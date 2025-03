Reisebericht Hilton Hotel Morumbi, Sao Paulo (review)

Ich wusste nicht, welches Hotel ich wählen sollte und entschied mich deswegen für das Hilton, weil ich da ja auch Punkte verdiene und mit meinem Diamond Status in die Lounge komme und vielleicht ein schönes Upgrade erhalte.

Suite 2222 Hilton Sao Paulo – Blick vom schreibtisch

Hilton Hotel Morumbi, Sao Paulo

Und der Preis ging gerade noch so: 240 € für das relativ große King bed Zimmer. Da ich Sao Paulo nicht kannte, konnte ich die Lage schlecht einschätzen. In der Ecke waren aber viele bekannte Luxushotels vertreten. Es konnte also von der Gegend nicht so schlimm sein.

Nach einem entspannten Lufthansa Business Class – ex Oslo zahlten wir 1260 € p.P. – Flug kamen wir um 6 Uhr früh in Sao Paulo an. Nachdem wir aus dem Flughafen waren, war es bereits 7.30 Uhr. Wir nahmen ein Flughafen Taxi, das man gleich draussen am Flughafen per Kreditkarte bezahlt, für 230 Reais – knapp 40 €. Die Fahrt über die verstopfte Autobahn dauerte knapp zwei Stunden, so dass wir erst gegen 9.45 Uhr im Hotel waren.

Als wir vorfuhren, sprangen sofort zwei Bell Boys auf uns und entluden das Taxi. An der Rezeption wurden wir freudig von Tiago und Natalia begrüßt, auf Deutsch. Tiago übt fleissig auf Duolingo und spricht recht gut. Da wir Diamond Mitglied bei Hilton sind, bekamen wir einen Upgrade auf eine 1 bedroom Suite. Und er hat uns empfohlen, unten im Restaurant zu frühstücken und nicht in der Lounge, wo das Angebot kleiner wäre. Das Angebot in der Lounge war auch gut. Obwohl es jetzt 10 Uhr war, durften wir gleich auf Zimmer (Check in 15 Uhr). Wir frühstückten aber lieber erst einmal. Auch dieses Frühstück wurde nicht berechnet.

Frühstück

Beim Frühstück sagt man seine Zimmernummer an (bzw. kannte man unsere ab dem 3. Tag) und sucht sich einen Tisch drinnen oder draussen. Alles ohne Warten! Draussen sitzen eigentlich nur Deutsche. Da immer zwei Lufthansa Crews im Haus sind, ist es draussen relativ voll. Die Lufthanseaten sind sehr angenehme Mit-Gäste.

Das Angebot ist gut, bis auf Brot, das substandard ist. Für Eierspeisen stellt man sich an der Station an. Sie werden nicht gebracht. Kaffee wird gebracht. Die alten Pfannen mit vormals Beschichtung gehören entsorgt. Wer weiß, was an PFAS im Ei ist.

Die Qualität ist befriedigend bis gut. Am Buffet gibt es immer das gleiche. Es gibt auch ausreichend Aufschnitt: Käse, Salami, Schinken u.a.. Der Bacon war meist knusprig. Die Säfte sind nicht so gut, aber es gibt eine Saftstation, wo man sich seinen Saft aus Ananas, Orange und Wassermelone selber machen kann. Kaffee ist solala. Wir sind wirklich gerne zum Frühstück dort gewesen.

Das Programm war jeden Tag gleich. Da könnte der Küchenchef nachbessern und auch mal die tollen Obst und Gemüse, die wir im Supermarkt sahen, auf den Tisch bringen.

Auch das Nachlegen klappte nicht immer. Speziell beim rohen Schinken, der oft alle war und nicht aufgefüllt wurde!

Zimmer

Die Suite war bis auf einige Kleinigkeiten noch gut in Schuss. Sie hatte, wenn man reinkommt links, eine Miniküche mit zwei Kochplatten, eine Mikrowelle und eine Minibar, sowie ein Spülbecken, aber kein besteck, Werkzeug oder Porzellan. Vermutlich hätte man es liefern lassen können. Aber wir brauchten nichts.

Rechts war eine zweite Toilette, was ungemein praktisch war. das weiß jeder, der Kinder hat.

Im großen Wohnzimmer war eine Couch, zwei Sessel und ein großer Schreibtisch. Wir baten darum die Couch zu beziehen, damit Junior da schlafen konnte. Das wurde anstandslos gemacht. Der Ausblick auf Brücke und Fluß war schön.

Die beiden TVs waren Smart TVs und konnten streamen.

Das Schlafzimmer mit Kingsize bed war großzügig wie das Bad, wo es zwei Waschbecken, eine Jacuzzi Badewanne, separate Dusche und Toilette mit Bidet gab. Der Wasserdruck war gut. Die Sauberkeit war 2-3.

Amenities sind wie üblich jetzt in großen Flaschen. Wenn man sie klaut, muss man 25 USD bezahlen. Daneben gibt es noch Handseife, Zahnbürste, Rasierer, Kamm und Duschhaube. Ein Vanity Kit (Q-tips, Make up pads, Nagelfeile) fehlte , wie auch ein Nähset. Zahnputzbecher gab es nicht.

In einer der sechs Scheiben war ein riesiger Riss. Das war wohl der Grund, wieso wir den gegenüberliegenden Surfclub am Wochenende laut hörten. Man hat das charmant gelöst, in dem man einfach ein Rollo permanent runterhängen liess und die Kette des Rollos wegnahmen. Wir entdeckten das aus Zufall.

