Zwei Restaurants in Dubai erhalten zum ersten Mal drei Sterne im Guide MICHELIN Dubai 2025. Trèsind Studio wird als erste indische Adresse der Welt mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. FZN by Björn Frantzén wird in die Auswahl aufgenommen und erhält direkt drei MICHELIN-Sterne. Wir haben alle ausgezeichneten Restaurants aufgeführt.

Michelin Dubai im Address Sky View Hotel.

Der MICHELIN Dubai 2025 wird außerdem durch zwei neue Ein-Sterne-Tische und fünf Bib Gourmands bereichert.

Michelin enthüllte die vierte Ausgabe des Guide MICHELIN Dubai im Rahmen einer gelungenen Zeremonie im Address Sky View Hotel. Nicht nur das Essen zur Gala kam gut an. begeistert waren die Gäste vom Frühstück im Address Hotel. „Auffallend gut,“ meinte z.B. NZZ Gastro-Journalist Wolfgang Faßbender. Der Corp. Exec. Chef der Address Hotelgruppe ist der Berliner Alex Moser.

Es war eine Gelegenheit, die Kulinarik der Stadt zu feiern. 119 Lokale, die 35 verschiedene Küchenstile repräsentieren, unterstreichen den Aufschwung der lokalen Gastronomieszene. Zwei Drei-Sterne-Tafeln von MICHELIN, zwei neue Ein-Sterne-Restaurants von MICHELIN sowie fünf Bib Gourmands schafften es in die Ausgabe 2025.

Die neue Ausgabe des Guide MICHELIN Dubai ehrt die Auswahl an Restaurants, sowie die Fachleute, die sich 2025 hervorgetan haben. Die verschiedenen Preise und Auszeichnungen, die bei dieser Gelegenheit verliehen wurden, unterstrichen das Talent, die Hingabe und die Innovation, die die kulinarische Landschaft Dubais beleben. Zwischen nachhaltiger Gastronomie und sorgfältig zubereiteten authentischen Gerichten haben die Preisträger neue Standards gesetzt und werden sicherlich auch andere Akteure in der Branche inspirieren.

„Dubai wächst rasant, nicht nur als Stadt, sondern auch als echtes gastronomisches Reiseziel. Die unglaubliche Vielfalt der Küchen und die beeindruckende Auswahl an Restaurants bieten Feinschmeckern und Reisenden aus aller Welt ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis. Dieser Reichtum ermöglicht es jedem, außergewöhnliche Momente an den besten Adressen dieses aufstrebenden Reiseziels zu genießen„, sagte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN, gegenüber Gourmet Report.

„Innerhalb von vier Jahren ist die Auswahl von 69 auf 119 Lokale angewachsen und zeugt von der spektakulären Entwicklung dieser Gastronomieszene. Mit diesem neuen Jahrgang und der Aufnahme von zwei neuen 3-Sterne-Restaurants etabliert sich Dubai endgültig als ein Muss für alle Liebhaber, die auf der Suche nach innovativen und einzigartigen gastronomischen Entdeckungen sind.„

„Wenn drei MICHELIN-Sterne darauf hinweisen, dass ein Restaurant eine Reise wert ist, dann ist das auch die Auszeichnung, die Dubai als Reiseziel verdient. Zwischen renommierten lokalen Adressen und internationalen Spitzenköchen spiegelt seine gastronomische Landschaft die Vielfalt und Dynamik einer Stadt wider, die ständig versucht, die Welt zu inspirieren, so Poullennec weiter.

Zwei Restaurants werden mit drei MICHELIN Sternen ausgezeichnet.

Zwei Restaurants erhalten zum ersten Mal seit der Einführung der Auswahl im Jahr 2022 drei MICHELIN-Sterne. Mit dieser Auszeichnung werden Lokale gewürdigt, die eine außergewöhnliche Küche bieten, für die sich eine Reise lohnt.

Das FZN by Björn Frantzén vollbringt eine wahre Meisterleistung und erhält gleich bei seiner ersten Aufnahme in den Guide drei MICHELIN-Sterne. Das erste Restaurant des schwedischen Küchenchefs Björn Frantzén im Nahen Osten hat sich bereits als gastronomisches Ziel etabliert. Getragen von einem Team bietet das Lokal ein Erlebnis von seltener Perfektion, bei dem skandinavische und asiatische Einflüsse elegant aufeinandertreffen und Produkte von bemerkenswerter Qualität zur Geltung kommen.

