Moor Hall erhält drei MICHELIN-Sterne im neuen MICHELIN Großbritannien & Irland 2025. Drei Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. 22 neue Ein-MICHELIN-Sterne, darunter das erste pflanzliche Sternerestaurant Großbritanniens. Fünf neue MICHELIN Green Stars werden vergeben. 36 Restaurants wurden mit einem Bib Gourmand für ihre preiswerte Küche ausgezeichnet.

MICHELIN Großbritannien & Irland 2025

MICHELIN freut sich, die Restaurantauswahl 2025 des MICHELIN-Führers Großbritannien & Irland vorzustellen, die bei der jährlichen MICHELIN-Zeremonie in der Kelvingrove Art Gallery & Museum in Glasgow enthüllt wurde.

Insgesamt sind 1.147 Restaurants – darunter 220 Sternerestaurants – in den Restaurantführer aufgenommen worden, wobei Moor Hall als neuestes Drei-Sterne-Restaurant die Nase vorn hat. Weitere drei Restaurants wurden mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, und es gibt 22 neue Ein-Stern-Restaurants. Außerdem wurden 36 neue Bib Gourmands für Restaurants ausgezeichnet, die gutes Essen zu einem guten Preis anbieten. Und schließlich wurden fünf neue Grüne Sterne für herausragendes Engagement für einen nachhaltigeren Ansatz in der Gastronomie vergeben.

Die Auszeichnungen erstrecken sich auf das gesamte Vereinigte Königreich und Irland, wobei Edinburgh mit zwei neuen Sternerestaurants ein besonders gutes Jahr hatte. Grund zum Feiern gibt es auch in Cardiff, wo die Stadt ihren ersten MICHELIN-Stern erhalten hat, und in Bristol, wo es einen neuen Stern und drei neue Bib Gourmands gibt. Mit dem ersten griechischen Restaurant mit einem Stern in Großbritannien, einem koreanischen Stern und dem ersten pflanzlichen Restaurant, das einen MICHELIN-Stern erhalten hat, ist auch eine Reihe von unterschiedlichen Küchen vertreten.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Führer, kommentierte gegenüber dem Gourmet Report: „Ich bin begeistert, dass unser Führer für Großbritannien und Irland wieder ein so starkes Jahr hinter sich hat. Trotz der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, haben uns die Köche und Gastronomen gezeigt, dass ihr Talent, ihr Engagement und ihr Einfallsreichtum keine Grenzen kennen. Dass Moor Hall nun drei MICHELIN-Sterne erhalten hat, wird zu Recht für Schlagzeilen sorgen, aber ich freue mich auch über die enorme Zahl von 22 neuen Sternen, die zu unserer Familie hinzugekommen sind. Die 36 Bib Gourmands, die in diesem Jahr vergeben wurden, sind ebenfalls ein großartiges Zeichen für die britische und irische Gastfreundschaft – sie zeigen, wie sehr sich die Restaurants bemühen, ihren Gästen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Schließlich dürfen wir auch unsere neuen Green Stars und ihr inspirierendes Engagement nicht vergessen, denn sie sind Vorbilder für unsere Branche.“

Moor Hall schließt sich der Drei-Sterne-Familie an

Im Moor Hall haben Küchenchef Mark Birchall und sein Team ihr Handwerk weiter verfeinert und nun ein neues Niveau an Spitzenleistung erreicht. Die Zutaten, von denen viele aus dem eigenen Garten stammen, sind hervorragend, die Kochtechnik der Küchenchefs ist beeindruckend, und das Geschmacksverständnis, wann man der Einfachheit den Vorzug gibt und wann man Komplexität hinzufügt, ist beispielhaft. Besonders gut gefiel den Inspektoren der klassisch in brauner Butter gekochte Steinbutt mit Kuri-Kürbis der Saison und Mylor-Garnelen.

Mit diesem Neuzugang in der Drei-Sterne-Familie erhöht sich die Gesamtzahl der Restaurants, die eine „außergewöhnliche Küche“ bieten, auf 10.

Drei weitere Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

MICHELIN Great Britain & Ireland hat in diesem Jahr drei neue Zwei-Sterne-Restaurants aufgenommen.

Zwei der drei Restaurants befinden sich in London, das damit seine Stellung als weltweites gastronomisches Zentrum weiter festigt. In Soho, dem pulsierenden Herzen der Stadt, haben das Humble Chicken und sein kreativer Kopf Angelo Sato den Sprung zu zwei Sternen geschafft – nur 12 Monate nach der ersten Auszeichnung. Die aufregende Küche von Küchenchef Sato ist gleichermaßen innovativ und köstlich und beeindruckte die Inspektoren durch ihre Originalität – wie man an der umwerfenden Auswahl an Snacks zu Beginn des Essens sehen kann.

