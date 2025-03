„Oui, Cheffes!“ – so heißt der Podcast von Guide MICHELIN, in dem dieser inspirierende Frauen in der Gastronomie vorstellt. In den bisherigen Folgen teilen fünf Frauen aus Gastronomie und Gastgewerbe ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihre Ambitionen.

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, den Wandel in der Branche voranzutreiben.Mit dem Podcast rücken wir weibliche Talente in Gastronomie und Gastgewerbe stärker ins Rampenlicht.Damit wollen wir die nächsten Generationen inspirieren, neue Karrierewege fördern und die Geschlechterstereotypen hinterfragen, die in dieser Branche nach wie vor präsent sind,“ Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, im Gourmet Report Gespräch.

Starkes Engagement für Vielfalt

Der Guide MICHELIN zeichnet seit seiner Gründung die besten Restaurants und Hotels der Welt anhand von Exzellenz-Kriterien aus. Mit mehr als sechs Millionen Followerinnen in den sozialen Netzwerken und 70 Millionen Besucherinnen seiner Website ist der Guide MICHELIN eines der wichtigsten Sprachrohre der Branche.

Der Guide MICHELIN hat die Berufswelt in der Gastronomie maßgeblich geprägt, und genau das ist auch das Ziel von „Oui, Cheffes!“: Der Podcast, der erstmal nur auf Französisch erscheint, fördert neue Denkweisen, gibt Frauen in der Gastronomie und im Gastgewerbe eine Plattform und präsentiert inspirierende Lebenswege sowie außergewöhnliche Karrieren. Ob Chefköchinnen, Konditorinnen, Sommeliers, Front-of-House-Profis oder Geschäftsführerinnen: Die Interviewpartnerinnen erzählen von ihren Erfahrungen, Erfolgen und Herausforderungen. Als echte Führungspersönlichkeiten und Vorbilder prägen sie die Zukunft des Gastgewerbes.

Fesselnde Begegnungen

Jede der 10- bis 15-minütigen Episoden bietet exklusive Einblicke in die Karriere einer Expertin und ihre Vision der Branche. Die erste Staffel umfasst fünf Episoden mit bedeutenden Persönlichkeiten der Branche:

Anne-Sophie Pic (Maison Pic, Valence): Die einzige weibliche Köchin in Frankreich, die ein Restaurant mit drei Michelin Sternen führt. Sie ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Spitzengastronomie weltweit Nadia Sammut (Auberge La Fenière): Eine Köchin und Unternehmerin, die sich für eine integrative und nachhaltige Gastronomie einsetzt Blanche Loiseau (Restaurant Bernard Loiseau): Leiterin der Entwicklungsabteilung der Bernard Loiseau Gruppe Georgiana Viou (Rouge, Nîmes): Eine Selfmade-Köchin mit multikulturellen Einflüssen Sarah Benahmed (La Table du Lausanne Palace): Außergewöhnliche Front-of-House-Managerin und zweifache Trägerin des Guide MICHELIN Service Award.

Verfügbar seit dem 14. Februar 2025

Jeden zweiten Freitag folgen neue Episoden.

Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox und auf der Website des Guide MICHELIN

Sprache: Französisch