Dubai befindet sich ständig im Wandel. Jedes Jahr eröffnen hier neue Hotels, beliebte Attraktionen und Lokale mit neuen Food-Konzepten. Das sind 2024 die neuesten Hotels, Restaurants und Attraktionen in Dubai

Hilton Dubai Palm Jumeirah Strand

Hotels, Restaurants und Attraktionen in Dubai

Dubai steht aber auch für Individualität, Tradition und neue Erfahrungen, wie auch die Liste der Neueröffnungen für dieses Jahr beweist.

Hotels

Das Siro at One Za’abeel ist ein Wellbeing-Hotel, das entworfen wurde, um Freizeiterlebnisse der Welt im Herzen Dubais zu vereinen und wird mitunter als Dubais erstes „Fitness- und Recovery“-Hotel beschrieben. Jedes Zimmer ist schallisoliert, unter anderem ausgestattet mit einer speziellen Stretching-Bar und Zugang zu virtuellen Kursen. Die hochmodernen Zimmer sind darauf ausgelegt, körperliche und geistige Erholung zu fördern, Jetlag zu mildern, die Stimmung zu heben und einen erholsamen Schlaf zu unterstützen. Die Umgebung wird durch app-gesteuerte, intelligente Vorhänge optimiert, die sich dem Rhythmus der Gäste anpassen und erfrischtes Aufwachen fördern.

Das neue Arabian Boutique Hotel ist eines der ersten seiner Art in Dubai, es setzt seinen Fokus auf Individualität und eine besondere Form von Behaglichkeit. Die Stadt ist zwar für ihre beeindruckenden modernen Bauten bekannt, bietet aber auch eine reiche Geschichte und reiche Kultur. Bei dem neuen Hotel mit insgesamt 20 Zimmern besinnt man sich auf diese Wurzeln. Das Stadtviertel Al Fahidi, in dem es liegt, bietet einen Einblick in das traditionelle Leben von Dubai. Das Boutique-Hotel selbst ist auch in einer historischen Residenz untergebracht. Es besteht aus zwei Häusern mit 20 Zimmern, davon 8 Suiten in einem und 12 einzigartig gestaltete Zimmer im anderen, einige davon mit Blick auf den Arabischen Golf. In beiden Häusern gehen Erbe und moderner Komfort nahtlos ineinander über und bieten ein reichhaltiges und unvergessliches Erlebnis, das eine Hommage an die Gründerzeit der VAE und den authentischen Geist der Emirate darstellt.

Wer in Dubai auf der Suche nach einer designigen Unterkunft ist, für den ist Mama Shelter die richtige Wahl. Das weltweit beliebte Hotelkonzept wird dieses Jahr auch einen Standort in Dubai im Viertel Business Bay eröffnen. Vor allem bei einer jüngeren Zielgruppe und bei Individualreisenden ist das Konzept des Hotels beliebt. Der Standort in Dubai verfügt über 197 Zimmer mit hochmodernen und verspielten Elementen von Mama’s Design Studio, zwei ganztägig geöffnete Restaurants und eine Außenterrasse mit vier Pools und einem Kino. Es soll ein beliebter Hotspot werden, sei es für After-Work-Drinks, eine Party oder für Remote Work. Die Marke Mama Shelter ist dafür bekannt, witzige Elemente wie Photobooths und knallbunte Wände sowie exzentrische Deko, in Verbindung mit praktischen Dingen wie Co-Working-Spaces und Meeting-Spots anzubieten und trifft damit den Nerv der Zeit.

J1 Beach – drei neue Beachclubs

Aus dem preisgekrönten griechischen Restaurant Gaia entsteht am J1 Beach ab Herbst 2024 das Sirene Beach by Gaia, das als eine küstennahe Weiterentwicklung des griechisch-mediterranen Konzepts seines Vorbilds beschrieben wird und mit griechisch-mediterranem Konzept den Gaumen überzeugt. Der luxuriöse neue Beach Club, der laut Gerüchten der größte der Welt werden soll, wird sich über 9.000 Quadratmeter erstrecken. Mit zwei Restaurants, genügend Sonnenliegen an Pool und Strand und einer atemberaubenden Lounge am Meer, wird das Sirene by Gaia die Gäste gefühlsmäßig an die Küsten der berühmtesten Partyinseln Griechenlands versetzen. Dank entspannter Stimmung am Tag, Sundowner am Nachmittag und entspannter Abendessen nach Einbruch der Dunkelheit, wird es die perfekte Anlaufstelle für einen Tag am Strand sein.

