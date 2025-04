Trip.com Rankings 2025 – neue Reiseziele und Trends

Neue regionale Rankings: Trip.Best 2025 führt neben den bestehenden Rankings Global 100 und Asia 100 zum ersten Mal Europe 100 ein.

Trip.com Rankings 2025

Möchten Sie erfahren, wohin Menschen im Jahr 2025 reisen? Entdecken Sie die angesagtesten Reiseziele in Deutschland und auf der ganzen Welt mit dem Trip.Best Global Ranking 2025 von Trip.com – dem führenden Reiseportal. Diese jährliche Zusammenstellung ausgewählter „Top 100“-Listen umfasst Aufenthalte und Restaurants auf der ganzen Welt und stellt einen umfassenden, datengestützten KI-Leitfaden für die besten Reiseerlebnisse des Jahres dar.

Zum ersten Mal hat Trip.com seine Trip.Best Europe 100 vorgestellt und damit die regionalen Rankings über die bestehenden Listen Global 100 und Asia 100 hinaus erweitert, um mehr der besten Reiseziele der Welt zu würdigen.

Aufenthalte: Luxuriöse und einzigartige Unterkünfte stehen bei Reisenden aus aller Welt im Vordergrund

In der Kategorie Aufenthalte stellt Trip.Best 2025 zum ersten Mal die beliebtesten Hotels in Europa vor, von ultraluxuriösen Stadthotels bis hin zu idyllischen Unterkünften auf dem Land.

Die Top 10 der Luxushotels in den Europe 100 sind:

1 Frankreich Paris Hôtel de Crillon, ein Rosewood Hotel 2 Frankreich Paris Le Bristol Paris – ein Hotel der Oetker Collection 3 Frankreich Paris La Réserve Paris Hotel & Spa 4 Italien Venedig Aman Venice 5 Frankreich Paris Four Seasons Hotel George V, Paris 6 Frankreich Paris Cheval Blanc Paris 7 Italien Taormina San Domenico Palace, Taormina – ein Four Seasons Hotel 8 Frankreich Paris Bvlgari Hotel Paris 9 Frankreich Paris Hôtel Plaza Athénée 10 Vereinigtes Königreich London The Ritz London

Frankreichs legendäres Hôtel de Crillon in Paris, ein Rosewood Hotel, belegte ebenfalls Platz 1 der Global 100. In den Europe 100 belegten deutsche Hotels den 50. Platz mit dem Mandarin Oriental, München, während das SO/ Berlin Das Stue den 67. Platz erreichte und das Rocco Forte Hotel de Rome in Berlin den 96. Platz belegte.



Die Top 10 der europäischen malerischen Hotels in den Europe 100 sind:

1 Italien Positano Le Sirenuse 2 Frankreich Roquebrune-Cap-Martin The Maybourne Riviera 3 Italien Ravello Caruso, ein Belmond Hotel 4 Griechenland Pylos Mandarin Oriental, Costa Navarino 5 Italien Positano Il San Pietro di Positano 6 Griechenland Kranidi Amanzoe 7 Spanien Cala Blava Cap Rocat 8 Griechenland Vouliagmeni Four Seasons Astir Palace Hotel Athens 9 Italien Blevio Mandarin Oriental, Lago di Como 10 Schweiz St. Moritz Carlton Hotel St. Moritz

Zu den herausragenden deutschen Highlights zählen das Berghotel Rehlegg in Bayern auf Platz 74, das Steigenberger Inselhotel in Konstanz auf Platz 95 und das Boutique Hotel Längenfelder Hof, ebenfalls in Bayern, auf Platz 98.



