Ein neuer Stern strahlt in der zweiten Ausgabe des MICHELIN Doha 2026. Die kulinarische Szene von Doha steht im Mittelpunkt, während der MICHELIN Guide seine Ausgabe 2026 vorstellt – die zweite seit dem Debüt letztes Jahr im St. Regis Doha.

MICHELIN Doha

Die diesjährige Auswahl des MICHELIN Doha feiert die sich entwickelnde gastronomische Identität der Stadt und führt 12 neue Restaurants ein, von denen neun in die Selektion aufgenommen werden. Acht Restaurants erhalten die Bib Gourmand-Auszeichnung für herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, während drei Einrichtungen mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet werden.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, erklärt Gourmet Report: „Die Auswahl des MICHELIN Guide Doha 2026 spiegelt die bemerkenswerte Entwicklung der kulinarischen Szene dieser dynamischen Stadt wider. Doha ist nicht nur ein Kulturzentrum, sondern hat sich fest als Ziel für Feinschmecker etabliert, die außergewöhnliche Erlebnisse suchen. Die Aufnahme neuer Bib Gourmand-Auszeichnungen und die fortgesetzte Präsenz von Ein- Stern-Restaurants unterstreichen Dohas Engagement für Qualität, Kreativität und Innovation. Während die gastronomische Landschaft weiter gedeiht, verspricht Doha unvergessliche kulinarische Momente und eine noch hellere Zukunft für seine kulinarische Identität.“

Ein MICHELIN-Stern

MICHELIN-Sterne werden an Restaurants vergeben, die herausragende Küche bieten, wobei fünf universelle Kriterien berücksichtigt werden: die Qualität der Zutaten; die Harmonie der Aromen; die Beherrschung der Techniken; die Persönlichkeit des Küchenchefs, ausgedrückt durch seine Küche; und, ebenso wichtig, die Konsistenz über die gesamte Speisekarte und im Laufe der Zeit hinweg.

Alba Dieses italienische Restaurant, eingebettet in den ikonischen Katara Towers im

luxuriösen Raffles Doha, verdient seine Beförderung zum Ein-Stern-Restaurant in diesem Jahr dank der kulinarischen Kunstfertigkeit von Küchenchef Cristhian Serraino. Gerichte wie Barolo-geschmorte Kalbsbacke und Spaghetti mit Shrimps-Ragù sowie hochwertige Zutaten wie z.B. aus Europa eingeflogener Balfegó-Thunfisch, schufen ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis.

Einen MICHELIN-Stern zu halten, gehört zu den höchsten Ehren in der kulinarischen Welt, und in der Ausgabe 2026 haben zwei Restaurants erneut ihre Exzellenz unter Beweis gestellt.

Jamavar und IDAM by Alain Ducasse behalten stolz ihre Auszeichnungen und bekräftigen damit ihre Meisterschaft und ihr Engagement für außergewöhnliches Essen.

Vier neue Bib Gourmands

Die Bib Gourmand-Auszeichnung hebt Restaurants in der Auswahl hervor, die qualitativ hochwertiges Essen zu einem hervorragenden Preis bieten.

Fenyal Dieses gemütliche Café auf der Gewan Island ist ein lokaler Favorit und serviert lebhafte, preisgünstige Nahost-Aromen von Falafel und Lamm-Köfte bis hin zu aromatischem arabischem Kaffee.

Mila Diese einladende Location im ersten Stock des Rosewood Doha bietet mediterrane und levantinische Gerichte zum Teilen von Küchenchef Marc zu einem hervorragenden Preis.

Berenjak Al Maha Persische Eleganz trifft auf Inselcharme mit herzhaften Eintöpfen, frischem Brot und über Holzkohle gegrillten Kebabs – alles gut bepreist.

Baron Das Schwesterrestaurant des Beiruter Favoriten serviert eine mediterrane Fusion-Küche mit großzügigen Gerichten zum Teilen wie Krabben-Capellini und bietet exzellenten Wert für Business-Lunch.

