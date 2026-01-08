Welche Gerichte kommen in Betriebsrestaurants besonders gut an? Sodexo hat die beliebtesten Speisen seiner Gäste des Jahres 2025 ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen eine klare Entwicklung: Die Klassiker der Betriebsgastronomie sind im Wandel – neben Schnitzel und Currywurst gewinnen verstärkt internationale Gerichte an Bedeutung.

Geht immer: Nudeln

Die beliebtesten Gerichte des Jahres 2025 in Kantinen

Mitarbeitende wollen heute im Betriebsrestaurant nicht nur schnell satt werden – gefragt sind Frische, Vielfalt, internationale Aromen und flexible Gerichte, die zu unterschiedlichen Arbeitsumgebungen passen. Die neue Generation von Lieblingsgerichten ist leichter und globaler als bisher und oft modular aufgebaut. So verschiebt sich die Definition von „Klassiker“ immer weiter: Neben traditionellen Gerichten, die sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreuen, etablieren sich moderne Bowls und internationale Comfort-Foods dauerhaft auf den Speisekarten.

Zu den Top-Gerichten des vergangenen Jahres gehörten in den Restaurants von Sodexo:

Spaghetti Bolognese

Currywurst

Bowls beziehungsweise Salate

Burger in allen Variationen

Burrito / Fajita

Asia-Nudel-Variationen

Mit Spaghetti Bolognese und der Currywurst sind zwei Klassiker mit Nostalgie-Faktor mit dabei, die bekannt, simpel und sättigend sind. Die Bowls und Salate sind modern, leicht und flexibel kombinierbar. Burger, Burrito beziehungsweise Fajita sowie Asia-Nudel-Variationen sind vor allem bei jüngeren Gästen populär und ein Indikator dafür, dass Gäste zunehmend Aromenvielfalt und mehr kulinarische Abwechslung wünschen. Das Betriebsrestaurant entwickelt sich somit zunehmend zu einem Ort der bunten, international geprägten Küche.

„Unsere Gäste zeigen uns jeden Tag mit ihren Entscheidungen, wohin sich die Betriebsverpflegung entwickelt“, sagt Jascha Händle, Food-Experte bei Sodexo Deutschland. „Die Klassiker verschwinden nicht – aber sie bekommen Konkurrenz aus aller Welt. Für uns ist das eine Bestätigung: Die Gäste wünschen sich Geschmackserlebnisse, die ihren Alltag bereichern und die Vielfalt widerspiegen, die sie von der Restaurantlandschaft außerhalb der Arbeit kennen.“

Zudem zeigt die Auswertung deutlich: Pflanzenbasierte Gerichte haben sich fest im Alltag der Betriebsrestaurants etabliert. Besonders beliebt sind vegane oder vegetarische Varianten von Klassikern wie Bolognese, Burger oder pflanzliche Bowl-Komponenten. Seit Anfang 2024 haben bei Sodexo alle Gerichte eine pflanzliche Basis, die Kunden und Gäste entscheiden anschließend selbst, ob es dabei bleiben soll oder ob tierische Komponenten hinzugefügt werden. Auf diese Weise unterstützt Sodexo eine nachhaltigere Ernährungsweise in den Betriebsrestaurants, ohne dass auf Fleisch und Fisch verzichtet werden muss.

Die Auswertung differenziert ebenfalls zwischen Produktions- und Bürostandorten – mit klar erkennbaren Mustern: Während in Produktionsstandorten, sogenannten Blue-Collar-Betrieben, eher herzhafte, schnelle und schnell sättigende Gerichte wie Currywurst, Eintopfgerichte und Nudeln dominieren, sind in Bürostandorten, sogenannten White-Collar-Betrieben, eher leichte, flexible und moderne Gerichte am populärsten, etwa Bowls, Salate und moderne internationale Speisen.

„Damit bestätigt sich: In Produktionsumgebungen braucht es andere Essensangebote als im Büroalltag – und genau darauf richten wir unsere Speisepläne aus. Uns ist wichtig, beide Arbeitswelten zu verstehen und kulinarisch abzuholen: von deftig bis trendig, von traditionell bis international“, sagt Jascha Händle.

Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, wie sich das Essverhalten in Unternehmen dynamisch weiterentwickelt – und wie sehr Rezepte aus aller Welt sowie pflanzenbasierte und zielgruppenspezifische Angebote an Bedeutung gewinnen.

