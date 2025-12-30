Michelin hat in Paris die erste globale Liste der MICHELIN Key-Hotels veröffentlicht. Damit setzt die Organisation nach Einführung der MICHELIN Key-Auszeichnung in ausgewählten Destinationen 2024 nun einen weltweiten Bewertungsstandard für Hotels.

Badezimmer mit Blick im Hotel

MICHELIN Keys 2025: die besten Hotels weltweit

Insgesamt wurden 2.457 Hotels weltweit mit einem, zwei oder drei MICHELIN Keys ausgezeichnet. Die Auswahl gilt als neuer, internationaler Maßstab für anspruchsvolle Reisende und basiert auf fünf standardisierten Kriterien, die über die reine Ausstattung hinaus Exzellenz, Servicequalität und lokale Verankerung berücksichtigen.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärt Gourmet Report: „Mit ihrer Fachkompetenz haben die Guide MICHELIN Inspektoren die besten Hotels weltweit ausgewählt, die die Vielfalt und Exzellenz der heutigen Hotellandschaft widerspiegeln. Die MICHELIN Keys bieten einen verlässlichen Leitfaden zum Entdecken, Erkunden und Buchen von Aufenthalten.“

Übersicht der MICHELIN Key-Auszeichnungen 2025

Europa

Über 1.200 Hotels erhalten MICHELIN Keys (79 mit drei, 273 mit zwei, 876 mit einem Key).

Frankreich weist mit 203 Keys die größte Zahl aus, gefolgt von Italien mit 188 und Deutschland mit 130 Auszeichnungen.

Die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist mit 285 Hotels vertreten, darunter einige Neuzugänge mit zwei Keys – z. B. Vitalhotel Alter Meierhof (Glücksburg, DE), Fairmont Le Montreux Palace (CH) und Hotel Tannenhof (St. Anton am Arlberg, AUT).

Drei Keys erhielten etwa das De L’Europe Amsterdam (Niederlande), Villa Nai 3.3 (Kroatien), Fairmont Le Montreux Palace (Schweiz).

Nord-, Mittelamerika und Karibik

Insgesamt 526 MICHELIN Key-Hotels (23 mit drei, 123 mit zwei, 380 mit einem Key).

Beispiele: Wakax Hacienda (Tulum, Mexiko), Warren Street Hotel (New York City, USA, jeweils zwei Keys); Nayara Springs (Costa Rica, drei Keys).

Südamerika

84 MICHELIN Key-Hotels, darunter 5 mit drei Keys wie Hotel das Cataratas (Brasilien), Rosewood São Paulo, Tierra Patagonia Hotel & Spa (Chile), Awasi Patagonia (Chile), Las Casitas, A Belmond Hotel (Peru).

Afrika

6 Hotels mit drei MICHELIN Keys, darunter Giraffe Manor (Kenia), Londolozi Game Reserve (Südafrika), La Mamounia und Kasbah Tamadot (Marokko), Zannier Sonop (Namibia).

Shipwreck Lodge (Namibia, zwei Keys); Riad Sakkan (Marrakesch, Marokko, ein Key).

Asien

Drei Keys für Asaba Ryokan (Japan), Ceylon Tea Trails (Sri Lanka), weitere Auszeichnungen in China, Indien, Vietnam, Laos, Malediven, Indonesien, Singapur.

Naher Osten

In Dubai wurden 13 Hotels ausgezeichnet, darunter Atlantis The Royal (drei Keys, Gewinner des Architecture & Design Award).

Weitere Anerkennungen für Alila Jabal Akhdar (Oman, zwei Keys), Six Senses Zighy Bay (Oman), Bratus Hotel (Aqaba, Jordanien).

Ozeanien

63 MICHELIN Key-Hotels, etwa The Brando (Französisch-Polynesien, drei Keys), Thorngrove Manor (Australien), Stoneridge Estate (Neuseeland).

Sonderauszeichnungen 2025

Architecture & Design Award: Atlantis The Royal (Dubai)

Atlantis The Royal (Dubai) Wellness Award: Bürgenstock Resort (Schweiz)

Bürgenstock Resort (Schweiz) Local Gateway Award: La Fiermontina Ocean (Marokko)

La Fiermontina Ocean (Marokko) Opening of the Year Award: Burman Hotel (Tallinn, Estland)

MICHELIN Key-Kategorien (Erklärung)

Ein MICHELIN Key: Hotels mit eigenem Charakter, überdurchschnittlichem Service, meist die besten ihrer Art.

Hotels mit eigenem Charakter, überdurchschnittlichem Service, meist die besten ihrer Art. Zwei MICHELIN Keys: Außergewöhnliche Häuser mit markantem Design, erhöhter Sorgfalt und deutlichem Regionalbezug.

Außergewöhnliche Häuser mit markantem Design, erhöhter Sorgfalt und deutlichem Regionalbezug. Drei MICHELIN Keys: Hotels mit weltweit herausragender Gastgeberqualität, maximalem Komfort und einzigartigem Erlebnis.

Die vollständigen Listen und Buchungsoptionen sind kostenfrei auf Webseite des Guide MICHELIN verfügbar: https://guide.michelin.com/de/de/hotels. Die MICHELIN Keys sollen Reisenden eine breite Orientierung für unterschiedliche Regionen und Standards bieten.