Isaan, Argan, Jìwan und Hoppers behalten ihre Auszeichnungen in diesem Jahr.

Neun neue Restaurants in der Guide-Auswahl

Em Sherif Dieser beliebte libanesische Ort auf der Al Maha Island bietet elegante Innenräume und eine Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die Stadt.

Carbone Doha Auf Al Maha Island serviert diese lebhafte Filiale einer New Yorker Ikone Klassiker wie scharfe Rigatoni, Steaks und Lammkoteletts.

Koo Madame Dunkel und stilvoll serviert dieser Veranstaltungsort im Rosewood Doha Dim Sum, handgezogene Nudeln und den berühmten, am Tisch tranchierten Peking-Ente.

Shanghai Me Doha Dieses intime Stadtrestaurant vereint chinesische und japanische Aromen in einem luxuriösen, von den 1930er Jahren inspirierten Ambiente. Highlights sind Silberfisch mit Yuzu-Miso, Gyoza mit Short Rib und Tierkreiszeichen-Cocktails.

Hunters Room & Grill Suchen Sie nach der Hirschstatue im Westin Doha, um hochwertige australische Steaks und kräftige Aromen zu finden. Ihr Wolfsbarsch-Aguachile ist ein Muss.

Salt Road Dieser Ort im Andaz Doha feiert die südafrikanische Küche mit gebeizter

Brisket, Josper-gegrillten Pilzen und herausragenden Steaks.

Loris Eine luxuriöse Umgebung auf The Pearl bietet authentische libanesische Gerichte zum Teilen, von seidigem Hummus bis zu Kirsch-Kebabs.

Mr & Mrs Hawker Erleben Sie Singapurs Hawker-Kultur mit lebhaften Gerichten wie Chili-Krabbe und Mango-Sago-Pudding neu.

yūn Dieses opulente chinesische Restaurant kombiniert Panoramablicke mit kantonesischen Klassikern. Beginnen Sie mit Dim Sum und beenden Sie mit der auf zwei Arten servierten, signaturhaften Bratente.

MICHELIN-Sonderpreise

Durch seine Sonderpreise wirft der MICHELIN Guide ein Schlaglicht auf die weitreichenden Beiträge in der Gastfreundschaftsbranche in Katar und ehrt die begabtesten und motiviertesten Personen der Branche.

Der MICHELIN Young Chef Award geht an Alba’s Küchenchef Cristhian Serraino, einen talentierten jungen Koch, dessen Erfahrung in Top-Europaküchen in seiner Arbeit durchscheint. Seine Gerichte sind kreativ, wunderbar ausbalanciert und voller Geschmack.

Der MICHELIN Opening of the Year Award geht an Koo Madame, ein elegantes Restaurant, das den Charme des Shanghais der 1920er Jahre beschwört und ein wirklich einzigartiges kulinarisches Erlebnis bietet. Gäste werden von aufmerksamen, aufrichtigen Mitarbeitern verwöhnt, die jeden Besuch besonders machen.

Shanghai Me Doha erhält den MICHELIN Service Award, da die Inspektoren bemerkten, dass das Team geschliffen, freundlich und sehr aufmerksam ist – und einen Service bietet, der sich wirklich außergewöhnlich anfühlt. Sie gehen herzlich auf Gäste ein, empfehlen oft Lieblingsgerichte, was eine persönliche und einladende Note hinzufügt.

yūn wird mit dem MICHELIN Exceptional Cocktail/Mocktail Award ausgezeichnet.

Auf der 44. Etage des Waldorf Astoria Doha gelegen, kombiniert dieses raffinierte kantonesische Restaurant atemberaubende Aussichten mit Kreativität. Seine signaturhaften, teebasierten Mocktails sind kunstvoll kreiert, geschmacklich komplex und wunderschön präsentiert.

Michelin Doha: https://guide.michelin.com/de/de/doha-region/restaurants