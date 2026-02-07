Was kostet die Currywurst wo? Currywurst-Preisindex 2026

Kultsnack im Preis-Check: Wo die Currywurst am günstigsten und teuersten ist. Die Currywurst ist mehr als nur eine Mahlzeit: Sie ist deutsches Kulturgut, Imbiss-Legende und Stimmungskanonier in einem. Doch während der Geschmack nach Heimat und Kindheit schmeckt, variieren die Preise für die Würstchen mit der charakteristischen Currysoße in deutschen Städten erheblich.

Currywurst im Drei-Sterne-Restaurant

Currywurst-Preisindex

Das Reiseportal tripz.de hat jetzt erstmals einen umfassenden Currywurst-Preisindex für Deutschland veröffentlicht – mit überraschenden Ergebnissen und klaren regionalen Trends.

Die Analyse der Currywurstpreise in 78 deutschen Großstädten zeigt: Eine Currywurst kostet im bundesweiten Schnitt 3,92 €. Doch zwischen der günstigsten und teuersten Stadt klafft eine Lücke von fast drei Euro. Während die kultige Wurst in Moers am Niederrhein für durchschnittlich 2,83 € über die Theke geht, müssen Feinschmecker in Ingolstadt satte 5,50 € berappen.

Die Top- und Flop-Liste: Currywurst-Preisvergleich Deutschland

Die günstigsten Currywurst-Städte: NRW dominiert

Moers (2,83 €) – Die unangefochtene Spar-Hochburg

Die Kleinstadt am Niederrhein erweist sich als Paradies für preisbewusste Currywurst-Fans. Mit durchschnittlich 2,83 € liegt Moers deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und führt das Ranking als günstigste Currywurst-Stadt Deutschlands an. Ein beliebter Anlaufpunkt ist der Balkangrill Moers, wo die Currywurst für 3,50 € angeboten wird. Gelsenkirchen (3,05 €) – Ruhrpott-Preise

Auf Platz zwei folgt mit 3,05 € die Schalke-Stadt Gelsenkirchen. Auch hier bleibt der Preis klar unter dem Bundesdurchschnitt. Der Akropolis-Grill in Gelsenkirchen bietet die Currywurst für 3,80 € an. Potsdam (3,07 €) – Ost-Vertreter in der Spitzengruppe

Überraschend: Potsdam belegt mit 3,07 € den dritten Platz und beweist, dass günstiger Currywurst-Genuss nicht nur im Westen möglich ist. Cathi’s Currywurst in Babelsberg genießt hier Kultstatus.

Die teuersten Currywurst-Städte: Süden zeigt seine Preiskraft

Ingolstadt (5,50 €) – Der überraschende Spitzenreiter

Nicht München, sondern die Audi-Stadt Ingolstadt führt die teure Rangliste mit 5,50 € an. Offenbar wird in Ingolstadt Premium nicht nur auf vier Rädern, sondern auch am Imbissstand großgeschrieben. München (5,32 €) – Erwartungsgemäß teuer

Die bayerische Landeshauptstadt folgt mit 5,32 € auf Platz zwei. Das Leben in der Isar-Metropole ist kostspielig – sogar am Würstchenstand. Nürnberg (4,97 €) – Fränkische Preise

Mit knapp 5 € landet Nürnberg auf Platz drei. Ironischerweise liegt in der Stadt der berühmten Rostbratwürste der Currywurstpreis rund 1 € über dem Bundesdurchschnitt.

Regionale Preisunterschiede: Deutliches Nord-Süd-Gefälle

Die tripz.de-Analyse zeigt ein klares regionales Preisgefälle für die Currywurst in Deutschland:

Westdeutschland (41 Städte): 3,66 € – Günstigste Region

– Günstigste Region Ostdeutschland (8 Städte): 3,77 € – Knapp unter Bundesdurchschnitt

– Knapp unter Bundesdurchschnitt Norddeutschland (12 Städte): 4,18 € – Über dem Schnitt

– Über dem Schnitt Süddeutschland (17 Städte): 4,45 € – Teuerste Region

„Je weiter südlich man kommt, desto höher steigen die Currywurstpreise“, fasst die Studie zusammen. Umgekehrt isst man im Westen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, am günstigsten.