Chef Björn Frantzén vom FZN by Björn Frantzén sagt: „Diese Auszeichnung ist eine unglaubliche Ehre, nicht nur für mich, sondern für mein gesamtes Team. Die Verleihung von drei MICHELIN-Sternen an FZN ist ein stolzer Moment für uns und spiegelt die harte Arbeit und Kreativität aller Beteiligten wider. Wir wussten von Anfang an, dass wir ein Restaurant in Dubai eröffnen wollten und die Wahl des richtigen Partners war dabei entscheidend. Wir sind dem Team des Atlantis Dubai dankbar für die Unterstützung auf unserem Weg und dafür, dass es uns unterstützt hat, unsere Vision zum Leben zu erwecken.“

Wenn das Trèsind Studio ebenfalls drei MICHELIN-Sterne erhält, ist es Feinschmeckern bereits bekannt, da es bereits das vierte Jahr in Folge in der Auswahl vertreten ist. Es zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass es das erste indische Restaurant der Welt ist, das diese höchste Auszeichnung des Guide MICHELIN erhält. Dieses Konzept stellt die Vorstellungskraft und Kreativität des Küchenchefs Himanshu Saini in den Mittelpunkt. Sein Degustationsmenü, das indische Spezialitäten aus verschiedenen Regionen neu interpretiert, spiegelt perfekt seine persönliche Vision der Küche wider, die Originalität mit außergewöhnlichen Aromen verbindet.

Himanshu Saini vom Trèsind Studio zu seinem historischen Erfolg: „Wir fühlen uns zutiefst geehrt, diese außergewöhnliche Auszeichnung zu erhalten. Mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet zu werden, ist ein Beweis für die unermüdliche Leidenschaft unseres Teams und unseren Glauben an die Kraft des Geschichtenerzählens durch Essen. Unser Ziel war es stets, die indische Küche nicht nur als nostalgisch, sondern als progressiv und würdig für die höchsten kulinarischen Auszeichnungen der Welt zu präsentieren. Trèsind Studio kann nur in Dubai das sein, was es ist – in keiner anderen Stadt der Welt wäre es dasselbe.“

Michelin Dubai

Zwei neue Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern.

Das Restaurant Jamavar hat einen bemerkenswerten Auftritt in der Auswahl für Dubai 2025, indem es direkt einen MICHELIN-Stern erhält. Die bei Feinschmeckern beliebte indische Adresse im Opernviertel serviert harmonische und perfekt ausgewogene Gerichte, die aus hochwertigen Zutaten zubereitet werden.

Das von dem aus Dubai stammenden Küchenchef Abhiraj Khatwani geführte thailändische Restaurant Manāo ist eine Ode an die Küche, die er besonders liebt. Das neue Ein-Sterne-Lokal von MICHELIN serviert seinen Gästen ein Degustationsmenü in 11 Gängen. Der Chefkoch bleibt hier den Wurzeln und der Authentizität der großen Klassiker der thailändischen Gastronomie treu, die er jedoch mit einem Hauch von Originalität würzt.

Insgesamt wurden vierzehn Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Fünf neue Bib Gourmands in der Auswahl des Guide MICHELIN Dubai.

Der 1997 ins Leben gerufene Bib Gourmand zeichnet Restaurants in der Auswahl aus, die eine qualitativ hochwertige Küche zu moderaten Preisen anbieten. Fünf neue Restaurants erhalten die Auszeichnung Bib Gourmand für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

DUO Gastrobar-Creek Harbour: Dieses Restaurant bietet eine Speisekarte mit attraktiven Gerichten und Preisen, die viele raffinierte und wohltuende Optionen enthält.

Harummanis: Dieses malaysische Fleischrestaurant lässt sich von den kulinarischen Traditionen der umliegenden Länder inspirieren und verdankt seinen Erfolg vor allem seinen ausgewogenen, perfekt gewürzten Aromen.

Hawkerboi: Dieses Restaurant mit seiner ruhigen Atmosphäre bietet Streetfood aus Singapur, Malaysia, Thailand und Myanmar, das Sie mit anderen teilen können.

Khadak: Diese moderne indische Brasserie, die Teller mit tausend Geschmacksrichtungen zum Teilen serviert, ist der ideale Ort, um indisches Streetfood zu entdecken.

Sufret Maryam: Dies ist das zweite Restaurant, das der Chefkoch Salam Dakkak eröffnet hat. Er bietet hier eine Auswahl raffinierter und großzügiger mediterraner Gerichte an, sowohl was die Portionen als auch was die Aromen betrifft.

MICHELIN-Sonderpreise

Mit den MICHELIN-Sonderpreisen möchte der Guide MICHELIN Fachleute feiern, die ihr Talent in den Dienst unvergesslicher Tischmomente stellen.

Der Preis für die Neueröffnung des Jahres 2025 geht an das Restaurant Ronin. Diese elegante Adresse befindet sich im FIVE LUXE JBR Hotel und zeichnet sich durch eine panasiatische Fantasiewelt und eine großartige Auswahl an Produkten mit durchschlagenden Aromen aus. Feinschmecker können sich hier sicher sein, eine schöne, zeitgemäße japanische Erfahrung zu machen.

Der Sommelierpreis geht an Shiv Menon, der zum Team des Restaurants Boca gehört. Seine Leidenschaft für Wein und Getränke im Allgemeinen scheint in jedem Gespräch durch. Im Einklang mit der nachhaltigen Philosophie des Restaurants finden sich auf der Weinkarte Symbole, die die Praktiken widerspiegeln, die die Winzer zugunsten der Umwelt und ihrer Gemeinschaft anwenden. Menon organisiert auch Weinproben, bei denen er sein Wissen und seine Liebe zum Wein weitergibt.

