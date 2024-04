Sterne-Inflation in Frankreich: 62 neu mit Sternen ausgezeichnete Restaurants im Guide Michelin Frankreich

Guide Michelin Frankreich 2024

Angeführt wird die Gruppe vom La Table du Castellet des 35-jährigen Fabien Ferré, das mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde. Der jugendliche Elan des Jahres 2024 setzt sich fort: Mehr als dreißig Restaurants, die von Gastronomen unter 40 Jahren geführt werden, haben einen MICHELIN-Stern erhalten

-La Table du Castellet und Le Gabriel – La Réserve Paris haben die Spitze der Gastronomie erreicht und werden mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet.

-8 neue Restaurants erhalten zwei MICHELIN-Sterne.

-52 Lokale in ganz Frankreich wurden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet; mehr als dreißig davon werden von Restaurantbesitzern unter 40 Jahren geführt.

-Der MICHELIN Green Star hebt die nachhaltigen Bemühungen von 9 neuen Restaurants hervor und unterstreicht die Vorrangstellung Frankreichs im Bereich der umweltfreundlichen Gastronomie.

Der MICHELIN-Führer Frankreich 2024 umfasst zwei neue Drei-Sterne-Restaurants, acht neue Zwei-Sterne-Restaurants, 52 neue Ein-Sterne-Restaurants und neun neue MICHELIN Green Star Restaurants.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Frankreich 639 Sternerestaurants – 30 Drei-Sterne-, 75 Zwei-Sterne- und 534 Ein-Sterne-Restaurants – in ganz Frankreich.

“Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben eine Reihe von Sternen an Restaurants vergeben, die im Jahr 2023 zum ersten Mal ihre Türen geöffnet haben. Sie werden oft von jungen Unternehmern geführt. Der MICHELIN-Führer wollte damit nicht die aufstrebende Generation hervorheben, sondern vielmehr ihr Talent würdigen, das sie in gemischten Teams aus leidenschaftlichen Persönlichkeiten ausüben, die Botschafter ihrer Region und der Landwirte sind, deren Produkte sie vermarkten. Das junge Alter der Köche in der Auswahl für 2024 wird an der Spitze der Auswahl von Fabien Ferré vom La Table du Castellet verkörpert, der im Alter von nur 35 Jahren drei MICHELIN-Sterne erhalten hat. Die begehrteste Auszeichnung geht ebenfalls an das Le Gabriel, das von Jérôme Banctel und seinem Team geführt wird. Unsere Inspektoren behalten Talente von Jahr zu Jahr mit Geduld und Wohlwollen im Auge, und wenn sie bemerken, dass sich der Stellenwert eines Restaurants verändert, freut sich die gesamte MICHELIN-Guide-Familie für sie“, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guides.

Zwei kulinarische Juwelen, die mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden

Im La Table du Castellet (Le Castellet) hat Küchenchef Fabien Ferré, der die Leitung von seinem Mentor Christophe Bacquié übernommen hat, bei der Wiedereröffnung des Restaurants einen überwältigenden Erfolg erzielt. Er führt das Restaurant im Alleingang, setzt seine eigene kulinarische Vision um und wurde im Alter von nur 35 Jahren mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Damit ist er der jüngste französische Chefkoch in dieser Kategorie. Die Provence und ihre Meeres- und Pflanzenprodukte stehen im Vordergrund, mit kreativen und perfekt ausgeführten Gerichten, die durch konzentrierte Saucen, Jus und Emulsionen intensiv und kraftvoll sind, wie die samtige Rogensauce mit Erdbeeressig, die die köstlichen Langoustine mit Rhabarber unterstreicht. Die Desserts, die von Chefkonditor François Luciano kreiert wurden, wetteifern in Frische und Exquisitität miteinander und setzen stets auf saisonale Zutaten. Vor den Desserts gibt es eine spektakuläre Auswahl an Käsesorten, in die der Gast eintauchen kann.

Im eleganten und opulenten Rahmen des Hotels La Réserve (8. Arrondissement von Paris) erreicht das Le Gabriel – La Réserve Paris eine neue Stufe der Exzellenz und wird zum kulinarischen Heiligen Gral. Der aus Rennes stammende Küchenchef Jérôme Banctel, der in den renommiertesten Pariser Häusern gearbeitet hat, kreiert eine sehr persönliche Küche. Die Gerichte schwanken zwischen den Aromen seiner bretonischen Heimat und denen, die er auf seinen zahlreichen Reisen gesammelt hat, sind scharf, präzise und oft von Fernweh durchdrungen. Beim Abendessen, sei es das Virée-Menü – eine gastronomische Hommage an die Heimatregion des Küchenchefs – oder das Périple-Menü, bei dem ferne Küchen, vor allem die türkische und asiatische, aufeinandertreffen, zeigt Jérôme Banctel sein kosmopolitisches Alchemie-Talent, wenn er mit Säure, Jod, Kräutern und Gewürzen jongliert, wie beim Binchōtan-gegrillten Hummer mit Mandelpraline und Eisenkrautpfirsich. Das Lokal lädt Feinschmecker ein, die vielen Facetten dieser multikulturellen Küche zu erkunden, die ein erschwingliches 4-Gänge-Mittagsmenü anbietet. Während der Jagdsaison wartet ein köstliches Menü auf die Liebhaber von Stockente, Taube und Hase à la Royale.

