▪ Das Ledbury wird das neunte Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurant in Großbritannien und Irland

▪ 6 neue Zwei-Sterne-Restaurants, darunter 2 indische Restaurants, die als erste in Großbritannien mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet werden

▪ 18 neue Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants

▪ 6 neue MICHELIN Green Stars, die für herausragendes Engagement für nachhaltige Gastronomie

Brett Graham – The Ledbury – jetzt mit dem 3. Stern!

MICHELIN Großbritannien & Irland 2024

Insgesamt wurden 1.162 Restaurants in die Auswahl aufgenommen, wobei The Ledbury als neuntes Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurant in den Guide aufgenommen wurde. Weitere 6 Restaurants wurden neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, und es gibt 18 neue Ein-Stern-Restaurants. 6 Restaurants wurden mit einem MICHELIN Green Star für ihr Engagement im Bereich der nachhaltigen Gastronomie ausgezeichnet und 20 Restaurants wurden am 29. Januar, eine Woche vor der Verleihung, mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet.

Von Cornwall bis Cork erstrecken sich die neu ausgezeichneten Restaurants über ganz Großbritannien und Irland. London hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich, mit einem neuen Drei-Sterne-Restaurant, 3 neuen Zwei-Sterne-Restaurants und 11 neuen Ein-Sterne-Restaurants, die das Angebot der Stadt erweitern. In Cumbria kamen 2 neue Ein-Stern-Restaurants zu der bereits beeindruckenden Sammlung hinzu, und in Birmingham wurde das erste Zwei-Stern-Restaurant eröffnet. Die Lokale selbst haben einen ganz unterschiedlichen Stil, vom Tresenrestaurant bis zum Landhaus. Auch die Küchen sind vielfältig: In diesem Jahr gibt es zwei neue westafrikanische Sterne und das erste indische Restaurant mit zwei Sternen.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, gegenüber Gourmet Report: “Die Gastronomieszene in Großbritannien und Irland ist nach wie vor sowohl innovativ als auch beeindruckend. Mit einem neuen Drei-Sterne-Restaurant und sechs neuen Zwei-Sterne-Restaurants hat die Auswahl an Restaurants weltweit noch mehr an Bedeutung gewonnen. Unter den neu ausgezeichneten Restaurants sind sowohl die Qualität als auch die Vielfalt der kulinarischen Erlebnisse wunderbar zu sehen. Es gibt enorm talentierte Köche, die von holzbefeuerten Sharing Plates bis hin zu fein abgestimmtem Sushi alles anbieten. Dass ich in einer Zeit, in der die Restaurants mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind, der Branche so viele positive Nachrichten mitteilen kann, erfüllt mich mit großem Stolz und ist ein Beweis für die anhaltende Vitalität der britischen und irischen Gastronomie. Dass dies im 50. Jahr des Great Britain & Ireland Guide geschehen ist, zeigt, wie sehr sich die Gastronomie in dieser Zeit entwickelt hat.”

Das Ledbury wird Mitglied der Drei-Sterne-Familie

Dieses Jahr gibt es Grund zum Feiern, denn ein weiteres Restaurant hat drei MICHELIN-Sterne erhalten. Brett Graham und alle Mitarbeiter des Ledbury haben sich die Auszeichnung redlich verdient. Die Inspektoren stellten fest, dass sie hier noch nie so gut gegessen haben und dass die Gerichte alles bieten, was sie von einem Restaurant mit dieser höchsten gastronomischen Auszeichnung erwarten. Hervorragende Produkte sind seit jeher die Grundlage für die Arbeit hier, einschließlich der Pilze aus eigenem Anbau und des Wildes aus dem eigenen kleinen Landgut. Von den raffinierten Kombinationen bis hin zur beispielhaften Geschmackstiefe – das Ledbury hat alles zu bieten.

The Ledbury, London – Brett Graham

6 neue Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

Mit 6 neuen Restaurants, die mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, war es ein hervorragendes Jahr für die britische und irische Gastronomie. Am wichtigsten ist vielleicht, dass der Guide mit dem Opheem in Birmingham und dem Gymkhana in London seine ersten indischen Restaurants mit zwei Sternen auszeichnet. Das Opheem wird von Küchenchef Aktar Islam als “progressive indische Küche” beschrieben und verfolgt einen kreativen Ansatz, während Siddharth Ahuja im Gymkhana außergewöhnliche Versionen von altehrwürdigen Klassikern serviert.

Anderswo in London hat das Trivet dank der geschmacksintensiven und technisch hervorragenden Küche von Jonny Lake und seinem Team den Sprung von einem auf zwei Sterne geschafft. Das Brooklands im luxuriösen Peninsula Hotel, das unter der Leitung von Claude Bosi steht, wurde direkt mit zwei Sternen ausgezeichnet, was auf die hervorragende Qualität der Zutaten und die exzellente Umsetzung durch Küchenchef Francesco Dibenedetto zurückzuführen ist.

