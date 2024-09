Veranstaltungen im Schlosshotel Kronberg

Ein wahres Kunstwerk der Natur: Wenn der Sommer sich dem Ende neigt und dem Herbst den Platz freimacht, verwandeln sich die Baumkronen im Taunus in ein beeindruckendes Farbenspiel aus rot, gelb und orange.

Doch nicht nur für die Augen hält die dritte Jahreszeit einiges bereit: Im Schlosshotel Kronberg, einem der luxuriösesten Fünf-Sterne-Hotels Deutschlands, findet nach den Sommermonaten traditionell der kulinarische Herbst mit verschiedenen attraktiven Events statt. Von Cocktailkursen in der Frederick’s Bar über Kürbisschnitzen für die kleinen Gäste bis zu dem Partyhighlight des Jahres – der beliebten Küchenparty – ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Überblick:

Cocktailkurse in der Frederick‘s Bar

Geschüttelt oder gerührt? Im Schlosshotel Kronberg können Gäste einmal im Monat selbst in die Rolle des Barkeepers schlüpfen und lernen, wie sich leckere Cocktails zubereiten lassen. Im Rahmen der Cocktailkurse in der Frederick’s Bar erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung des Barchefs alles rund um die Zubereitung eines gelungenen Drinks. Insgesamt zwei Drinks bereiten die Gäste in Eigenregie zu – und dürfen ihre Kreationen natürlich im Anschluss direkt selbst verköstigen. Die Cocktailkurse finden jeweils am letzten Sonntag im Monat statt und stellen jedes Mal eine andere, klassische Spirituose in den Mittelpunkt – am 29. September dreht sich so beispielsweise alles um Tequila und Mezcal, während am 27. Oktober Vodka und am 24. November Brandy im Mittelpunkt steht. Im Anschluss an das etwa zweistündige Programm haben Gäste die Möglichkeit, den Abend gemütlich an der Bar ausklingen zu lassen.

Salonkonzerte in historischem Ambiente

Die Salonkonzerte gehören seit langem zum Herbst und Winter im Schlosshotel Kronberg. In einer einzigartigen Verbindung von Kultur und Innovation statten während der Saison Musikerinnen und Musiker dem Hotel einen Besuch ab und verzaubern die Gäste vor der historischen Kulisse der Schlossbibliothek mit ihren Darbietungen. Am 29. September sind mit „The Twiolins“ gleich zwei außerordentlich begabte Musik-Talente auf der kleinen Bühne zu bestaunen: Die beiden Violinisten Marie-Luise Dingler und Christoph Dingler nehmen sich den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi an und hauchen dem legendären Werk unter dem Motto „Eight Seasons“ neues Leben ein. Dabei kombinieren sie Vivaldis Werk mit den Tango-Rhythmen aus der Feder des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla. Nach dem Konzert dürfen sich die Gäste auf ein feines 3-Gang-Menü im Schloss freuen. Ein Muss für alle Kultur- und Musikfans!

Kreative Kürbisschnitzerei kombiniert mit herbstlichen Genüssen

Passend zu Halloween am 31. Oktober wartet auf die kleinen Gäste im Schlosshotel am 26. und 27. Oktober eine besondere Überraschung: Beim Kürbisschnitzen zur Mittagszeit darf der Nachwuchs ausgiebig künstlerisch tätig werden und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ob lustige Grimasse oder gruslige Maske – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Anschließend kommen dann nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen auf ihre Kosten, wenn die Veranstaltung bei einem reichhaltigen Grillbuffet ausklingt. Feine Speisen, frische Salate und Vielfältiges vom Grill versprechen echtes BBQ-Feeling und sorgen dafür, dass die Batterien der Kleinen im Nu wieder aufgeladen sind.

Die Küchenparty: Kulinarische Köstlichkeiten vor royaler Kulisse

Coole Beats, prickelnde Getränke und feinste Speisen gibt es am 2. November bei der großen Küchenparty im Schlosshotel Kronberg. Das Event richtet sich an alle Genießer, Gourmets und Nachtschwärmer, die mit einem Glas Champagner in der Eingangshalle begrüßt werden. Mittelpunkt der Party ist die Schlossküche: DJ Prinz sorgt zusammen mit einem Saxophonisten für tanzbare Rhythmen und echte Partystimmung, während die Gäste an verschiedenen Food-Stationen live miterleben, wie Sushi gerollt, Wan-Tan gefüllt und Austern geknackt werden. Doch das ist nicht alles: Zur Auswahl stehen unter anderem auch Pasta aus dem Parmesanlaib, verschiedene Antipasti, Kalbstafelspitz mit Grüner Soße, Rouladen mit getrüffeltem Kartoffelpüree, eine Käsestation und Fish ‘n’ Chips. Und weil keine richtige Party ohne ein BBQ auskommt, wird auf der Schlossterrasse eine Live-Grillstation aufgebaut. Begleitend gibt es eine große Auswahl an edlen Weinen, prickelnden Sekt, Softgetränke und Kaffeespezialitäten. Im Anschluss an die Küchenparty haben die Gäste noch bis 2:00 Uhr die Möglichkeit, den Abend bei einem Absacker in der Frederick’s Bar ausklingen zu lassen.

Wildgenuss zum Start der Jagdsaison

Die Jagdsaison in heimischen Wäldern gehört zum Herbst wie bunte Blätter an den Bäumen. Das Schlosshotel Kronberg feiert dies mit dem Wildwochenende am 15. und 16. November. Im so gehobenen wie gemütlichen Ambiente des Schlossrestaurants serviert das Küchenteam ein exklusives Menü voll feiner Wild-Kreationen und herbstlichen Komponenten.

Weiterführende Informationen zu den Events sowie der Online-Ticketshop finden sich unter www.schlosshotel-kronberg.com/events. Buchungen für Veranstaltungen werden telefonisch unter +49 6173 32709 23 oder per E-Mail an reservations@schlosshotel-kronberg.de entgegengenommen.