Die Top 10 der europäischen Kulturhotels in den Europe 100:

1 Italien Venedig Aman Venice 2 Spanien Cala Blava Cap Rocat 3 Frankreich Paris Le Meurice 4 Italien Taormina San Domenico Palace, Taormina – ein Four Seasons Hotel 5 Schweiz St. Moritz Badrutt’s Palace Hotel St. Moritz 6 Vereinigtes Königreich South Oxfordshire Le Manoir aux Quat’Saisons, ein Belmond Hotel 7 Spanien Deià La Residencia, ein Belmond Hotel, Mallorca 8 Italien Florenz Four Seasons Hotel Firenze 9 Frankreich Biarritz Hôtel du Palais Biarritz, The Unbound Collection by Hyatt 10 Irland County Mayo Ashford Castle

Die deutschen Hotels sind in den Top 100 der europäischen Kulturhotels stark vertreten

Die Top 10 der Instagram-tauglichsten Hotels in den Europe 50:

1 Italien Capri Capri Tiberio Palace 2 Frankreich Paris Bvlgari Hotel Paris 3 Italien Rom Hassler Roma 4 Italien Torno Il Sereno Lago di Como 5 Italien Rom J.K. Place Roma – the Leading Hotels of the World 6 Niederlande Amsterdam Andaz Amsterdam Prinsengracht, ein Hyatt Hotel 7 Vereinigtes Königreich London NoMad London 8 Dänemark Kopenhagen Nimb Hotel 9 Ungarn Budapest Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest 10 Vereinigtes Königreich London The Berkeley, Maybourne Hotel Collection

Auffällig ist, dass die Kategorie der „Instagram-tauglichen Hotels“ – also Unterkünfte, die durch ihre besonders fotogene Gestaltung überzeugen – besondere Beachtung findet. – von stilvollen Designhotels in Asien und Europa dominiert wird, ein Hinweis auf durch Social Media inspirierte Reisen. So sind die fiktiven „White Lotus“-Hotels aus der erfolgreichen HBO-Serie in Wirklichkeit luxuriöse Resorts, die Reisende in großer Zahl anziehen – darunter das Four Seasons Resort Koh Samui, das Four Seasons Resort Maui at Wailea und das San Domenico Palace in Italien. Traumhafte Unterkünfte wie das Mai House Saigon in Vietnam oder das Good Nature Hotel in Kyoto sind ebenfalls zu Reisezielen für die Instagram-Ära geworden.

Restaurants: Spitzengastronomie und lokale kulinarische Hotspots prägen den globalen Food-Trend beim Reisen

Ohne gutes Essen ist kein Reiseerlebnis komplett und die Restaurant-Rankings von Trip.Best 2025 bestätigen die Bedeutung von kulinarischen Reisen. Die diesjährigen Listen, die sich über die Bereiche Spitzengastronomie, lokale Restaurants und Restaurants mit Ausblicken und Erlebnissen erstrecken, umfassen alles von der Haute Cuisine bis hin zu beliebten lokalen Gerichten.

Die Top 10 der Restaurants in den Global 100 mit Ausblicken und Erlebnissen:

1 Frankreich Paris Le Jules Verne 2 USA New York Peak with Priceless Restaurant & Bar 3 Vereinigtes Königreich London SUSHISAMBA London 4 Italien Rom Aroma 5 Vereinigtes Königreich London OXO Tower Restaurant, Bar & Brasserie 6 Australien Sydney Quay Restaurant 7 USA Los Angeles 71Above 8 Italien Mailand Maio Restaurant 9 Australien Sydney Altitude Restaurant 10 Singapur Singapur Spago Dining Room by Wolfgang Puck

In der Kategorie „Restaurants mit Ausblicken und Erlebnissen“ sind auch die Restaurants mit Skyline-Blick in Korea und Dubai vertreten, die Reisenden ein Abendessen mit Aussicht als Teil ihres Reiseerlebnisses bieten. Von der Spitze des Burj Khalifa bis zum Bicena in Seoul bieten diese Restaurants unvergessliche Erlebnisse, die Atmosphäre und kulinarische Kunst miteinander verbinden.

