Bald neu in Weinheim: Oberbürgermeister Manuel Just und Tristan Brandt besiegeln den Pachtvertrag für die traditionsreiche Location im Schlosspark. Eröffnung des gastronomischen Erlebniskonzepts „Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt“ ist bereits für Mai 2025 angestrebt!

Tristan Brandt**

Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt



Am Tag seines 40. Geburtstags hat Tristan Brandt gestern gemeinsam mit Oberbürgermeister Manuel Just im Rathaus Weinheim den Pachtvertrag für das Schlossparkrestaurant unterschrieben. Der kulinarische Unternehmer plant die Umsetzung eines gastronomischen Konzepts, das sowohl den Weinheimern als auch Publikum aus der Region und darüber hinaus einen kulinarischen Wohlfühlort im altehrwürdigen Gebäude bieten soll.

Nach intensiven Gesprächen in den zurückliegenden Wochen gratulierten Oberbürgermeister Manuel Just und Pressesprecher Roland Kern von der Stadtverwaltung Weinheim Tristan Brandt zur neuen kulinarischen Aufgabe. Der Zeitpunkt hätte nicht passender gewählt sein können, denn gleichzeitig feierte Tristan Brandt seinen 40. Geburtstag. „Ich starte mein neues Lebensjahrzehnt mit einem spannenden Projekt in meiner Wahlheimat. Besser hätte ich meinen Geburtstag nicht begehen können“, freute sich Deutschlands ehemals jüngster Zwei-Sterne-Koch, der in den vergangenen Jahren als kulinarischer Patron für Fine Dining Konzepte auf nationalen wie internationalem Parkett unterwegs ist, wie beispielsweise aktuell im „WinterVarieté by Tristan Brandt“ in Heidelberg, im „artis by Tristan Brandt“ in Arosa (Schweiz) sowie im Sternerestaurant „Tambourine Room by Tristan Brandt“ in Miami (USA), das es kürzlich auf die weltweit anerkannte „Forbes Travel Guide“ Liste geschafft hat.

In das neue Projekt „Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt“ wird Brandt seine Expertise der vergangenen Jahre einfließen lassen und ein modernes Erlebniskonzept für alle Bedürfnisse umsetzen, das auch die Historie des traditionsreichen Gebäudes miteinbezieht. Brandt beschreibt: „Die Gäste aus Weinheim erwartet ein bezahlbares kulinarisch attraktives Angebot, das auch Publikum von außerhalb nach Weinheim ziehen und damit der Stadt neue Impulse geben wird.“

Dazu seien eigene Veranstaltungsreihen geplant, die sowohl in den schicken

Innenräumen als auch draußen auf der Schlossterrasse und der Wiese davor angeboten werden sollen. Die Location kann zudem für private Anlässe wie Hochzeiten und Firmenfeiern genutzt werden. Auch für regionale wie überregionale Unternehmen plant Tristan Brandt ein spannendes Angebot, das Genuss und Networking vereint. „Ich arbeite mit Hochdruck mit meinem gesamten Team an der Ausarbeitung und Umsetzung des Konzepts. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit der Stadt und seinen Bewohnern. Mir liegt besonders am Herzen, dass wir eine kulinarische Begegnungsplattform für Gäste aus nah und fern erschaffen, die niemanden ausschließt, sondern die Menschen zusammenbringt“, so die Botschaft von Tristan Brandt im Gourmet Report Gespräch. „Sobald das Konzept fertig ist, werden wir weitere Details bekannt geben.“

„Wir freuen uns, dass sich unser Schloss nun gastronomisch auf einem Niveau und in der Qualität präsentieren wird, wie es dies schon länger verdient hat und wie es dem Ambiente des Gebäudes und des Parks angemessen ist“, erklärte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just. Der Rathauschef berichtete von sehr professionell und detailliert geführten Verhandlungen in den zurückliegenden Monaten. „Es war wohltuend zu spüren, wie Tristan Brandt früh von diesem Objekt überzeugt war“, berichtete der OB dem Gourmet Report. Von Anfang an habe man gemerkt, dass der neue Pächter mit dem Weinheimer Restaurant eine Vision verbindet. Besonders freue man sich, so Manuel Just, dass der Spitzenkoch in Weinheim seinen Präsenzstandort in der Region plant. „Damit rücken wir gastronomisch ins Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar“, so der OB.

„Wir sind davon überzeugt, dass Tristan Brandt unser Schlossrestaurant voranbringen und als prägende gastronomische Einrichtung in der Region etablieren wird“, so Manuel Just.

Der Weinheimer Oberbürgermeister begründete noch einmal die Entscheidung für Tristan Brandt unter mehreren Bewerbern. Seine Person und sein Konzept seien eine passende Ergänzung zum bestehenden Angebot der Stadt, ist er sich sicher. Das neue Angebot dürfte auch Weinheims Ruf als Hochburg des Heiratens weiterverbreiten und neue Gäste auch von außerhalb in die Zweiburgenstadt locken, so dass auch eine Wertschöpfung für Hotellerie und Einzelhandel spürbar werde.

www.tristan-brandt.de

