Sühring erhält 2. Stern

Der Michelin Thailand 2019 erschien

Das Street-Food-Restaurant Jay Fai hat sich im zweiten Jahr in Folge einen Michelin-Stern erhalten. Das thailändische Restaurant Methavalai Sorndaeng gehört zu den zehn Neuzugängen in Bangkok, die mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurden.

Kein Restaurant hat die Drei-Sterne-Bewertung erreicht. Alle drei mit zwei Sternen ausgezeichneten Restaurants in der ersten Ausgabe vom letzten Jahr, nämlich Gaggan, Le Normandie und Mezzaluna, haben ihre Sterne verteidigt, während das deutsche Restaurant Sühring von einem auf zwei Sterne aufgewertet wurde.

Der Michelin Guide wurde für die Ausgabe 2019 um die besten Restaurants in den südlichen ferien-Provinzen Phuket und Phang Nga erweitert. Das Pru-Restaurant in Phuket ist jedoch das einzige Restaurant in den zwei südlichen Provinzen, das bei den sowieso schon sehr großzügigen Kriterien mit einem Stern ausgezeichnet werden konnte.

Die anderen 14 Restaurants in beiden Städten, z. B. die berühmten Veranstaltungsorte Raya und Chomchan, erhielten die Auszeichnung „BIBGourmand“ für das „gute Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Neben Methavalai Sorndaeng und Pru gehören Le Du, Gaa, Canvas, R.Haan, Saawan, Sorn, Ruen Panya und Suan Thip zu den neuen Ein-Sternchen.

In dieser neuen Ausgabe werden auch Restaurants in den benachbarten Provinzen Bangkoks, Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Sakhon und Samut Prakan behandelt.

Herzlichen Glückwunsch, Thomas & Matthias Sühring!