In Crieff wird das Glenturret Lalique das zweite Zwei-Sterne-Restaurant in Schottland. Es ist in einer ehemaligen Brennerei untergebracht und bietet nicht nur eine hervorragende Whisky-Auswahl, sondern auch eine präzise, raffinierte Küche unter der Leitung von Küchenchef Mark Donald.

Die Grafschaft Cork hat mit dem Terre ein weiteres Zwei-Sterne-Restaurant in ihrer Sammlung. Vincent Crepel und sein Küchenteam haben in beeindruckend kurzer Zeit ein kühnes Zwei-Sterne-Erlebnis geschaffen, das im letzten Jahr mit einem Stern ausgezeichnet wurde und nun mit einem zweiten.

18 neue Ein-Stern-Restaurants

Das Jahr in der Republik Irland wird durch die Aufnahme von 3 neuen Ein-Stern-Restaurants in das MICHELIN-Programm noch besser. Das Homestead Cottage mit seiner köstlichen Küche macht einen Besuch an der ländlichen Westküste noch attraktiver. Weiter im Landesinneren bietet The Bishop’s Buttery im Cashel Palace Hotel erstklassige Produkte und großartige natürliche Aromen, und D’Olier Street bereichert Dublins Restaurantszene mit visuell beeindruckenden und technisch versierten Gerichten.

Auch für London war es ein großartiges Jahr, mit 11 neuen Sternerestaurants, die die ohnehin schon fabelhafte Auswahl noch erweitern. Akoko und Chishuru haben dazu beigetragen, die westafrikanische Küche ins Rampenlicht zu rücken, indem sie beide mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden. Beide Restaurants bieten eine hervorragende Küche, die das kulinarische Angebot in Großbritannien erheblich bereichert.

Londons japanische Restaurantszene hat sich in diesem Jahr ebenfalls verbessert: Sowohl das klassische Omakase-Erlebnis im Sushi Kanesaka als auch das kreativere Humble Chicken wurden mit einem Stern ausgezeichnet. Auch die Holzofenküche liegt weiterhin im Trend, wobei Mountain und Humo als Meister dieser Form anerkannt sind.

Drei der neuen Sterne stehen unter der Schirmherrschaft namhafter Küchenchefs: Simon Rogans kreativer Stil ist im Aulis zu spüren, Yannick Allénos Küche wird durch das Pavyllon London nach Großbritannien transportiert und im 1890 by Gordon Ramsay werden klassische, von Auguste Escoffier inspirierte Gerichte serviert.

Abgerundet werden die neu gekürten Restaurants in London durch neue Stars in zwei der schicksten Viertel der Stadt. In Notting Hill ist das Dorian frei von Überheblichkeit, setzt aber auf hochwertige Zutaten, während das Ormer Mayfair den Sprung auf die nächste Stufe geschafft hat, indem es klassische und moderne Küche kombiniert.

Außerhalb der Hauptstadt ist Cumbria weiterhin mit einer hervorragenden Restaurantszene gesegnet, die um zwei weitere Restaurants mit einem MICHELIN-Stern erweitert wurde. Lake Road Kitchen ist das dritte Sternerestaurant allein in Ambleside, während das Cedar Tree von Hrishikesh Desai den gleichnamigen Küchenchef erneut auszeichnet, nachdem er sechs Jahre lang einen Stern im HRiSHi innehatte.

Auf der anderen Seite der Pennines bringt das mýse ein MICHELIN-Stern-Restaurant in das kleine Dorf Hovingham. Es wurde direkt mit einem Stern in den Guide aufgenommen und ist eine der besten Eröffnungen des Jahres.

Etwas weiter südlich hat das Crocadon in St. Mellion auf seinem Green Star vom letzten Jahr aufgebaut und wurde dieses Jahr mit einem Stern für seine Küche ausgezeichnet. Der Ansatz vom Feld bis auf den Teller wird fortgesetzt, und in der Küche wird hervorragend gearbeitet.

6 neue Grüne Sterne

Der Grüne Stern wurde 2021 in den MICHELIN-Führer Großbritannien & Irland aufgenommen, um die Restaurants hervorzuheben, die in der Branche führend sind, wenn es um ihre nachhaltigen Praktiken geht. Ihr herausragendes umweltfreundliches Engagement ist eine Quelle der Inspiration für Feinschmecker und das Gastgewerbe als Ganzes. In diesem Jahr gibt es 6 neue Empfänger des MICHELIN Green Star, womit sich die Gesamtzahl der vorbildlichen Restaurants auf 33 erhöht.

ANNWN, Narberth

Exmoor Forest Inn, Simonsbath – Forge, Middleton Tyas

Interlude, Lower Beeding

St. Barts, London

Das Whitebrook, Whitebrook

Preisträger der Special Awards

In diesem Jahr wurden außerdem 5 Sonderauszeichnungen verliehen. Damit werden außergewöhnliche Einzelpersonen und bemerkenswerte Teams ausgezeichnet, die die MICHELIN Inspektoren im vergangenen Jahr besonders beeindruckt haben.

