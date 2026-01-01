Antigua und Barbuda feiert seine Küche zwischen Tradition und Moderne: Der „Culinary May 2026“ bietet einen intensiven Einblick in eine lebendige Inselküche, die traditionelle Rezepte mit modernen Einflüssen und internationaler Handschrift verbindet.

Marktbesuch Antigua & Barbuda

Antigua und Barbuda feiert seine Küche

Für Reisende ist dies die ideale Gelegenheit, die Identität der Inseln über ihren unverfälschten Geschmack kennenzulernen – jenseits der 365 traumhaften Strände.

Höhepunkte des Culinary May 2026

Das Programm ist vielseitig und richtet sich sowohl an Genießer als auch an kulinarisch Neugierige. Diese Formate prägen den kulinarischen Mai:

1. Die Restaurant Week (4. bis 17. Mai 2026)

Das Kernstück des Festivals. Ausgewählte Restaurants auf beiden Inseln bieten mehrgängige Menüs zu festen Preisen an. Dies zeichnet ein kompaktes und doch vielfältiges Bild der lokalen Gastronomie. Die Bandbreite reicht von:

Modern interpretierten karibischen Klassikern

Raffinierten Degustationsmenüs in Boutique-Hotels

Kreativen Kreationen in unabhängigen Restaurants

2. „Eat Like A Local“ – Authentische Alltagsküche erleben

Dieses Format richtet sich an alle, die die echte, unverfälschte Küche jenseits der Hotelrestaurants erleben möchten. Eine interaktive Karte führt Gourmets zu den versteckten kulinarischen Schätzen der Inseln:

Kleine Familienbetriebe mit generationsalten Rezepten

Bunte Straßenstände mit den beliebtesten Snacks der Einheimischen

Beliebte lokale Treffpunkte, die die Seele der Inselküche einfangen

Diese Karte dient während des gesamten Monats als wertvoller kulinarischer Reiseführer.

3. Signature Events mit internationalen Gastköchen

Über die gesamte Dauer des Monats finden exklusive Events statt, die die kulinarische Landschaft bereichern. Besonders spannend: die Zusammenarbeit mit international erfolgreichen Köchen karibischer Herkunft. Sie bringen globale Perspektiven und Techniken zurück zu ihren Wurzeln.

Bemerkenswerte Gastköche 2026:

Kareem Roberts: Ein in Antigua aufgewachsener Head Chef aus Großbritannien. In seinem ausgezeichneten Gastropub verbindet er meisterhaft die kräftigen Aromen der Karibik mit europäischen Kochtechniken.

Devan Rajkumar: Ein guyanisch-kanadischer Koch und Kochbuchautor. Seine Küche ist ein faszinierender Mix aus ost- und westindischen Einflüssen, gepaart mit seiner karibischen Herkunft – ein echtes Fusion-Erlebnis.

Die Events reichen von intimen Wein- oder Rum-Dinners in luxuriösen Resorts über Hands-on-Workshops in strandnahen Locations bis hin zu geselligen Gartenveranstaltungen mit Farm-to-Table-Menüs.

4. Fachsymposium & Kulturfestival: Caribbean Food Forum & FAB Festival

Zwei zentrale Veranstaltungen runden das Programm auf einer übergeordneten Ebene ab:

Caribbean Food Forum (21. Mai): Dieses Fachforum behandelt die Zukunft der Lebensmittel- und Hospitality-Branche in der Karibik. Themen sind nachhaltige Produktion, lokale Wertschöpfungsketten und kulinarischer Tourismus.

FAB Festival (Food, Art & Beverage) (23. Mai): Hier verbindet sich Kulinarik mit Musik, bildender Kunst und Performance. Das Festival feiert die kreative Kraft der Karibik in all ihren Facetten und ist ein pulsierender Treffpunkt für Locals und Besucher.

Eine kulinarische Reise zu den Wurzeln der Inseln

Die Küche von Antigua und Barbuda ist so vielfältig wie ihre Geschichte. Geprägt von afrikanischen, britischen und indigenen Einflüssen, basiert sie auf frischen, lokalen Zutaten. Dazu gehören:

Frischer Fisch und Meeresfrüchte: Red Snapper, Mahi-Mahi, Langusten und Königsfisch.

Tropische Früchte: Mango, Guave, Papaya, Brotfrucht und Süßkartoffel.

Gewürze und Aromen: Allspice (Piment), Muskatnuss, Thymian und scharfe Scotch-Bonnet-Chilis.

Klassiker, die Sie probieren müssen, sind Fungee (ein Polenta-ähnliches Gericht aus Maismehl) mit Okra-Eintopf, Pepperpot (ein würziger Schmor-Eintopf) und Roti (mit Curry gefülltes Fladenbrot), das das indische Erbe der Inseln widerspiegelt.

Empfohlene Restaurants für Ihren kulinarischen Roadtrip

Diese Auswahl an Restaurants auf Antigua und Barbuda bietet einen Einstieg in die kulinarische Szene – sowohl während der Restaurant Week als auch das ganze Jahr über.

Auf Antigua:

Sheer Rocks: Spektakulär in den Klippen gelegen, modern-mediterrane Küche mit karibischem Twist.

Cecilia's High Point Café: Atemberaubender Blick über English Harbour, bekannt für frische Säfte und lokale Frühstücks- und Mittagsgerichte.

The Landing: Elegantes Fine-Dining im Herzen von English Harbour mit einer Mischung aus internationaler und karibischer Küche.

Carmichaels: Romantisches Restaurant am Meer, spezialisiert auf frischeste Meeresfrüchte.

Bay House: Modern karibische Küche mit Fokus auf frische, saisonale Produkte und eine exzellente Rum-Auswahl.

Auf Barbuda:

Uncle Roddy’s Beach Resort & Restaurant: Ein einfaches, aber absolut authentisches Restaurant, das für seine frisch gegrillten Fischgerichte und die entspannte Atmosphäre bekannt ist.

Lunchspot Beaches Bar & Restaurant: Der perfekte Ort, um den Tag am berühmten pinkfarbenen Sandstrand mit einer kalten Getränken und lokalen Snacks ausklingen zu lassen.

Fazit: Warum Sie den Culinary Month 2026 erleben sollten

Der Culinary Month auf Antigua und Barbuda ist mehr als nur ein Food-Festival. Es ist eine tiefgehende kulturelle Immersion. Die Kombination aus der strukturierten Restaurant Week, dem authentischen „Eat Like A Local“-Erlebnis und den inspirierenden Events mit internationalen Köchen bietet die einmalige Chance, die Seele dieser karibischen Inseln durch ihre Küche zu verstehen. Es ist die perfekte Reise für alle, die Karibik jenseits von Strand und Meer erleben möchten.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm finden Sie unter:

https://www.antiguabarbudaculinarymonth.com/

Allgemeine Tourismus-Informationen:

www.visitantiguabarbuda.com