Lounge

Das Frühstück in der Lounge war gut. Da wir im Restaurant frühstücken durften, wo es noch mehr Auswahl gab, taten wir es da. Ansonsten gab es stets (recht schlechten) Kaffee und Softdrinks, sowie Reiskracker, Nüsse und manchmal auch drei verschiedene Kekse, sowie ungeschnittenes Obst. 17.30 – 19.30 Uhr war Happy Hour und es gab Snacks. das war in der Regel Mist aus der Fritteuse. Nur einmal gab es sehr gutes Rindfleisch-Geschnetzeltes mit Zwiebeln. Vier Sorten Kuchen, manchmal auch gute darunter. Dazu eine Auswahl von Alkoholika, sowie lokale Biere, Weine und Sekte. Zum Abendessen war das nicht geeignet. Eher ein kleiner Snack. Wir freuten uns, wenn wir nach Hause kamen und aßen oft ein Stück Kuchen.

Wochenende & Kids Club

Blick aus dem Hilton Sao Paulo – von Suite 2022

Normalerweise sind in diesem Hotel Business Gäste für Konferenzen, Meetings etc. Die scheinen einen sehr guten Verkauf zu haben. Als wir angekommen sind, war gerade ein Meeting von Glasurit und das Hotel komplett ausverkauft. Am Wochenende probiert man, Individualgäste zu bekommen. Das Frühstück ist geringfügig größer und länger – bis 11 Uhr (statt 6.30 – 10.30 Uhr). Und ab Freitag nachmittag gibt es einen Kids Club, den mein Sohn liebte. Er tobte mit Enrique und hatte stundenlang Spaß wie nie. Am Samstag nach dem Frühstück war der Kidsclub ganztägig, aber eine desinteressierte Animateurin. Erst am Nachmittag mit Washington wurde es lustig. Sonntag geht es dann nur bis 14 Uhr und war auch Spaß, da Washington wieder Dienst hatte.

Pool & Fitness Center.

Der Pool ist ein überdachter Rooftop Pool. Angeschlossen ist ein sehr großes Fitness Center mit modernen Geräten. Während das Fitness Center gerne benutzt wurde, war es am Pool relativ ruhig. Das Wasser war angenehm warm. Wir haben den Pool gerne und oft benutzt. Es war auch nie voll, auch wenn an manchen Tagen das Hotel ausgebucht war.

Hilton Morumbi Rooftop Pool, Sao Paulo

Schlampereien

Etwas störend waren die kleinen Schlampereien, die von schlechter Führung zeugen. Speziell die Hausdame sollte einen Optiker aufsuchen! Im Flur vor unserem Zimmer war seit unser Ankunft so eine transparente Verpackung des Strohhalms, wie er an 0,2l Tetrapack Getränken ist. Am Pool standen über zwei Tage leere Gläser prominent an einer Liege. Im Badezimmer waren eklige Flecken in den Ecken. Die Rezeption händigt einen Art Hotel-Directory-Zettel aus, auf dem die Zeit falsch sind. Der Turndownservice kam, wie er wollte oder auch nicht.

Alles Sachen, die gut gelöst werden könnten.

Umgebung und Distanz zur Innenstadt

Die Gegend in der das Hotel war, nennt sich Novo Brooklin und machte einen relativ sicheren Eindruck. Es gibt viele Bürotürme, Hotels und Apartmenthochhäuser. Aber auch niedrige, alte Bebauung, wo manchmal Gestalten rumlungerten. Unter dem Hotel ist eine Mall, verbunden mit einer zweiten. Dort sind neben vielen Möbelläden, ein Carrefour Express Minimarkt und unzählige Restaurants und Fastfood Läden. Mit einem Taxi fährt man in 10 Minuten für 3 € zur beliebten Morumbi Mall, wo es alles gibt, was das Herz begehrt.

In die Innenstadt fährt man zwischen 30 Minuten und 1 Stunde. Wir haben über Uber immer Taxis mit Festpreis bestellt. Das kostete geringfügig mehr als Uber, aber die können die Busspuren benutzen und sind dadurch deutlich schneller. Eine Fahrt kostete je nach Zeit zwischen acht und zwölf Euro, meist unter zehn.

Mitarbeiter

Das ist das große Plus in dem Haus. Man hat immer den Eindruck, alle Mitarbeiter freuen sich, dass man da ist. Es war nicht immer 100 % kompetent, aber die gute Laune und Freundlichkeit machten das wett. Besonders erwähnenswert sind Guilhermo, Tiago und Natalia vom Front Office und Enrique vom Kids Club.

Diamond Recognition

Das war alles bestens. Das Upgrade war toll. Wir hätten das dreifache zahlen müssen, hätten wir die Suite gebucht. Lounge war nett aber nicht besonders. Wasser hat man aus der Lounge in beliebiger Menge mitnehmen können.

Check out

Check out war korrekt. Wir zahlten genau 1438,64 und bekamen mit der Trade Republic Karte noch 1 2 € cashback. Allerdings bot uns die Kreditkartenterminal an, günstig in Euro zu zahlen: 1561,72 €. Dynamic Currency Conversion (DCC) ist ein großer, legaler Betrug der Banken! Wie man im Ausland am besten zahlt steht in dem Artikel hier:

Fazit

Die Mitarbeiter waren alle hilfsbereit und sehr freundlich. Das Frühstück gut. Die Lounge solala. Das Zimmer prima. Der Pool ausreichend. Die Gegend sicher.

Würden wir wieder kommen? Ins Hilton Hotel Morumbi sehr gerne, aber Sao Paulo war nicht so unsers. Zuviel Gewalt (wir sahen zwei Schlägereien auf offener Strasse) und Armut. Wir hatten ein unangenehmes Gefühl, wenn wir unterwegs in der Innenstadt waren. Das hatten wir in Buenos Aires nie so.

Hotel Webseite: https://www.hilton.com/en/hotels/saomohh-hilton-sao-paulo-morumbi/

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!

Hilton Honors Link gr/block