Unter dem Motto „Imagine“ feierte die beliebte Heidelberger DinnerShow WinterVarieté by Tristan Brandt letzten Donnerstag ihre offizielle Premiere. Standing Ovations und Zugaberufe sorgen für emotionalen Abschluss der rundum gelungenen Veranstaltung.

Die Premiere des WinterVarieté by Tristan Brandt war ein voller Erfolg

WinterVarieté by Tristan Brandt

Der Heidelberger Messplatz hat sich in eine spektakuläre WinterVarieté-Landschaft mit der grandiosen ShowArena im Mittelpunkt verwandelt. Ein emotionales Fest für die Sinne. Während der Veranstaltung wird dem begeisterten Publikum Kunst & Kulinarik in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Zum Schluss gibt es dafür tosenden Applaus und laute

Zugaberufe vom begeisterten Publikum.

WinterVarieté by Tristan Brandt – eine Symbiose aus Kunst & Kulinarik

Schon beim Welcome Drink im Foyer spürte man die Vorfreude der Gäste auf die Show.

Dann ertönte der Gong, der einlud Platz zu nehmen und offiziell die 8. Saison des WinterVarietés einleitete. Die Veranstaltung startete mit der bezaubernden Nadiia, die am funkelnden, überdimensionalen Kronleuchter schwebend ihr Publikum in eine Welt aus Eleganz und atemberaubender Akrobatik entführte. Danach servierte das leidenschaftliche Servicepersonal im Takt der Musik den ersten Akt des 3-Gang-Gourmetmenüs von Tristan Brandt: die Vorspeise, einem „Zweierlei von der Marone“ Maronensüppchen, Milchschaum und schwarzer Trüffel sowie Maronenravioli, Selleriepüree und Salbeibutter.

Weitere Showeinlagen vom glamourösen Vegas Showballett und der stimmgewaltigen Anna Cabaret begeisterten das Publikum ebenso wie die Moderation und die Illusionen durch Publikumsliebling und Magier Chris Stark, der gemeinsam mit seiner bezaubernden Assistentin auftrat.

Als einer der Highlights der diesjährigen WinterVarieté-Saison präsentierte der Superstar der internationalen Jonglierszene Paul Ponce sein Highspeed-Jonglieren, das den Gesetzen der Schwerkraft nur so trotzte. Begleitet wurde die Einlage vom kulinarischen Highlight des Abends, dem Hauptgericht von Spitzenkoch Tristan Brandt, das aus einem „Perlhuhn Suprême Label Rouge“ – Brust & Dim Sum, Ingwer-Limonen- Jus und Misoschaum sowie gebackene Aubergine, Pilzcrème und schwarzer Sesam bestand (vegetarische Alternative: „Blumenkohl in Texturen“ – Misoschaum, Blumenkohlpüree, gebackene Röschen, Couscous süß & sauer sowie gebratene Polentaschnitte und schwarzer Sesam). Für das Lachmuskel-Training sorgte Comedian Derek Scott, der das Publikum ständig auf Trapp hielt. Daniel Golla sorgte mit seiner einzigartigen Flugshow ebenso für emotionale Momente, wie das vielfach prämierte Duo Alansia, das mit beeindruckenden Darbietungen an der Vertical Pole und in schwindelerregenden Höhen an den Strapaten für gespannte Aufmerksamkeit sorgte.

Sinnlich und artistisch herausragend verzauberte das Duo Bliss die Zuschauer mit

einer einzigartigen Adagio-Akrobatik. Als süßer Schlusspunkt wurde den Gästen ein „Schokoladen Dome“ mit Kirschessigsorbet, Kirschragout und geröstete Schokoladenerde serviert. Danach folgte der emotionale Höhepunkt der DinnerShow: Alle Künstler versammelten sich zum letzten Auftritt des Abends auf der Bühne und stimmten gemeinsam mit dem Publikum und Sängerin Anna Cabaret zum legendären Song von John Lennon „Imagine“ – für eine bessere Welt, ein.



Das Zelt vibrierte am Ende der gelungene DinnerShow von den nicht endenden Standing

Ovations der anwesenden Gäste, die sich damit für das außergewöhnliche Erlebnis bei

der gesamten WinterVarieté-Crew bedankten.



