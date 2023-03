Vier gastronomische Routen durch die mallorquinische Küche

Jedes Jahr im Frühling feiert Mallorca seine Gastronomie während der „Mostra de Cuina“, einer einmonatigen Veranstaltung, bei der die breite Palette an lokalen Produkten und traditionellen Gerichten der Insel präsentiert wird, die dieses Jahr vom 06. März bis 02. April stattfindet.

Während es auf Mallorca in den Wintermonaten nicht an Outdoor-Aktivitäten, Sportveranstaltungen und kulturellen Ausflügen mangelt, ist es zweifelsohne die Gastronomie, die in dieser Zeit die meisten Besucher an die Küste lockt. Die „Mostra de Cuina„, das kulinarische Festival, wurde ins Leben gerufen, um die Synergie zwischen Gastronomie und Kultur auf der Insel zu würdigen, und zu jedem Event, jeder Party oder jedem Treffen gibt es ein eigenes lokales Gericht, das man genießen und feiern kann. Unter der Leitung des mallorquinischen Gastronomenverbands werden bei der „Mostra de Cuina“ traditionelle Gerichte entlang von vier gastronomischen Routen angeboten, die verschiedene Regionen der Insel vorstellen. In dem Bestreben, lokale Restaurants und die Verwendung lokaler Produkte zu fördern, lädt jede Route die Gäste dazu ein, bekannte mediterrane Gerichte zu probieren, während sie verschiedene Städte entlang der Strecke besuchen.

Ab dem 06. März 2023 wird sich das Festival jede Woche auf eine andere Region Mallorcas konzentrieren und die Besucher mit einem „Mostra-Menü“ zum Preis von 25 Euro locken, das eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein Dessert und ein Getränk umfasst. In einigen Betrieben ist auch ein erweitertes „Gastronomisches Menü“ gegen einen Aufpreis erhältlich.

Die „Mostra de Cuina“-Routen, Termine und Routen sind wie folgt:

Palma Food Tour: vom 09. bis 12. März 2023. Diese Route führt durch die Hauptstadt der Insel.



Gastronomische Route Serra y Nord: vom 16. bis 19. März 2023. Diese Route umfasst die Gemeinden Calvià, Andratx, Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar, Escorca, Fornalutx, Sóller, Bunyola, Deià, Valldemossa, Esporles, Pollença, Muro, Sa Pobla, Alcúdia und Santa Margalida.



Kulinarische Route von Llevant und Migjorn: vom 23. bis 26. März 2023. Diese Route umfasst die Gemeinden Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí und Felanitx.



Gastronomischer Weg Pla y Raiguer: vom 30. März bis zum 02. April 2023. Die Route umfasst die Gemeinden Santa Eugènia, Algaida, Sencelles, Montuïri, Lloret, Costitx, Sant Joan, Sineu, Llubí, Maria, Ariany, Petra, Vilafranca, Porreres, Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Inca, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria del Camí und Selva.

