aus, vertraute Geschmäcker und Erlebnisse präzise neu zu denken und zu veredeln. Zu den ikonischen Gerichten, die die Gourmet-Welt begeisterten, zählen:

Die Kalamata-Olive , inspiriert von seiner Zeit in Griechenland.

, inspiriert von seiner Zeit in Griechenland. Die Taube Orientalisch mit Gewürzen aus Dubai.

mit Gewürzen aus Dubai. Der als „Mondrian“ betitelte Tafelspitz .

betitelte . Das legendäre Ruinart Rosé Crème-Sorbet.

Diese Kreationen waren nie reine Technikshow, sondern erzählten stets eine geschmackvoll vielseitige Geschichte mit besonderem Charakter, fokussiert auf den Eigengeschmack sorgfältig ausgewählter Produkte.

Eine beispiellose Erfolgsgeschichte: Meilensteine des Restaurants Aqua

Die Liste der Auszeichnungen und Erfolge des Aqua liest sich wie das Who’s who der Gastronomieführer:

Guide Michelin: 1. Stern (2002), 2. Stern (2006), 3. Sterne ununterbrochen seit 2009 .

1. Stern (2002), 2. Stern (2006), . Mentor Chef Award des Guide Michelin (2024).

des Guide Michelin (2024). Gault&Millau: 5 Hauben (seit 2021 konstant).

5 Hauben (seit 2021 konstant). Hornsteinranking: Platz 1 (2025).

Platz 1 (2025). World’s 50 Best Restaurants: Platz 28 (2014).

Platz 28 (2014). European Hotel Awards: „Millenium Award for Lifetime Achievement“ (2024).

Ein Ende als Beginn: Der Lebenstraum hinter der Entscheidung

„Ein Lebenswerk endet – damit ein Lebenstraum entstehen kann“, bringt Elverfeld seine Beweggründe auf den Punkt. Der Schritt markiert mehr als einen beruflichen Wendepunkt; er ist eine Entscheidung für das Private. Sven Elverfeld schließt das Aqua, um den Lebenstraum seiner Ehefrau Saskia zu unterstützen, die das Parkhotel Wolfsburg als Eigentümerin übernommen hat.

„Ihre Vision, ihr Mut und ihre Leidenschaft waren über viele Jahre ein unsichtbarer Teil meines Erfolgs. Jetzt ist es an mir, ihr den Raum zu geben, den sie mir so oft gegeben hat: Raum für Träume, Raum für Gestaltung, Raum für ein gemeinsames Morgen“, so Elverfeld.

Die letzte Phase: Konzentration auf das Wesentliche bis zum 21. März 2026

Bis zur finalen Schließung bleibt das Aqua ganz sich selbst treu. Bis zum 21. März 2026 serviert das Team ein einziges, kuratiertes Acht-Gänge-Menü, das Sven Elverfeld vollständig seinen persönlichen Lieblingsprodukten widmet. Dazu zählen Süßwasserfische wie die Forelle vom Hof Behn, Carabinero als sein bevorzugtes Krustentier und das Onglet – ein Stück, das er als Erster im Aqua auf die Karte brachte.

Reservierungen für diese letzte Phase sind aufgrund der begrenzten Kapazitäten ausschließlich über die offiziellen Kanäle möglich. Den absoluten Finalakt bildet ein einmaliger Abschiedsabend für geladene Gäste am 21. März 2026.

Das Erbe lebt weiter: Aqua als Talentschmiede der Spitzengastronomie

Das Restaurant Aqua war über 25 Jahre eine der bedeutendsten Talentschmieden der Welt. Eine ganze Generation von Köchinnen und Köchen hat hier Haltung und Handwerk gelernt und prägt heute mit eigener Handschitte die internationale Gastronomie. Zu den prominentesten Ehemaligen (Alumni) zählen:

Jan Hartwig (Restaurant JAN, München – 3 Michelin-Sterne seit 2023)

(Restaurant JAN, München – 3 Michelin-Sterne seit 2023) Die Sühring-Zwillinge (Restaurant Sühring, Bangkok)

(Restaurant Sühring, Bangkok) Jens Fischer, Christian Eckert, Sarah Henke, Matthias Dieter

Insgesamt haben Elverfelds Schüler auf ihrer kulinarischen Weltreise bisher 24 Michelin-Sterne errungen. Sein Werk lebt damit fort – in Stimmen, die inzwischen selbst den Ton angeben.

Ausblick: Was kommt nach dem Restaurant Aqua in Wolfsburg?

Sven Elverfeld wird seine Zusammenarbeit mit dem Restaurant S.E.A. an Bord der Evrima der The Ritz-Carlton Yacht Collection fortsetzen, wo er ein exklusives Fünf-Gänge-Menü gestaltet.

Das The Ritz-Carlton, Wolfsburg wird sein gastronomisches Angebot nach der Schließung neu ausrichten. Das Konzept Aqua wird nicht fortgeführt. Details zum neuen kulinarischen Gesamtkonzept des Luxushotels in der Autostadt werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Mit dem Ende des Aqua schließt sich nicht nur ein Kapitel der deutschen Sternegastronomie, sondern auch eine der konsequentesten und einflussreichsten Karrieren. Sven Elverfeld verlässt die Bühne auf dem Höhepunkt – stilvoll, selbstbestimmt und mit dem Blick auf neue, persönliche Horizonte.

Fazit: Die Schliessung des Aquas ist für Ritz-Carlton sicher ein Problem. Elverfeld dürfte schwer zu ersetzen sein, wenn man das überhaupt will. Für Familie Elverfeld jedoch beginnt ein neues, spannendes Kapitel mit dem Parkhotel Wolfsburg, einem 4-Sternehotel. Hier wird Elverfeld zeigen, dass er auch für ganz normale Menschen ordentlich kochen kann. Vermutlich wird er sich sehr bremsen müssen, damit er nicht gleich wieder in die Sterne rutscht. Gucken wir mal, was sich da entwickeln wird. Der Familie Elverfeld wünschen wir viel Erfolg!

Sven Elverfeld im Gourmet Report

https://www.restaurant-aqua.com

https://www.ritzcarltonyachtcollection.com