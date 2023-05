– 3 neue Zwei MICHELIN-Sterne und 20 neue Ein-MICHELIN-Sterne

– 4 neue MICHELIN Grüne Sterne

– 5 Sonderauszeichnungen, darunter der erstmals verliehene „MICHELIN Exceptional

Cocktail Award‘, der talentierte Persönlichkeiten aus der Restaurantbranche auszeichnet

The Ledbury, London – Brett Graham

In diesem Jahr wurden 20 Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern, 3 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 4 Restaurants mit einem grünen MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Führer Großbritannien und Irland 2023 1.143 Restaurants, von denen 206 mit einem MICHELIN-Stern, 29 mit einem MICHELIN Green Star und 116 mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet sind.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Guides, im Gourmet Report Gespräch: „Großbritannien und Irland beeindruckt weiterhin durch die Vielfalt seiner MICHELIN-Sterne. Ganz gleich, ob die Gäste ein formelles oder legeres, ein historisches oder ein neues Restaurant suchen, es gibt ein MICHELIN-Sternerestaurant für sie. In jeder Region Großbritanniens und Irlands gibt es inzwischen hervorragende Köche, die Feinschmecker mit ihrer exquisiten Küche anlocken. 20 neue MICHELIN-Sterne und 3 neue Zwei-Sterne-Sterne in einem Jahr, in dem das Gastgewerbe mit so vielen Herausforderungen konfrontiert war, sind eine außergewöhnliche Leistung. Die Aufnahme von vier neuen grünen MICHELIN-Sternen in die Auswahl ist auch ein deutliches Zeichen für den wachsenden Wunsch der Restaurantbranche nach einer nachhaltigeren Gastronomie.“

MICHELIN-Guide Großbritannien & Irland 2023

Von Devon bis Edinburgh, von Surrey bis Cumbria – die 20 neuen MICHELIN-Sterne sind in ganz Großbritannien und Irland zu finden. Cumbria ist die Grafschaft mit den meisten neuen Sternen, nämlich drei, Devon hat zwei. Bei den Städten liegt London mit 4 neuen Ein-Sternen und 2 neuen Zwei-Sternen an der Spitze. Auch die Lokale selbst sind vielfältig: Es gibt Gasthöfe, viktorianische und edwardianische Häuser, Landhäuser und moderne Restaurants im Stadtzentrum. Auch die Küchen sind vielfältig: Japanische, italienische, türkische und global beeinflusste Küche steht neben der modernen britischen Küche.

3 Restaurants sind neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Bei den drei neuen Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen handelt es sich um eine Rückkehr, einen Neuzugang und eine Beförderung innerhalb des Führers. Die Wiedereröffnung des Ledbury war für viele eine willkommene Überraschung, denn das Restaurant von Brett Graham ist seit vielen Jahren eines der beliebtesten Restaurants der Hauptstadt. Alex Dilling im Hotel Café Royal wird im Guide mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, dank der außergewöhnlichen Kochkünste dieses talentierten Kochs. Und in Irland hat die hervorragende türkische Küche von Ahmet Dede und seinem Team im dede das Restaurant zu einem echten Ziel gemacht.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Führer Großbritannien und Irland 2023 25 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen. Auch in diesem Jahr behalten alle 8 Restaurants ihre Auszeichnung mit drei MICHELIN-Sternen.

20 Restaurants sind neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden.

Es ist ein gutes Jahr für Devon mit 2 neuen MICHELIN-Sternen. Gidleigh Park ist jetzt wieder auf dem Radar von Feinschmeckern, denn seine modernen Gerichte stehen im Kontrast zu der beeindruckenden edwardianischen Umgebung. Àclèaf in Plymouth bietet klassische Küche im beeindruckenden Boringdon Hall Hotel.