MICHELIN Chef Mentor Award – Michel Roux

Michel Roux, ein Gigant der britischen Restaurantbranche, ist ein würdiger Empfänger dieser Auszeichnung. Die Schließung seines berühmten Restaurants Le Gavroche im vergangenen Monat warf ein Schlaglicht darauf, wie viele Köche durch seine Küchen gegangen sind, bevor sie Großes erreichten. Dies ist nicht nur ein Beweis für den Platz des Le Gavroche an der Spitze der Gastronomie, sondern auch für Michels geschickte Art, mit jungen Köchen zusammenzuarbeiten und deren Talente zu fördern.

MICHELIN Young Chef Award – Jake Jones vom Forge, Middleton Tyas

Der in York geborene Jake Jones arbeitete in namhaften Küchen in ganz Nordengland, bevor er sich im Forge niederließ. Die MICHELIN-Inspektoren haben ihn als einen Koch identifiziert, den man im Auge behalten sollte und der sein Restaurant erfolgreich zu seinem eigenen gemacht hat. Im Forge hat er großes Geschick bei der Leitung eines Teams bewiesen, das interessante, originelle Gerichte mit einem nachhaltigen Ethos zubereitet. Dass das Restaurant in diesem Jahr mit einem Green Star ausgezeichnet wurde, ist ein Beweis für Jakes Engagement für den Ethos des Forge.

MICHELIN Service Award – Das Team vom Stage, Exeter

Diese Gruppe von Freunden begann ihre Reise als Taco Boys in einem umgebauten Pferdetransporter am Strand von Polzeath. Inzwischen haben die “Jungs” mit dem Stage ein festes Restaurant eröffnet, das von Anfang bis Ende ein köstliches Erlebnis bietet. Von dem Moment an, in dem sie die Tür öffnen, heißt das Team jeden einzelnen Gast wie einen lang vermissten Freund willkommen. Ihre Fähigkeit, mit allen Gästen zu interagieren und dabei den Eindruck zu erwecken, dass sie selbst viel Spaß haben, ist eine wahre Freude zu erleben.

MICHELIN Sommelier Award – Valentin Mouillard vom L’Enclume, Cartmel

Valentin Mouillard, der aus einer Winzerfamilie stammt, arbeitet seit 7 Jahren im L’Enclume. Er ist eine einladende, sympathische Persönlichkeit und die Gäste fühlen sich zu ihm hingezogen, da er seine Auswahl mit Sorgfalt und Stolz beschreibt. Er übertreibt nicht mit seinen Erklärungen und versucht nicht, den Gast zu beeindrucken, sondern stellt seine Gedanken zu den Weinen klar und prägnant dar. Die von ihm zusammengestellte Weinkarte bietet eine geschickte Mischung aus bekannten und weniger bekannten Weinen, während die alkoholfreien Weine von der Farm des Restaurants und ihren Produkten beeinflusst werden.

MICHELIN-Auszeichnung für außergewöhnliche Cocktails – Ryan McHarg vom The Spence, Edinburgh

Das The Spence befindet sich im wunderschön verzierten Gleneagles Townhouse Hotel im Zentrum von Edinburgh und ist ein idealer Ort für Cocktails. Auf der Karte stehen die “Townhouse Classics”, inspiriert von den sechs imposanten Statuen, die die Fassade des Hotels zieren. Wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, stehen Ryan McHarg und sein Team zur Verfügung; sie sind freundlich, sachkundig und begeistert von ihrer Bar.

London im Gourmet Report

Neues Drei Sterne Restaurant im Guide Michelin Großbritannien & Irland 2024

England The Ledbury Londres

Neue Zwei Sterne Restaurant im Guide Michelin Großbritannien & Irland 2024

England Brooklands Londres Nouveauté Gymkhana Londres Opheem Birmingham Trivet Londres

Schottland The Glenturret Lalique Crieff

IRLAND Terre Castlemartyr

Neue Sterne Restaurant im Guide Michelin Großbritannien & Irland 2024

England 1890 by Gordon Ramsay Londres Akoko Londres Aulis Londres Cedar Tree by Hrishikesh Desai Brampton Nouveauté Chishuru Londres Nouveauté Crocadon St Mellion Dorian Londres Nouveauté Humble Chicken Londres Humo Londres Nouveauté Lake Road Kitchen Ambleside Mountain Londres Nouveauté mýse Hovingham Nouveauté Ormer Mayfair Londres Pavyllon London Londres Nouveauté Sushi Kanesaka Londres Nouveauté

Irland D’Olier Street Dublin Homestead Cottage Doolin Nouveauté The Bishop’s Buttery Cashel

Der MICHELIN-Führer Großbritannien & Irland 2024 im Überblick:

1.162 empfohlene Restaurants, darunter:

9 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen (1 neu)

27 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (6 neu)

170 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (18 neu)

33 MICHELIN-Restaurants mit grünem Stern (6 neu)

127 Bib Gourmand-Restaurants (20 neu)