Die Top 10 der europäischen Restaurants in der Global 100 mit Ausblicken und Erlebnissen:

Globales Ranking Land Standort Name des Restaurants 1 Frankreich Paris Le Jules Verne 3 Vereinigtes Königreich London SUSHISAMBA London 4 Italien Rom Aroma 5 Vereinigtes Königreich London OXO Tower Restaurant, Bar & Brasserie 8 Italien Mailand Maio Restaurant 13 Griechenland Athen A for Athens 14 Frankreich Paris L’Oiseau Blanc 16 Frankreich Paris Comme Chai Toi 20 Frankreich Paris La Tour d’Argent 22 Österreich Wien Onyx Restaurant

Die Top 10 Restaurants in den Global 100 für Spitzengastronomie:

1 Frankreich Paris Arpège 2 Vereinigtes Königreich London Sketch, The Lecture Room & Library 3 USA New York Per Se 4 Vereinigtes Königreich London Core by Clare Smyth 5 Spanien Madrid DiverXO 6 Frankreich Paris Le Gabriel 7 Spanien Barcelona Disfrutar 8 USA New York Le Bernardin 9 Italien Rom La Pergola 10 Frankreich Paris Le Cinq

In der Kategorie für Spitzengastronomie der Global 100 führt Europa mit Restaurants wie dem Arpège in Paris und dem Sketch (The Lecture Room & Library) in London das Ranking an. Weitere herausragende Restaurants sind das Per Se in New York, das Le Bernardin sowie das DiverXO in Madrid. Das Sushi Saito in Tokio und das Sorn in Bangkok zeigen, dass die kulinarische Szene Asiens auf der Weltbühne der Spitzengastronomie auf dem Vormarsch ist.

Die Top 10 Restaurants in den Global 100 für lokale Restaurants:

1 Frankreich Paris Le Procope 2 USA New York Junior’s Restaurant & Bakery 3 Vereinigtes Königreich London Duck & Waffle London 4 Spanien Madrid Restaurante Botín 5 Italien Mailand Fresco & Cimmino 6 Japan Tokio Nodaiwa Azabu Iikura Honten 7 Spanien Barcelona 7 Portes 8 Singapur Singapur JUMBO Seafood – (RIVERSIDE POINT) 9 Vereinigtes Königreich London The Wolseley 10 Thailand Bangkok Jeh O Chula

Unter den lokalen Küchen stechen Singapur und Thailand als kulinarische Reiseziele hervor – mit mehreren hochbewerteten Restaurants wie dem Palm Beach Seafood und dem Jeh O Chula in Bangkok. Die vielfältige kulinarische Szene dieser Städte zieht nach wie vor Besucher aus der ganzen Welt an und untermauert ihre Position als aufstrebende gastronomische Zentren.

Trip.Best 2025 bringt Reisende näher zu den weltbesten Erlebnissen

Trip.Best 2025 basiert auf einem KI-gestützten Auswahlverfahren, das verschiedene Faktoren wie verifizierte Nutzerbewertungen, Rezensionen sowie Such- und Buchungsstatistiken analysiert, um die besten Reiseerlebnisse zu ermitteln. Die Auswahl berücksichtigt sowohl Nutzerfeedback als auch menschliche Expertise: Servicequalität, tatsächliche Beliebtheit (Nachfrage und Verkäufe), Ansehen bei Reisenden und einzigartige Besonderheiten werden bei den Ranking-Kriterien miteinbezogen.

Das Ergebnis ist eine Reihe von Listen, die sowohl datenbasiert als auch reisefreundlich sind und herausragende Hotels und Restaurants vorstellen, die Besucher immer wieder beeindrucken. Durch die monatliche Aktualisierung dieser Listen mit neuen Bewertungen und Buchungstrends stellt Trip.Best sicher, dass die Rankings relevant bleiben und den neuesten Reisetrends entsprechen. Die Listen werden auf Trip.com in mehreren Sprachen veröffentlicht und sind somit einem weltweiten Publikum von Reisenden zugänglich, die nach der Crème de la Crème der Reisemöglichkeiten suchen.