In Cheltenham zeigt das Lumière, wie sich harte Arbeit auszahlen kann – seit über 14 Jahren haben die Inspektoren die Küche reifen sehen und freuen sich, sie nun mit einem MICHELIN-Stern auszeichnen zu können. Auch im Restaurant Twenty-Two in Cambridge ist das Team, das seit 2018 zusammenarbeitet, immer besser geworden und wurde nun mit einem MICHELIN-Stern belohnt.

Das Tudor Pass in Egham, Surrey, erhält einen MICHELIN-Stern für seine elegante Küche, in der Produkte aus dem hoteleigenen Garten verwendet werden. Das Grace & Savour in den West Midlands ist ein weiteres Restaurant in einem Hotel, dessen nordische Einflüsse sich in der überraschenden Speisekarte widerspiegeln. Ein MICHELIN-Stern für Ben Wilkinson im The Pass zeigt, dass sein Umzug vom Lake District nach Horsham für alle Beteiligten ein voller Erfolg war.

Eines der kleinsten Restaurants, die in diesem Jahr einen MICHELIN-Stern erhalten haben, ist Store in Norfolk. Für das großartige mehrgängige Menü sind nur 5 Tische verfügbar.

In Cumbria wurde das The Samling mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Die Küche des The Samling, das in einem Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist, wurde von Kevin und Nicola Tickle liebevoll restauriert und bietet den idealen Rahmen für die fantasievolle Küche. Das Pentonbridge Inn ist ein Gasthaus aus dem 18. Jahrhundert, das dank der harten Arbeit aller Beteiligten mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde.

In Lancashire erhält Küchenchef Tim Allen einen MICHELIN-Stern für sein erstes eigenes Restaurant mit dem passenden Namen sō-lō, während in Newcastle ein weiterer erfahrener Küchenchef einen MICHELIN-Stern für sein Restaurant SOLSTICE BY KENNY ATKINSON erhält.

In London wurde eine faszinierende Vielfalt von Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Köstlich“ ist das einzige Wort, das die italienische Küche im Luca beschreibt. Takuya Watanabe hat Paris gegen London eingetauscht – sein Restaurant Taku ist ebenfalls mit einem Stern ausgezeichnet.

Ein kühles und modernes Ambiente bietet das Cycene in Shoreditch, wo die Köche selbst ihre beeindruckenden Speisen servieren, während das St. Barts einen sehr schönen Raum für seine ebenso elegante Küche nutzt.

In Edinburgh glänzen nun zwei weitere MICHELIN-Sterne. Timberyard hat den richtigen Koch für seine Küche gefunden – die Speisen sind zurückhaltend, aber perfekt ausgewogen und sättigend; in Leith sind die Leidenschaft und der Enthusiasmus der beiden Chefköche des Heron auf dem Teller zu sehen.

In Cork ist das Terre ein Restaurant im beeindruckenden Castlemartyr Resort, wo die internationalen Reisen des Küchenchefs in seine raffinierten und eindrucksvollen Gerichte einfließen.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Führer Großbritannien und Irland 2023 173 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern.

Der MICHELIN Green Star hebt das nachhaltige Engagement von 4 weiteren Restaurants hervor

Fünf Sonderauszeichnungen, um außergewöhnliche Profis und talentierte Teams hervorzuheben

Für das Jahr 2023 wurden außerdem fünf Sonderpreise verliehen. Diese heben außergewöhnliche Menschen und bemerkenswerte Teams hervor, die die MICHELIN Inspektoren im vergangenen Jahr besonders beeindruckt haben.

Der MICHELIN Chef Mentor Award 2023, gesponsert von Blancpain, geht an Michael Deane. Michael Deane steht niemals still, wie seine vielfältigen Restaurants bezeugen. Viele der Köche, die seine Küche durchlaufen haben, verdanken ihm das Können, die Werte und die Professionalität, die er ihnen vermittelt hat. Sein Name ist ein Synonym für Qualitätsrestaurants und er ist ein echtes Aushängeschild der Branche.

