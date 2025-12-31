2026 wird Reisen deutlich erlebnisorientierter: Statt Bucket-Lists dominieren Vogelbeobachtung, Kaffee-Erlebnisse, kulinarische Touren, Sonnenaufgangstrips und Workshops die Wunschliste moderner Urlauber.

Reisetrends 2026

Eine groß angelegte Analyse von GetYourGuide („Hidden Trends 2026“) mit Befragten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA sowie Plattformdaten zeigt sechs klare Trends, die das Reiseverhalten im kommenden Jahr prägen.​

Birdwatching statt Burn-out

54% der Reisenden planen, auf ihrer nächsten Reise Vögel zu beobachten, und 45% finden, Birdwatching sei „wieder cool“. Serien, Social Media (#birdtok) und der Wunsch nach Entschleunigung machen das Beobachten von Papageien, Eisvögeln oder Zugvögeln zum neuen Achtsamkeitsritual – gerade in Deutschland vor allem als Gegenpol zum Dauerstress des Alltags. Für viele ist der Reiz, einfach zu schauen und zu lauschen, ähnlich erdend wie eine Yoga-Session, nur draußen in der Natur.​

Kaffee statt Club: Die Espressionisten

Ein Drittel der Reisenden bewertet inzwischen die Kaffeeszene eines Ziels wichtiger als dessen Nachtleben. Besonders Millennials denken um: 25% würden gezielt wegen der Kaffee-Kultur an einen Ort reisen. GetYourGuide meldet einen starken Zuwachs (rund 60% Plus) bei Kaffeetouren – vom Besuch einer Kaffeefarm in Kenia bis zum Espresso-Workshop in Rom. In Deutschland würden 73% der Befragten ein Kaffee-Erlebnis wie Rösterei-Führung, Verkostung oder Barista-Kurs in ihre nächste Reise einbauen.

Stadtführungen feiern Comeback

Rund 65% der Reisenden weltweit und 60% der Deutschen finden, dass Walking Tours „wieder angesagt“ sind. Besonders Millennials schätzen die Verbindung aus Kultur, Storytelling und lokalen Einblicken (71% Zustimmung). Stark gefragt sind thematische Touren, etwa eine London-Tour mit Guides, die früher obdachlos waren oder eine Spionage-Tour im Kalten Krieg in Berlin. Hauptmotiv: geheime Orte entdecken und „Spaß mit Kultur verbinden“.​

Kulinarik als Hauptreisegrund

68% der Reisenden weltweit und sogar 92% der Deutschen geben an, im Urlaub mehr zu essen als zu Hause; 12% kommen auf fünf oder mehr Mahlzeiten pro Tag. GetYourGuide registriert über 20% mehr Buchungen für Food-Touren, z.B. Obi’s African & Caribbean Food Tour oder einen Gourmet-Schokoladen-Rundgang in Paris. Für viele gilt: Essen ist nicht mehr Beiwerk, sondern Reiseanlass – etwa, um Streetfood-Szenen, migrantische Küchen oder Patisserie-Hotspots gezielt zu erkunden.​

Sonnenaufgang statt Ausschlafen

Mehr als die Hälfte aller Reisenden (54%) steht im Urlaub früh auf, um besondere Momente oder weniger Andrang zu erleben; in Deutschland sind es 76%. Buchungen für Morgentouren sind laut GetYourGuide deutlich gestiegen, u.a. für Heißluftballonfahrten bei Sonnenaufgang über Marrakesch oder die exklusive Beleuchtungszeremonie in den Vatikanischen Museen. Viele akzeptieren dafür weniger Schlaf – Hauptsache, das Erlebnis ist einzigartig.

Lernen ist das neue Souvenir

Statt Mitbringsel wollen 2026 vor allem Jüngere mit neuen Skills nach Hause kommen: 31% der Gen Z würden lieber eine Fähigkeit als ein klassisches Souvenir mitbringen. 76% finden Lernen im Urlaub „attraktiver als je zuvor“, und Buchungen für Workshops stiegen laut GetYourGuide um über 50%. Gefragt sind Formate wie ein Bagel-Backkurs in New York oder das Schmieden eines Samurai-Messers in Seki, Japan (wobei Seki gar nicht für handwerkliche Messer bekannt ist, sondern für Industriefertigung). Die Auswertung von Millionen Suchanfragen und Buchungen zeigt deutlich: „Skills over souvenirs“ wird zum Leitmotiv einer ganzen Generation.​

Studie und Methodik

Für „Hidden Trends 2026“ kombinierte GetYourGuide eine Online-Befragung (jeweils 1.000 Reisende in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA, erhoben über Toluna am 6.–7. Oktober 2025) mit eigenen Plattformdaten. Analysiert wurden Ticketkäufe im Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Oktober 2024 vs. 1. Januar 2025 bis 31. Oktober 2025 sowie die weltweit 10.000 wichtigsten Suchbegriffe auf der Plattform. Die Kombination aus Umfrage und Verhalten im echten Buchungsprozess ergibt ein konsistentes Bild: 2026 ist das Jahr des neugiergetriebenen Reisens – mit Birdwatching, Kaffee, Essen, Sonnenaufgang und Skills als neuen Konstanten im Reiseportfolio.​