Der Beach Club Bâoli ist schon in Cannes an der Côte d’Azur und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Ab September kommt das Konzept auch nach Dubai. Die neue Location am J1 Beach soll den Geist Südostasiens mit dem schicken Ambiente der Côte d’Azur verbinden. Gäste können entweder das Innenrestaurant, mit seiner üppigen tropischen Einrichtung, wählen, oder auf der luftigen Außenterrasse vor dem Hintergrund des Arabischen Golfs lunchen oder zu Abend essen. Auf der Speisekarte ist eine Mischung aus französischen und mediterranen Aromen zu finden, die mit ostasiatischen Rezepten kombiniert werden. Am Abend verwandelt sich die Location in einen Party-Hotspot, der sogar über eine eigene geheime Speakeasy-Bar verfügen soll.

Der dritte Neuzugang am J1-Beach ist das Gigi Rigolatto. Es bringt den Reiz der italienischen Lebensart an die Küste Dubais. Das Interior ist zeitlos-elegant und im Außenbereich erwartet Gäste ein ruhiger mediterraner Garten, ein Privatstrand und ein stylischer Pool. Zu den Highlights gehören außerdem eine eigene Bellini-Bar sowie ein Kinderzirkus für die Kleinen. Abgerundet wird der Beach Club durch einen eigenen Concept Store, der das Gigi in Dubai abschließend zu einem außergewöhnlichen Zufluchtsort für alle macht, die die schönen Dinge des Lebens zu schätzen wissen.

Restaurantkonzepte

Atlantis, The Palm schließt sich mit einem der berühmtesten Köche der Welt, Björn Frantzén, zusammen, um zwei neue Konzepte in Dubai einzuführen. Der gefeierte Küchenchef hat mit der Eröffnung seines Restaurants Frantzén im Jahr 2008 die kulinarische Szene in Skandinavien auf den Kopf gestellt und aktuell hat sein Restaurant in Stockholm drei Michelin-Sterne und residiert auf Platz 25 der 50 besten Restaurants der Welt. Sowohl das Studio Frantzén als auch das Fine-Dining-Konzept werden den Ruf von Dubai als kulinarische Destination weiter stärken. In den Räumen des Studio Frantzén befindet sich auch das berühmte Fine-Dining-Frantzén-Konzept. Bei Ankunft werden Gäste in eine elegante Rooftop-Orangerie geführt, die einen Blick auf die unverwechselbare Skyline bietet. Nach einem Aperitif geht es in den privaten Speisesaal für nur 25 Personen, wo kreative Gerichte auf höchstem Niveau präsentiert werden. Die Rezepte werden als nordisch beschrieben und sind inspiriert vom japanischen Kaiseki-Stil sowie einem Hauch französischer Technik.

Die neuesten Hotels, Restaurants und Attraktionen in Dubai

Das kürzlich neu eröffnete Soul Kitchen bietet eine faszinierende Fusion aus levantinischer und lateinamerikanischer Küche. Inspiriert von der reichen Geschichte der arabischen Diaspora, die im 19. Jahrhundert nach Lateinamerika gelangte, zelebriert das Restaurant den kulturellen Austausch, der durch Migration entstanden ist. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte wie das Sheri Fish Crudo, das mit Tabbouleh-Wasser verfeinert und von Jicama, einem traditionellen mexikanischen Wurzelgemüse, begleitet wird. Weitere Highlights sind gegrillte Calamari, mariniert mit Achiote aus dem Amazonas Urwald, und vegane Optionen wie Lychee-Ceviche und Pilz-Kebab, die jeden Gaumen ansprechen.

Das neue Luxushotel The Lana der Dorchester Collection, begeistert vor allem Architektur-Enthusiasten, denn das am Dubai Canal gelegene Hotel wurde vollständig von Foster + Partners entworfen und feiert die Dynamik Dubais. Aufgrund seiner Lage am Dubai Kanal bietet es atemberaubende Aussichten und unvergessliche Sonnenuntergänge. Riviera by Jean Imbert wird ein neues modernes und mediterranes Restaurant des Hotels sein, das von den Reisen des gleichnamigen Starkochs inspiriert ist. Es wird Jean Imberts erstes Restaurant im Nahen Osten und die dazugehörige Riviera Bar vervollständigt das Gesamtkonzept durch kreative Cocktails, Weine sowie mediterrane Snacks. Die großartige Aussicht macht es zum perfekten Ort für Sundowner oder Dinner.

Tapasake ist eine der Neueröffnungen dieses Jahres. Das Lokal befindet sich auf dem „The Link“ des ebenfalls neuen One&Only One Za’abeel und verfügt über den längsten schwebenden Infinity-Pool in den VAE. Der Pool mit Blick auf Downtown Dubai ist ein Erlebnis, das auf jede Dubai-Bucket List gehört. Es stehen japanisch-peruanische Gerichte auf der Speisekarte des Restaurants und spiegeln damit die aktuell angesagte Nikkei-Küche wider. Das Interior ist inspiriert vom Meer und einer luxuriösen Superyacht nachempfunden. Am Infinity Pool stehen schicke weiße Sonnenliegen und private Cabanas. Im 120 Meter langen Adults-Only Pool schwimmen luxuriöse Lounge-Betten.

