Zum 25-jährigen Jubiläum geht das Berliner Drei-Sterne-Restaurant Rutz einen außergewöhnlichen Weg: Statt einfach nur zurückzublicken, legt es seine eigene kulinarische Geschichte neu auf – wie ein Album, das remastered wird. Bis zum 12. März 2026 serviert Küchendirektor Marco Müller mit seinem Team das Jubiläumsmenü „25 Jahre Inspirationen“.

RUTZ Berlin schreibt ihre eigene Geschichte neu

Es ist keine nostalgische Zeitreise, sondern eine Verdichtung von 25 Jahren kulinarischer Entwicklung auf das Niveau der drei Michelin-Sterne, die das Rutz seit 2020 trägt.

Das Prinzip Remastered: Aus Vergangenem wird Gegenwart

Die Idee ist so innovativ wie konsequent: Elf Gänge, jeder inspiriert von einem prägenden Gericht oder einer Idee aus der 25-jährigen Geschichte des Hauses, werden mit der heutigen Erfahrung und Technik neu interpretiert. „Es geht nicht um Wiederholung, sondern um Verdichtung“, erklärt das Konzept. „Um die Frage, was bleibt, wenn man ein Gericht von allem Überflüssigen befreit.“

So wird kulinarische Evolution direkt auf dem Teller erlebbar. Aus einem Gedanken von damals wird eine heutige Signature Dish – schärfer, klarer, tiefer.

Geschmackliche Höhepunkte: Vom Archiv auf den Sterne-Teller

Executive Küchenchef Marco Müller ging für das Menü buchstäblich ins kulinarische Archiv. Herausgekommen sind Kreationen, die die DNA des Rutz in Perfektion zeigen:

„Roulade & Salat, Fichtenpollen“ (Inspiration 2023): Ein jahrelang gereifter Gedanke wird zum filigranen Amuse-Gueule. Eine angegrillte Salat-Roulade mit angeräucherten Mandeln und einem Schmor-Garum mit Fichtenöl greift das Comfort Food der deutschen Rinderroulade auf und transformiert es in die Ästhetik der Sterneküche.

Ein jahrelang gereifter Gedanke wird zum filigranen Amuse-Gueule. Eine angegrillte Salat-Roulade mit angeräucherten Mandeln und einem Schmor-Garum mit Fichtenöl greift das Comfort Food der deutschen Rinderroulade auf und transformiert es in die Ästhetik der Sterneküche. „Karotte & Hühnerhaut, Estragon“ (Inspiration 2019): Entstanden aus einer zufällig dehydrierten Urlaubs-Karotte, ist dieses Gericht heute eine Hommage an Präzision und Geschmacksintensität. Langsam in Nussbutter gegarte Karotten treffen auf die krosse Textur von Hühnerhaut – eine Kindheitserinnerung Müllers – und werden mit floralen Basilikumblüten gekrönt.

Jeder Gang erzählt so eine Doppelgeschichte: die der ursprünglichen Inspiration und die ihrer künstlerischen Weiterentwicklung.

Die Rutz-DNA: Wein-Exzellenz und bahnbrechend alkoholfrei

Ein Markenzeichen des Rutz bleibt unverändert herausragend: die Getränkebegleitung. Head-Sommelier Sebastian Höpfner, kürzlich vom Guide „Gusto“ zum Sommelier des Jahres gekürt, kuratiert eine mitreißende Weinbegleitung abseits des Mainstreams. Parallel dazu bietet er eine der innovativsten und perfekt abgestimmten alkoholfreien Getränkebegleitungen der deutschen Spitzengastronomie an. Gäste können aber auch aus der legendären, umfangreichen Weinkarte des Hauses individuell auswählen.

Ausblick auf das Festjahr: Internationale Sterne-Köche zu Gast

Das Jubiläumsmenü ist nur der Auftakt für ein ganzes Festjahr. Am 8. März 2026 startet eine Reihe hochkarätig besetzter 4-Hands-Dinners. Den Anfang macht der belgische Drei-Sterne-Koch Viki Geunes aus dem Restaurant „Zilte“ in Antwerpen. Der Autodidakt ist bekannt für seine überraschenden Aromenkombinationen ohne jedes Schubladendenken. Weitere internationale Spitzenköche werden im Laufe des Jahres folgen, bevor eine große Geburtstagsparty das Jubiläum krönt.

Über das Rutz: Vom Weinladen zum kulinarischen Epizentrum

Die Geschichte des Rutz, 2001 von Lars Rutz in der Chausseestraße in Berlin-Mitte eröffnet, ist eine Berliner Erfolgserzählung. Aus einer Weinbar mit Restaurant entwickelte sich unter dem inhabernden Ehepaar Anja und Carsten Schmidt und Küchenchef Marco Müller (seit 2004) eine der einflussreichsten Adressen der deutschen Gastronomie.

Die Sternerise ist legendär:

2007: Erster Michelin-Stern

Erster Michelin-Stern 2016: Zweiter Michelin-Stern

Zweiter Michelin-Stern 2020: Dritter Michelin-Stern (bisher einziges Restaurant in Berlin) und Verleihung des Grünen Sterns für nachhaltige Gastronomie

2022 erhielt das Restaurant unter Leitung der Architektin Prof. Gesine Weinmiller ein zeitlos elegantes Redesign. Die beliebte Weinbar zog ins Rutz Zollhaus am Landwehrkanal in Kreuzberg.

Das Rutz ist heute nicht nur „Berlins bestes Restaurant“, sondern zählt laut Rankings zu den Top-3-Restaurants Deutschlands. Vor allem aber hat es sich als gastronomische Talentschmiede erwiesen – ein Inkubator, aus dem zahlreiche heutige Spitzenköche, Sommeliers und Gastronomen hervorgegangen sind.

Das Menü „RUTZ REMASTERED – 25 Jahre Inspirationen“ ist buchbar bis 12. März 2026. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur exzellente Küche zu genießen, sondern die Evolution einer kulinarischen Philosophie am eigenen Gaumen nachzuvollziehen.