Der von RAK Ceramics verliehene Servicepreis geht an das Team des Al Khayma Heritage Restaurant. Trotz seiner beeindruckenden Größe und seiner lebendigen Atmosphäre gelingt es diesem Restaurant, ein Erlebnis zu bieten, das weit entfernt von den üblichen Klischees ist. Das Team arbeitet mit Stolz und Leidenschaft, um jedem Gast ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Wer zuerst kommt, kann auf der Terrasse einen arabischen Kaffee genießen, während drinnen das Serviceteam die Gäste empfängt und ihnen die Speisekarte vorstellt, wenn sie ihr Essen lieber gleich beginnen möchten. Was dem Inspektionsteam besonders gefiel, war die ständige Aufmerksamkeit, die den Gästen vom Moment ihrer Ankunft bis zu ihrer Abreise mit bemerkenswertem Respekt und Wohlwollen entgegengebracht wurde.

Der Preis für den Jungkoch ging an Abhiraj Khatwani. Der 30-Jährige, der das thailändische Restaurant Manāo leitet, verkörpert perfekt die Liebe zu dieser Gastronomie. Seine Erfahrungen in Thailand, seine Begeisterung für seine Heimatstadt und die Authentizität seiner stets ausgewogenen Gerichte machen ihn zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit in diesem Bereich.

Der Guide MICHELIN Dubai 2025 auf einen Blick

2 MICHELIN Drei-Sterne-Restaurants (2 Neuheiten)

3 MICHELIN Zwei-Sterne-Restaurants

14 MICHELIN Ein-Sterne-Restaurants (2 Neuheiten)

3 Restaurants, die mit dem MICHELIN Grünen Stern ausgezeichnet wurden

22 Bib Gourmand Restaurants (5 Neuheiten)

78 Restaurants, die vom Guide MICHELIN empfohlen werden (15 Neuheiten)

MICHELIN Guide Dubai 2025 – Auszeichnungen

Drei Sterne

FZN by Björn Frantzén (neu)

Trèsind Studio (Aufsteiger)

Zwei Sterne

Il Ristorante – Niko Romito

Row on 45

STAY by Yannick Alléno

Ein Stern

11 Woodfire

Al Muntaha

avatāra

Dinner by Heston Blumenthal

Hakkasan

Hōseki

Jamavar (NEU)

La Dame de Pic Dubai

Manāo (NEU)

moonrise

Orfali Bros

Ossiano

Smoked Room

Tasca by José Avillez

Green Star(s)

Boca

LOWE

Teible

Bib Gourmand

21 Grams

3Fils

Aamara

Al Khayma Heritage Restaurant

Bait Maryam

Berenjak

DUO Gastrobar – Creek Harbour (NEU)

DUO Gastrobar – Dubai Hills

Goldfish

Harummanis (NEU)

Hawkerboi (NEU)

Hoe Lee Kow

Indya by Vineet

Khadak (NEU)

Kinoya

Konjiki Hototogisu

REIF Japanese Kushiyaki – Dar Wasl

REIF Japanese Kushiyaki – Dubai Hills

Revelry

Shabestan

Sufret Maryam (NEU)

Teible

MICHELIN Sonderauszeichnungen 2025

Young Chef Award: Abhiraj Khatwani, Manāo

Sommelier Award: Shiv Menon, Boca

Service Award: Al Khayma Heritage Restaurant

Opening of the Year: Ronin

Die vollständige Auswahl der Restaurants im Guide MICHELIN Dubai 2025 finden Sie auf der Website des Guide MICHELIN https://guide.michelin.com

Die fleissigen Köche des Address Hotels – unter der Leitung des Berliner Exec. Corp. Küchenchef Alexander Moser – versorgten die hungrigen Gäste der Michelin Gala.

Gourmet Report Meinung zum Michelin Dubai

Das sind jetzt des Emirs neue Kleider und fast alle glauben es! Keines der Restaurants würde in Europa die gleiche Anzahl Sterne bekommen, wenn überhaupt. Für fleissige Küchenchefs in England, Holland oder Deutschland muss der Michelin Dubai der Hohn sein. Michelin verlässt endgültig die seriösen Pfade. Die Michelin-Sterne in verschiedenen Ländern sind nicht mehr vergleichbar. Selbst Björn Franzen dürfte innerlich breit gegrinst haben. Er weiß ja nur zu gut, was Drei Sterne in Europa bedeuten. Beim Michelin herrscht jetzt der pure Kommerz. Es erinnert mich an Manfred Kohnke, den ich nach der Wende erbost fragte, wieso er den Marriott Grill in Leipzig, eine Sportbar mit schlechten Hamburgern, mit 15 Punkten auszeichnete. „Soll ich schreiben, da ist Wüste? Bringen Sie besser Stullen von zuhause mit? Ich muss doch den Führer verkaufen!“

Der Michelin macht’s noch geschickter. Er muss keine Bücher mehr verkaufen, sondern lässt sich vom Fremdenverkehrsverein bezahlen und liefert offenbar wie gewünscht.

Ob diese Strategie langfristig gut gehen kann? Ich befürchte, die kommen damit durch! -cr

Dubai im Gourmet Report