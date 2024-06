Barbara Muckermann ist die neue Kempinski CEO

Europas älteste Luxushotelgruppe Kempinski Hotels gibt die Ernennung von Barbara Muckermann zum Chief Executive Officer bekannt. Muckermann war zuvor für die Leitung von Silversea Cruises (Teil der Royal Caribbean Group), der weltweit größten Ultra-Luxus- und Expeditionskreuzfahrtgesellschaft, verantwortlich.

Sie startet zu einem besonderen Zeitpunkt bei der globalen Luxusmarke mit 82 Hotels in 36 Ländern, da sich Kempinski auf Wachstum in neuen Regionen weltweit, mit weiteren Häusern in Planung, vorbereitet.

Kempinski ist stolz auf seine 127-jährige Tradition und den damit verbundenen hohen Qualitätsstandard, den die Gruppe in neuen, aufstrebenden Märkten eingeführt hat. Die Luxus-Hotelgruppe beabsichtigt, ihr Portfolio in den kommenden Jahren um weitere 34 Hotels und Residenzen in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika zu erweitern und Kempinski’s globale Position und Stellung weiter auszubauen.

„Ich freue mich, in einer so entscheidenden Zeit für Kempinski Hotels als CEO zu starten und eine wesentliche Rolle im nächsten Kapitel dieser unglaublich ikonischen Marke zu spielen”, so Barbara Muckermann im Gourmet Report Gespräch. “Gemeinsam mit großartigen Kollegen auf der ganzen Welt werden wir dafür sorgen, dass der Name Kempinski weiterhin als Synonym für individuellen Luxus steht.“

„Barbara war schon immer eine Vorreiterin in Sachen Luxus, und ihre nachweisbaren Erfolge, das Gästeerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Rentabilität für führende Reisemarken zu maximieren, macht sie zur idealen Wahl für die Leitung von Kempinski Hotels“, so René Nijhof, Chairman of the Board of Directors Kempinski Hotels S.A. „Ihr dynamischer, zukunftsorientierter Ansatz wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir eine neue Ära des Luxus für unsere Marke einläuten. Zudem wird Barbara als erste Frau in der 127-jährigen Geschichte von Kempinski unser Unternehmen leiten.“

Während ihrer mehr als 25-jährigen Berufserfahrung im Tourismus hat sie stets den Umsatz und die Rentabilität erfolgreich gesteigert und das Gäste- und Kundenerlebnis für führende globale Luxus- und Reisemarken wie Loro Piana, MSC Cruises und NCL deutlich verbessert.

Die gebürtige Deutsche, die in Italien, Frankreich und den USA gelebt hat, spricht fünf Sprachen fließend und hat einen Doktortitel in Politik- und Wirtschaftswissenschaften sowie einen übergreifenden MBA-Abschluss der Columbia und London Business School.

Gegründet 1897 ist Kempinski Hotels die älteste Luxushotelgruppe Europas. Das Traditionsunternehmen bietet seinen Gästen weltweit Gastfreundschaft und persönlichen Service, ergänzt durch die Exklusivität und Individualität der jeweiligen Hotels. Kempinski betreibt 82 Fünf-Sterne-Hotels und Residenzen in 36 Ländern und entwickelt derzeit mehr als 28 Projekte weltweit. Jedes einzelne Hotel erfüllt den Qualitätsanspruch, den Gäste erwarten und wahrt gleichzeitig die kulturellen Eigenheiten der Destination. Darüber hinaus ist Kempinski Gründungsmitglied der Global Hotel Alliance (GHA), des weltweit grössten Netzwerks unabhängiger Hotelmarken.