Tapasake, Dubai

Das Bait Maryam ist in Dubai für seine exzellente nahöstliche Küche bekannt und wurde nicht nur mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, sondern zählt auch zu den 50 besten Restaurants in der MENA-Region. Bald erweitert das Bait Maryam sein Angebot um das Sufret Maryam, das eine gehobenere Version der levantinischen Küche präsentieren wird. Die palästinensische Köchin Salam Dakkak wird das Restaurant leiten und lässt sich dabei von ihren Wurzeln inspirieren. Als Dakakk in die Vereinigten Arabischen Emirate zog, beschloss sie, sich ihren Traum zu erfüllen und Köchin zu werden. Die Speisekarte ist eine Hommage an ihre Mutter. Gäste schätzen die Gemütlichkeit und Liebe, die ihre Gerichte transportieren.

Ausflugsziele und Erlebnisse

Nach dem Vorbild des New Yorker Chelsea Market wird der Timbuktu Market eine neue Energie nach Dubai bringen. Der Food Markt wird mehrere verschiedene gastronomische Ideen unter einem Dach beherbergen. Darunter: Bäckereien, Cafés verschiedene Pop-Ups, Supper Clubs und einige internationale Konzepte. Besucher haben auch die Möglichkeit, lokale Produkte einzukaufen und im Fahrradstudio Motion Cycling ein paar Kalorien abzutrainieren. Der in Dubai ansässige Food-Blogger Hani AlMalki (@bedouinfoodie) ist der Kopf des Kuratoren-Teams und bringt seine wertvollen Erfahrungen und Einblicke in die Gastronomie-Szene Dubais bei der Konzeption mit ein.

Das ARTE MUSEUM bereichert die ständig wachsende Kunst- und Kulturszene der Stadt. Es handelt sich dabei um eine neue Galerie in der Dubai Mall, die von dem koreanischen Weltklasse-Unternehmen für digitales Design, d’strct, entworfen wurde. Unter dem Motto “Ewige Natur” zeigt das Arte Museum Dubai Werke, die mit den natürlichen Landschaften und der kulturellen Kulisse Dubais in Verbindung stehen. Ergänzt wird dies durch die Arte Tea Bar, in der die Besucher ein mit Medienkunst angereichertes Teehaus-Erlebnis genießen können. Das Arte Museum spricht alle Sinne an – von Geräuschkulissen bis hin zu individuell duftenden Aromen ist jedes Element auf die Kunstwerke abgestimmt und bietet ein umfassendes Erlebnis.

Dubai hat eine reiche Geschichte, die mit vielen Traditionen verbunden ist. Auch wenn heute meist die moderne Seite der Stadt im Vordergrund steht, gibt es in dieser Region noch viele Erinnerungen an Werte und an Kenntnisse, die es unseren Vorfahren ermöglichten, in Gebieten, die heute als raue Natur gelten, ein Leben in Fülle und Nachhaltigkeit zu führen. Das Programm Nomad Ways, das von Sand Sherpa entwickelt wurde, sorgt dafür, dass Traditionen und Fähigkeiten weitergegeben werden und nicht im Sand der Zeit verloren gehen. Der Inhalt stützt sich größtenteils auf die Praktiken der Nomaden, umfasst aber auch die besten aktuellen ökologischen, konservatorischen und selbstversorgenden Erkenntnisse. Teilnehmer haben die Möglichkeit, traditionelle Nomadenpraktiken zu erlernen, in der Wüste zu übernachten und sich Wissen über das Leben in der Wüste anzueignen.

Fußballfans aufgepasst: Am 9. April öffnete der weltweit erste Real-Madrid-Themenpark in den Dubai Parks and Resorts seine Pforten. Mit mehr als 40 Attraktionen, die sich alle um Real Madrid drehen, bietet der Park seinen Gästen die exklusive Chance, ihren Fußballhelden näherzukommen. Besucher können die Umkleidekabinen der Spieler besichtigen und den Raum erkunden, in dem die Trophäen des Vereins präsentiert werden oder auch mit dem ikonischen Doppeldeckerbus der Mannschaft fahren. Die Kombination aus spannenden Attraktionen und mitreißenden Shows, einschließlich der ersten Holzachterbahn der Region und der höchsten Vergnügungsfahrt der Welt, versprechen ein unvergessliches Abenteuer.