Der andere Preisträger in der Hauptstadt ist ein bekannterer Name: The Ritz. Diese wahrhaft ikonische Institution ist ein dauerhaftes Symbol für britischen Luxus und Qualität und wird durch ein Restaurant, das sich derzeit auf dem Höhepunkt seines Könnens befindet, noch attraktiver gemacht. Küchenchef John Williams und seine Brigade sind Meister ihres Fachs, die klassische Gerichte – mit Anspielungen auf Escoffier – mit immer mehr Originalität und Modernität versehen.

Außerhalb Londons, nahe der Küste von Kent, hat das Duo Allister Barsby und Alice Bussi seiner beeindruckenden Geschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt und zwei Sterne für das Nachbarschaftsrestaurant hide and fox erhalten. Die Küche von Allister und seinem Team ist gespickt mit köstlichen Produkten, die mit dem nötigen Respekt zubereitet werden, um Gerichte zu liefern, die auf allen Ebenen überzeugen. Die Inspektoren waren besonders von der Brixham-Krabbe mit Krabbengelee, Tandoori und eingelegtem Gemüse begeistert. Der Service ist ebenso liebenswert und trägt zu einem Erlebnis bei, das eine wahre Freude ist.

Insgesamt werden im diesjährigen MICHELIN GUIDE UK & Ireland 29 Zwei-Sterne-Restaurants von den Inspektoren empfohlen.

22 neue Ein-Sterne-Restaurants

In Schottland sind zwei Restaurants in der Hauptstadt Edinburgh mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden. LYLA ist ein elegantes, produktorientiertes Restaurant des erfahrenen Küchenchefs und Gastronomen Stuart Ralston, der bereits zwei Bib Gourmands in der Stadt hat. AVERY ist die jüngste Inkarnation eines Restaurants aus San Francisco, das der Küchenchef Rodney Wages hierher verlegt hat, nachdem er sich in die Stadt verliebt hatte.

In der Republik Irland beeindruckte das Morrison Room in der Nähe von Maynooth die Inspektoren nicht nur mit seinen erstklassigen Produkten, sondern auch mit dem Erfindungsreichtum von Adam Nevins Küche. Weiter westlich bieten Richard Picard-Edwards und sein Team im Ballyfin Hotel, das mit drei MICHELIN-Schlüsseln ausgezeichnet ist, eine hervorragende Küche. In der Grafschaft Galway hat das LIGИUM dank Danny Africano, der seine Produkte durch die Verwendung von Holzofenaromen zur Geltung bringt, den Sprung auf Sterneniveau geschafft.

In Cardiff hat das Gorse von Tom Waters neue Wege beschritten und den ersten MICHELIN-Stern der Stadt erhalten. Es zelebriert den Reichtum der walisischen Speisekammer mit großem Geschick. In Bristol hat das Wilsons einen weiteren Stern erhalten. Jan Ostle verwendet für seine ausgezeichneten saisonalen Gerichte Produkte, die seine Frau Mary Wilson auf ihrem kleinen Bauernhof anbaut. Nicht weit von hier, 33 The Homend, ist ein weiterer Erfolg für James und Elizabeth Winter, die zuvor einen Stern im The Butchers Arms in Eldersfield hatten. James‘ Erfahrung zeigt sich in den Gerichten, die selbstbewusst auf unnötigen Schnickschnack verzichten.

Im Osten, in Esher, finden Feinschmecker das Starling. Das erste Soloprojekt von Nick Beardshaw, der sich durch seine Zusammenarbeit mit Tom Kerridge einen Namen gemacht hat, ist ein einfaches Lokal in der Nachbarschaft, das aber zweifellos köstliche Gerichte bietet.

Wenn Sie quer durchs Land fahren, kommen Sie nach Caistor St. Edmund und zu Mark Poynton in Caistor Hall. Diese Verbindung von Küchenchef und Landhaus erweist sich als äußerst erfolgreich, denn Poynton kocht klassisch und mit erstklassigen Produkten.

Weiter nördlich war das Skof eine der am meisten erwarteten Eröffnungen des Jahres und hat nicht enttäuscht. Tom Barnes, der früher im L’Enclume tätig war, verleiht seinem Restaurant im Stadtzentrum von Manchester eine persönliche Note. Auch Jake Jones, der Gewinner des Young Chef Award 2024, hält sein Versprechen und kocht gekonnt im nachhaltig ausgerichteten Forge in Middleton Tyas.