MICHELIN-Guide Großbritannien & Irland 2023

Der MICHELIN Young Chef Award 2023 geht an Sarah Hayward, vom Einsterner The Coach in Marlow. Seit ihren Anfängen auf der Isle of Wight und ihrem Aufstieg unter Tom Kerridge ist Sarahs kometenhafter Aufstieg nicht mehr zu übersehen. Sie ist hartnäckig, entschlossen, bescheiden und ein großartiges Vorbild für jeden Koch, der davon träumt, in der Branche voranzukommen – sie fand sogar die Zeit, für den London-Marathon zu trainieren und ihn letztes Jahr zu laufen! Wir sind zum ersten Mal im Bull & Bear in Manchester auf sie aufmerksam geworden und waren hocherfreut, als wir hörten, dass sie Küchenchefin des Coach in Marlow geworden ist, das seinen Stern im Guide 2023 behalten hat.

Der MICHELIN Welcome and Service Award 2023 geht an Declan Maxwell und sein Team vom Spitalfields Restaurant in Dublin. Irland ist bekannt für seine herzliche Gastfreundschaft, und die diesjährige Auszeichnung geht an jemanden, der diesen Ruf aufrechterhält und noch verstärkt. Ob ein Einheimischer auf ein Bier oder ein Besucher, der zu einem 3-Gänge-Menü kommt, Declan gibt jedem das Gefühl, wirklich willkommen zu sein. Sein Enthusiasmus für dieses kleine, aber lebendige Pub ist ungebrochen und ansteckend.

Der MICHELIN Sommelier Award 2023 geht an Tara Ozols vom Restaurant So|La in London. Nicht nur Taras Fachwissen über ihre faszinierende amerikanische Weinkarte, sondern auch ihre charmante Persönlichkeit und die Art und Weise, wie sie sich auf ihre Gäste einlässt und deren Bedürfnisse so gut einschätzen kann, machen sie zur würdigen Empfängerin dieser Auszeichnung.

Zum ersten Mal in Großbritannien und Irland zeichnet der MICHELIN-Führer eine bemerkenswerte Cocktailkarte mit dem MICHELIN Exceptional Cocktail Award 2023 aus, der von The Craft Irish Whiskey Co. gesponsert wird. Diese neue Auszeichnung geht an das Restaurant Park Chinois in London und sein talentiertes Barteam unter der Leitung von Makis Kazakis. Ein glamouröser Abend im Park Chinois in Mayfair ist nicht komplett ohne einen oder zwei Cocktails – und hier gibt es zwei Cocktailbars zur Auswahl, beide gleichermaßen opulent und in einem Stil eingerichtet, der an das Shanghai der 1930er Jahre erinnert. Hinter den Tresen stehen professionelle und sympathische Teams, die neben den Klassikern auch originelle Kreationen zubereiten, die dem eleganten Ambiente mehr als gerecht werden.

Die neuen Bib Gourmand-Restaurants wurden im Vorfeld der Verleihung des MICHELIN-Führers bekannt gegeben.

Die vollständige Restaurantauswahl für Großbritannien und Irland ist kostenlos auf der Website und der App des MICHELIN-Führers verfügbar. Sie gesellen sich zur Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, der einzigartige und aufregende Übernachtungsmöglichkeiten in Großbritannien und Irland sowie in der ganzen Welt vorstellt.

Jedes Hotel im Guide wird aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt – mit Optionen für jeden Geldbeutel – und jedes Hotel kann direkt über die MICHELIN Guide-Website und -App gebucht werden. Die Auswahl für Großbritannien und Irland umfasst die spektakulärsten Hotels des Landes, darunter Pioniere der Nachhaltigkeit wie das NoMad in London, Vorzeigehotels aus der „Plus“-Kollektion wie das Westbury in Dublin und das Virgin Hotel in Edinburgh, Rock-and-Roll-Boutiquen in der Großstadt wie das Chateau in Dänemark und Hotels auf dem Land wie das The Royal Crescent in Bath.