Bundesländer-Vergleich: Bayern teuer, NRW günstig

Auf Länderebene zeigt sich ein deutliches Bild:

Bayern (8 Städte): 4,65 € – Teuerstes Bundesland

– Teuerstes Bundesland Baden-Württemberg (9 Städte): 4,27 € – Im oberen Preissegment

– Im oberen Preissegment Hamburg (1 Stadt): 4,51 € – Stadtstaat mit Premium-Preis

– Stadtstaat mit Premium-Preis Nordrhein-Westfalen (30+ Städte): 3,53 € – Günstigstes Flächenland

– Günstigstes Flächenland Brandenburg (nur Potsdam): 3,07 € – Günstigster Einzelwert

NRW erweist sich mit durchschnittlich 3,53 € über mehr als 30 untersuchten Städten als wahres Spar-Paradies für Currywurst-Liebhaber.

Imbiss-Vergleich: Currywurst als preiswerte Alternative

Im Vergleich zu anderen Imbiss-Klassikern behauptet sich die Currywurst als kostengünstige Option:

Currywurst Deutschland-Durchschnitt: 3,92 €

Döner Deutschland-Durchschnitt: ca. 8,00 € (laut Statista/Lieferando)

(laut Statista/Lieferando) Pommes Frites: 3,50 € – 5,00 € (je nach Stadt und Portion)

Damit positioniert sich die Currywurst preislich häufig unterhalb von Döner und vielen Pommes-Angeboten und bleibt ein bezahlbarer Kult-Snack.

Berlin vs. Hamburg: Der ewige Vergleich

Die Frage „Wer hat’s erfunden?“ zwischen Berlin und Hamburg bleibt zwar unbeantwortet, aber im Preisvergleich hat Berlin die Nase vorn:

Berliner Currywurst: Durchschnittlich günstiger

Durchschnittlich günstiger Hamburger Currywurst: Mit 4,51 € deutlich teurer

Die Differenz beträgt fast 1 € – eine signifikante Summe bei einem Imbiss-Snack.

Methodik des Currywurst-Preisindex

Für den umfassenden Preisvergleich wurden die Currywurst-Preise in 78 deutschen Großstädten erhoben. Pro Stadt wurden bis zu zehn Imbissbetriebe recherchiert, die Currywurst anbieten. Die Datengrundlage bildeten Google-Maps-Einträge sowie öffentlich einsehbare Speisekarten oder Fotos davon.

Erfasst wurde jeweils der Preis der günstigsten Currywurst (ohne Pommes, maximal mit Brot) pro Imbiss. Berücksichtigt wurden nur Betriebe innerhalb der Stadtgrenzen. Hannover und Magdeburg wurden ausgeschlossen, da keine belastbaren Preisangaben ermittelt werden konnten.

Fazit: Currywurst bleibt deutscher Kult-Snack mit regionalen Preisunterschieden

Der Currywurst-Preisindex 2026 von tripz.de zeigt: Während der Geschmack der Currywurst deutschlandweit Herzen und Mägen erobert hat, existieren erhebliche Preisunterschiede zwischen den Regionen. Von der Spar-Hochburg Moers im Westen bis zur Premium-Preis-Zone Ingolstadt im Süden spannt sich ein Bogen von fast 3 € pro Wurst.

Für Reisende und Currywurst-Enthusiasten bietet der Index eine praktische Orientierung: Wer den kultigen Snack besonders günstig genießen möchte, sollte Städte in Nordrhein-Westfalen ansteuern. Süddeutsche Metropolen verlangen dagegen deutlich höhere Preise für das Imbiss-Vergnügen.

Eins bleibt jedoch in ganz Deutschland gleich: Die Currywurst ist und bleibt ein unverzichtbarer Teil der deutschen Imbiss-Kultur – mal als schneller Snack auf dem Städtetrip, mal als traditioneller Genuss nach dem Fußballspiel oder einfach als kleines Stück Alltagsglück zwischendurch.

Quelle: Currywurst-Preisindex 2026, tripz.de, basierend auf der Auswertung von Currywurst-Preisen in 78 deutschen Großstädten im Januar 2026.