London schließlich hat wieder einmal ein kulinarisches Jahr hinter sich. Eine Reihe von Sternen, die die faszinierende Vielfalt der Restaurantszene der Stadt widerspiegeln, untermauern die Stellung der Stadt als weltweites gastronomisches Ziel. Am Rande des Borough Market wurde das OMA als erstes griechisches Restaurant in Großbritannien und Irland mit einem Stern ausgezeichnet – dank der köstlichen Gerichte von Küchenchef Jorge Paredes. Auch die thailändische Küche rückt dank AngloThai ins Rampenlicht, wo John Chantarask sein thailändisch-britisches Erbe auf aufregende und köstliche Weise nutzt. Das DOSA ist das Restaurant, auf das Liebhaber der koreanischen Küche gewartet haben. An einem Marmortresen im Two-Key Mandarin Oriental Mayfair serviert, ist Jihun Kims Küche luxuriös und äußerst gekonnt.

Andernorts in der Hauptstadt wird Gemüse von äußerst talentierten Köchen in den Mittelpunkt gerückt. Plates London ist das erste rein pflanzliche Restaurant in Großbritannien und Irland, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde. Kirk Haworth hat seine klassische Ausbildung genutzt und sie erfinderisch an eine vegane Ernährung angepasst. Bei Mauro Colagreco im Raffles London at The OWO stehen zwar auch Fleisch und Fisch auf der Speisekarte, aber Chefkoch Leonel Aguirre präsentiert als Hauptdarsteller eines jeden Gerichts eine wunderschöne Auswahl an Pflanzen.

Fans der Nachbarschaftsrestaurants Portland und Clipstone werden sich freuen, dass das 64 Goodge Street, das jüngste der Minigruppe, für Stuart Andrews selbst beschriebene „französische Küche aus der Perspektive eines Außenseiters“ mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Mehr modernisierte Klassiker gibt es im Cornus, wo der ehemalige ngler-Koch Gary Foulkes erneut sein Talent unter Beweis stellt. Hervorragende Produkte – darunter erstklassige Meeresfrüchte aus Cornwall – werden zu sicheren, selbstbewussten Gerichten mit klarem Geschmack verarbeitet.

Etwas weiter westlich, im zunehmend von Feinschmeckern frequentierten Notting Hill, verdient das Caractère von Diego Ferrari und Emily Roux einen Stern für seine technisch versierte Küche. In Marylebone fängt Luke Ahearne im Lita den Zeitgeist mit holzgefeuerten Gerichten ein, die kühne Aromen mit offenen Armen empfangen. Zu guter Letzt sei noch die jüngste Eröffnung unter unseren neuen Stars erwähnt: Row on 5. Das neue Flaggschiff von Jason Atherton hat mit Spencer Metzger in der Küche einen Volltreffer gelandet und bietet seinen Gästen luxuriöse Zutaten, die mit echter Qualität zubereitet werden.

Zusammen mit den Restaurants, die ihre Auszeichnung vom letzten Jahr beibehalten haben, gibt es insgesamt 181 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants in der Auswahl des MICHELIN-Führers 2025 für Großbritannien und Irland.

Fünf neue Grüne Sterne

Die neuen Green Stars sind:

Homestead Kitchen, Goathland

Jericho, Plungar

Native, Tenbury Wells

Pythouse Kitchen Garden, Tisbury

Wild Shropshire, Whitchurch

36 neue Bib Gourmand-Restaurants

Die neuen Bib Gourmand-Restaurants in diesem Jahr sind:

AGORA, London

Ardfern, Leith

argoe, Newlyn

Artusi, London

Baba’de, Baltimore

Bavette, Horsforth

Briar, Bruton

daróg, Galway

Donia, London

Engine Social Dining, Sowerby Bridge

Fischladen, Ballater

GaGa, Glasgow

Ziege auf dem Dach, Newbury

Heathcock, Cardiff

Pferd und Bräutigam, Bourton-on-the-Hill

Josephine Bouchon, London

Juli, London

Kolae, London

Little Hollows Pasta, Bristol

Mambow, London

Margo, Glasgow

Miga, London

Mignonette, London

Morchella, London

mrDeanes, Belfast

North Street Kitchen, Fowey

OTHER, Bristol

Peacock Inn, Chelsworth

Pythouse Kitchen Garden, Tisbury

Riverine Kaninchen, Birmingham

Skua, Edinburgh

Tare Bistro, Bristol

Der Held, London

THE SCHELLY, Ambleside

Tropea, Birmingham

Wildebeest, Stoke Holy Cross

Gewinner der Special Awards

Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres – OMA, London

Nur wenige Restaurants haben die Londoner Restaurantszene auf Anhieb so beeindruckt wie das OMA. Seine griechisch inspirierte Küche hat den Gästen der Stadt etwas Neues und Aufregendes geboten, mit hellenischen Gerichten auf einem Niveau, das die Inspektoren in Großbritannien noch nie gesehen haben. Kein Wunder, dass Küchenchef Jorge Paredes und Inhaber David Carter für ihre Bemühungen mit einem MICHELIN-Stern belohnt wurden. Auch die Atmosphäre und der Service haben dazu beigetragen, dass das OMA ein solcher Erfolg ist, ebenso wie das Schwesterrestaurant AGORA im Erdgeschoss, das eine moderne Version der Souvla-Bar ist.

Nur wenige Restaurants haben die Londoner Restaurantszene auf Anhieb so beeindruckt wie das OMA. Seine griechisch inspirierte Küche hat den Gästen der Stadt etwas Neues und Aufregendes geboten, mit hellenischen Gerichten auf einem Niveau, das die Inspektoren in Großbritannien noch nie gesehen haben. Kein Wunder, dass Küchenchef Jorge Paredes und Inhaber David Carter für ihre Bemühungen mit einem MICHELIN-Stern belohnt wurden. Auch die Atmosphäre und der Service haben dazu beigetragen, dass das OMA ein solcher Erfolg ist, ebenso wie das Schwesterrestaurant AGORA im Erdgeschoss, das eine moderne Version der Souvla-Bar ist. Souvla-Bar‘ und wurde verdientermaßen mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet. Als Gesamtpaket hat das OMA die Inspektoren und Gäste gleichermaßen überzeugt. MICHELIN Chef Mentor Award – Adam Byatt vom Trinity, London

Der diesjährige Preisträger des MICHELIN Chef Mentor Award ist ein echter „Chefkoch“, der im Laufe der Jahre jungen Talenten mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Adam Byatts eigenes Restaurant Trinity ist ein beliebtes MICHELIN-Sternerestaurant, dessen Küche eine wichtige Rolle für die Karriere von Spitzenköchen wie Tom Sellers vom Zwei-Sterne-Restaurant Story und Graham Squire vom Ein-Sterne-Restaurant im The Goring gespielt hat. Einer unserer neuen Zwei-Sterne-Preisträger für 2025 – Angelo Sato vom Humble Chicken – wurde ebenfalls von Adam betreut und hat viel von ihm gelernt. MICHELIN Young Chef Award – Ash Valenzuela-Heeger vom Riverine Rabbit, Birmingham

Ash Valenzuela-Heeger, die zusammen mit ihrer Frau Erin das Riverine Rabbit eröffnet hat und in diesem Jahr mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurde, wurde von den Inspektoren als aufregendes junges Talent identifiziert. Die aus Südafrika stammende Ash Valenzuela-Heeger hat in Brummies Kreisen schon seit einiger Zeit mit verschiedenen Pop-ups für Furore gesorgt, bevor sie ihr originelles und belebendes Restaurant eröffnete, das die brillante Restaurantszene in Birmingham weiter gestärkt hat. Ihre originelle Küche ist sehr geschmacksintensiv und greift auf Einflüsse aus ihrer Heimat Südafrika und ganz Asien zurück. MICHELIN Service Award – Jasmine Sherry vom Fish Shop, Ballater

Restaurant mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurde, ergibt ein hervorragendes Gesamtpaket.

Der letzte Gewinner des MICHELIN Special Award ist Zsolt Lukács, Miteigentümer und Sommelier des daróg in Galway. Dass diese Weinbar und dieses Bistro so einladend sind, ist vor allem Zsolt selbst zu verdanken. Er ist ein einnehmender, engagierter Mann, dem die Weinkarte, die er hier zusammengestellt hat, offensichtlich sehr am Herzen liegt. Seine Empfehlungen sind sachkundig und wohlüberlegt und werden den Gästen auf eine erfrischend unprätentiöse Art und Weise vermittelt, die ihnen ein Gefühl der Entspannung und des Wohlbefindens vermittelt. Eine weitere gute Nachricht für Zsolt ist, dass das Restaurant in diesem Jahr auch mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet worden ist.

Der MICHELIN-Führer Großbritannien & Irland 2025 auf einen Blick:

1.147 empfohlene Restaurants, darunter:

10 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen (1 neu)

29 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (3 neu)

181 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (22 neu)

36 Restaurants mit einem MICHELIN Green Star (5 neu)

150 Restaurants mit einem Bib Gourmand (36 neu)