„Wir sind vom großen Zuspruch aus der Region überwältigt aber auch von der stetig

wachsenden überregionalen Nachfrage. Die äußerst positiven Zahlen im Ticket- Vorverkauf belegen eindeutig, dass die Menschen unser saisonales Erlebnis hier in der

Metropolregion Rhein-Neckar sehr schätzen und sich riesig darauf freuen. Vor diesem

Hintergrund sind wir sehr stolz, dass es in der 8. Saison unserer Dinnershow eine

Nachspielzeit – bis zum 01. Februar 2025 – geben wird.,“ so Florian Keutel und Riadh

Bourkhis gegenüber Gourmet Report.

Ein voller Erfolg: Gourmet-DinnerShow „Tristan & Friends“ wird fortgesetzt

Schon am 24. November 2024 begeisterte der kulinarische Patron Tristan Brandt mit drei Freunden, dem TV-Publikumsliebling Mike Süsser sowie den beiden Sterneköchen Nico Burkhardt aus Schorndorf und Lokalmatador Robert Rädel in ihrer Gourmet- DinnerShow „Tristan & Friends“ die anwesenden Feinschmecker im WinterVarieté. Jeder der Köche kochte dabei ein Gericht, das er gemeinsam mit Tristan Brandt auf der Bühne präsentierte.

Begleitet wurde das kulinarische Programm durch Auszüge aus dem aktuellen DinnerShow Programm. „Das ist das mit Abstand schönste Zelt, in dem ich je kochen durfte. Eine wunderbare Location, die ihresgleichen sucht. Danke, dass ich dabei sein durfte“, lobte Mike Süsser das WinterVarieté-Konzept.

„Das war eine absolut gelungene und außergewöhnliche Veranstaltung im Vorfeld unserer Premiere“, so Veranstalter Riadh Bourkhis, der gemeinsam mit Tristan Brandt dieses erstmalig stattfindende Event konzipiert und umgesetzt hat. „Wir sind bereits an ‚Tristan & Friends 2.0‘ dran. Ich habe viele weitere Anfragen von befreundeten Kollegen aus der Spitzenküche, die sich ebenfalls gerne der Herausforderung stellen möchten, für 350 Gäste zu kochen“, so Tristan Brandt.

Frauenpower im WinterVarieté: „Ladies Night Special“ am 31. Januar 2025

Das WinterVarieté hält noch eine weitere Überraschung bereit: Am Freitag, 31. Januar 2025, findet ein exklusives „Ladies Night Special“ statt. Neben einem prickelnden Welcome Drink wird den Frauen das 3-Gang Gourmetmenü von Spitzenkoch Tristan Brandt gereicht sowie die grandiose WinterVarieté Show inklusive eines Special Acts als Highlight auf der Bühne präsentiert. Und nach der offiziellen Show heißt es, „It’s time to party“! Die Frauen erwartet ein After Show Event, das keine Wünsche offen lässt. Wer bei der Nacht der Nächte voller Glamour, Genuss und Party mit seinen Freundinnen dabei sein möchte, der kann sich seine Tickets unter www.winter-variete.de sichern (Preis p.P.: ab 129,90 EUR).

Jetzt Tickets sichern!

Ob für Unternehmensfeiern, erlebnisreiche Familien- und Freundesausflüge oder als

romantisches Abendprogramm für Paare: Das WinterVarieté by Tristan Brandt bietet

auch in dieser Saison wieder für bis zu 350 Gäste Platz.

Wer sich noch eines der begehrten Tickets sichern und in den Genuss von Gesang,

Tanz, Akrobatik, Comedy, Magie und einem 3-Gang-Gourmetmenü von Tristan Brandt

kommen möchte, kann sich Karten für seine Liebsten, Freunde oder Mitarbeitenden

reservieren unter: www.winter-variete.de.

Bitte beachten: Das WinterVarieté ist umgezogen!

Ab diesem Jahr schlägt die Dinnershow „WinterVarieté by Tristan Brandt“ ihre Zelte am

Messplatz, Kirchheimer Weg 69 in 69124 Heidelberg auf. Für ausreichende Parkplätze

direkt vor der ShowArena sowie eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist

gesorgt, so dass die Hin- und Rückfahrt für die Besucher noch einfacher wird.