Manfred Kohnke, der langjährige Chefredakteur und Herausgeber des Gault&Millau Deutschland, ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

R.I.P., Manfred Kohnke (rechts) – Bild von ca. 2002 – links GR Gründer Christian Romanowski

Seine kritische Akribie und schriftstellerische Virtuosität prägten den Restaurantguide ganze 34 Jahre lang. Auch unter unserer Verantwortung legt der Gault&Millau nach wie vor großen Wert auf die sprachliche Qualität der über eintausend Restaurantbewertungen und führt damit das Erbe Manfred Kohnkes sowie der Gründer Henri Gault und Christian Millau fort.

Manfred Kohnke verstorben

Kohnke war es, der 1983 gemeinsam mit Herausgeber Michael Reinartz den schon in Frankreich erfolgreichen Restaurantführer nach Deutschland holte. Zu diesem Zeitpunkt bereits als Journalist für Medien wie den Spiegel, die Wirtschaftswoche und die Zeit sowie als Chefredakteur des Rheinischen Merkur bekannt, diente Kohnke auch dem Gault&Millau in dieser Position bis ins Jahr 2012. Als er 2017 schließlich, nach fünf weiteren Jahren als Herausgeber, seine Tätigkeit für Gault&Millau beendete, begründete er dies zwar in seiner unverwechselbaren Ironie mit dem Satz: „Ich werde bald 78 und bin kein Goethe, von dem in diesem Alter noch Faust II sowie Dichtung und Wahrheit zu erwarten sind“. Für die Restaurantkritik in Deutschland jedoch hat der versierte Journalist und Blattmacher fraglos Großes geleistet. (Nachruf vom Gault Millau)

Die Gastronomie-Szene verliert mit Manfred Kohnke einen der großen – aber auch umstrittenen – Kritiker! Wir haben einen Freund verloren! Unser Mitgefühl gilt der Familie Kohnkes!

Manfred Kohnke verstorben Zusammenfassung Manfred Kohnke verstorben – Seine kritische Akribie und schriftstellerische Virtuosität prägten den Gault Millau Restaurantguide ganze 34 Jahre lang Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)