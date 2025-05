Ausgabe drei des großen „ZU TISCH! 25 – Foodfestivals „im kleinen Wirsberg am 1. Juni

Tobias Bätz vom Aura by Alexander Herrmann u Tobias Bätz (c) Volker Debus

ZU TISCH! 25 – Foodfestival

Es ist wieder soweit: Am 1. Juni 2025 von 11 bis 18 Uhr findet zum dritten Mal das Food-Festival „ZU TISCH!“ im fränkischen Wirsberg statt, das Kulinarik-Event für große und kleine Genießer. Über 80 Aussteller präsentieren ihre leckeren, handwerklichen Produkte. Dazu gibt es rund 50 spannende Workshops von alkoholfreien Drinks über Käse, Schokolade und Vanille bis zu Back- und Kochkursen für Kinder. Und in Talkrunden wird lebhaft über die Zukunft der Esskultur diskutiert. Der Eintritt ist frei. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt. Es gibt einen kostenlosen Shuttle zum Bahnhof Neuenmarkt/Wirsberg und den PKW-Parkbereichen am Ortseingang. Ein Fahrradparkplatz befindet sich direkt am Veranstaltungsgelände.

Wirsberg ist winzig. Doch auch dieses Jahr steht der kleine Ort in Oberfranken wieder ganz groß im Rampenlicht, wenn Tausende Gäste aus nah und fern dem Motto folgen: „ZU TISCH!” Am 1. Juni findet rund um den idyllischen Marktplatz die dritte Ausgabe des Food-Festivals statt – und sie hat wieder jede Menge Attraktionen zu bieten. Über 80 Manufakturen bringen ihre handgemachten Erzeugnisse mit, die vor Ort probiert und erworben werden können. In der „Grill & Greens-Area“ trifft herzhaftes BBQ auf frisches Obst und Gemüseraritäten aus der Region. Auf der „Piazza“ gibt es italienische Spezialitäten mit regionalem Ursprung – von frisch gebackener Pizza bis zum Italo-Burger. Am „Marktplatz“ servieren Köch:innen aus dem freakstotable-Netzwerk ihre Speisen und mit dem Genusspass, welcher ab sofort als Early-Bird-Pass erhältlich ist (www.freakstotable.com/genuss-pass-zu-tisch-25/), bekommt man fünf Gerichte und dazu passende Getränke zum Sonderpreis.

Natürlich fehlen auch regionale Bier- und Weinspezialitäten, Drinks und erfrischende alkoholfreie Alternativen nicht. Jede Menge Foodkultur zum Mitmachen für große und kleine Gäste gibt es in rund 50 spannenden Workshops (u.a. Gemüseveredelung, Käse-Affinage, Eisherstellung, Schokoladentafel-Gießen, Sake-Tasting und Zigarren-Rollkurs). In der „Zukunfts-Scheune“ finden u.a. indische Koch-Masterclasses für große und kleine Teilnehmer:innen statt, und wer hinter die Kulissen des direkt am Marktplatz liegenden „Posthotel Alexander Herrmann“ blicken möchte, nimmt an der Führung durchs Haus teil. In die faszinierende Welt der Kakaobohne eintauchen dürfen die Gäste in der Parkgarage des Posthotels, das sich erneut zur kleinen Schokoladen-Erlebniswelt wandelt, während es im „Future Lab ANIMA“ einzigartige Einblicke in die Techniken der Aromen- und Genussverfeinerung durch Fermentation, Räuchern, Reifung und Co. gibt – um nur einige der vielen Highlights zu nennen.

Wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt in der Gastronomie und der Esskultur aus? Darum drehen sich die diesjährigen Gesprächsrunden bei „Talks & Tables“ im Wirsberger Bürgerzentrum. „Zwischen Willkommen und Wirklichkeit – Gastgebertum zwischen sozialer Kälte und wirtschaftlichem Druck“, „Familie, Ernährung und Alltag – zwischen Instagram, Foodporn und Realität“ sowie „Von der Küche ins Rampenlicht – wie traumhaft ist der Traumberuf zwischen Handwerk, TV und Social Media?“ lauten die Titel der Gesprächsrunden. Es diskutieren u.a. Jürgen Häberle (Gastgeber „Tantris“, München), Jule Lobo (Podcasterin und Influencerin, Berlin) und Nic Shanker (Bar-Unternehmer und TV-Profi, Düsseldorf) sowie Lokalmatador Alexander Herrmann.

Das Beste: Bei all dem vielfältigen Angebot und dem erneut erwarteten großen Andrang ist „ZU TISCH!“ ein überaus entspanntes Foodfestival mit vielen Gelegenheiten zum Sitzen und Verweilen. Zudem wird das Pfand- und Rückgabesystem in diesem Jahr noch einfacher und das kostenlose Bus-Shuttle-Angebot zum Bahnhof und den umliegenden Parkplätzen ausgebaut. Kurz: „ZU TISCH! 25“ ist perfekt für den genussvollen Sonntagsausflug.

„Wir sind von der enorm positiven Resonanz der letzten beiden Festivals überwältigt und freuen uns schon riesig darauf, dieses Jahr erneut eine Schippe draufzulegen – um noch mehr Menschen dafür zu begeistern, Teil unserer Community zu werden“, erklärt Tobias Bätz, Vorsitzender von freakstotable e.V. Der Verein hinter dem Event setzt sich mit Leidenschaft und Expertise dafür ein, herausragende, handwerkliche Lebensmittel für alle zugänglich zu machen und das Bewusstsein für eine nachhaltige, gesunde Ernährung zu fördern. Neben dem Jahreshighlight „ZU TISCH!” tut freakstotable eV dies auch auf Messen und anderen Fachevents der Gastronomie- und Lebensmittelbranche.

Mehr Informationen: https://www.freakstotable.com/zu-tisch/



freakstotable e.V. ist die treibende Kraft hinter ZU TISCH! 25. Der Verein versteht sich als Community und dynamisches Netzwerk aus Lebensmittelhandwerk, Landwirtschaft, Gastronomie, Wissenschaft, Design und Kommunikation. Er bündelt und vermittelt Wissen rund um Lebensmittel als Kulturgut – mit Fokus auf Wertschöpfung, Ethik und Genuss. Mit Formaten wie ZU TISCH! bringt freakstotable Akteure aus allen Bereichen zusammen, um Wissen erlebbar und innovative wie traditionelle Praktiken sichtbar zu machen – und Endverbraucher:innen den Zugang zu hochwertigen, regionalen Produkten zu erleichtern.