Mit diesen beiden Neuzugängen empfiehlt der MICHELIN-Führer insgesamt 30 Drei-Sterne-Restaurants.

Acht Restaurants erhalten neu zwei MICHELIN-Sterne

Im Jules Verne erhalten Chefkoch Frédéric Anton und Küchenchef Kevin Garcia gleich zwei MICHELIN-Sterne in diesem legendären Restaurant im zweiten Stock des Eiffelturms. Dank ihrer herausragenden kulinarischen Kreationen, die man als “Geschmacksgespräch mit der Eisernen Lady” bezeichnen könnte, verwandeln sie das berühmteste Monument von Paris in eine Hochburg der kulturellen und gastronomischen Exzellenz.

Im 8. Arrondissement von Paris bestätigt Martino Ruggieri seinen Aufschwung, indem er für das Maison Ruggieri eine zweite Auszeichnung erhält, nur ein Jahr nach seinem ersten Stern. In einem intimen und eleganten Rahmen werden die raffinierten und exquisiten Gerichte mit sensationellen Saucen und manchmal gewagten Kombinationen kombiniert. Das nur einen Steinwurf entfernte L’Orangerie unter der Leitung von Küchenchef Alan Taudon fügt dem überwältigenden gastronomischen Angebot des Four Seasons George V. einen weiteren Stern hinzu. Die Kreationen von Chefkoch Taudon, der den Schwerpunkt auf Gemüse, Meeresfrüchte und Milchprodukte legt, spiegeln eine bemerkenswerte Ausgewogenheit wider, ohne dabei Kompromisse beim Genuss einzugehen – wie etwa die köstliche Kartoffelpastete mit Comté-Käse und Trüffel oder die unbedingt zu probierende Seeigelkastanie mit Eigelbperlen.

Außerhalb von Paris war der Umzug des La Maison Benoît Vidal von Val-d’Isère nach Annecy ein voller Erfolg, und das Restaurant hat seine zwei MICHELIN-Sterne behalten. Auch an seinem neuen Standort bleibt der Küchenchef seinem Wunsch treu, “Zutaten in Emotionen zu verwandeln” und die “Verbindung zwischen Mensch und Natur” zu betonen. Ein Bestreben, dem er mit seinen reduzierten, poetischen Kreationen, die fest in seiner Wahlheimat Savoyen verwurzelt sind, gastronomisches Leben einhaucht.

Nur wenige Täler weiter, in einem gehobenen Komplex in Courchevel, unterstreicht Sylvestre Wahid – Les Grandes Alpes den hohen Standard dieses sehr exklusiven Hauses. In der offenen Küche mit Blick auf den Speisesaal zaubern Sylvestre Wahid und sein Team ein maßgeschneidertes gastronomisches Erlebnis, in dessen Mittelpunkt Produkte höchster Qualität stehen. Die charakteristischen Gerichte des Küchenchefs werden auf wunderbare Weise neu interpretiert und verweisen zuweilen auf die pakistanische Küche.

Im Le Mas Les Eydins in Bonnieux haben Christophe und Alexandra Bacquié ein einladendes, gastronomisches Lokal im Herzen eines herrlichen Bauernhauses im Luberon geschaffen, das von Weinbergen und Olivenhainen umgeben ist. Auf dem Teller preist Christophe Bacquié weiterhin die Tugenden der provenzalischen Küche, die er mit subtilen korsischen Akzenten veredelt. Die Kreationen, die einige der ikonischen Gerichte ergänzen, die der Küchenchef auf der Speisekarte behalten wollte, sind raffiniert und auf den Punkt gebracht. Es gibt einige Anspielungen auf die gutbürgerliche Küche, die perfekt zu dem sehr einladenden Ambiente des Restaurants passen.

Weiter südlich in Monaco hat das Les Ambassadeurs von Christophe Cussac, das gerade im Hotel Métropole wiedereröffnet wurde, ebenfalls zwei MICHELIN-Sterne erhalten. Christophe Cussac, die ehemalige rechte Hand von Joël Robuchon, segelt mit viel Elan zwischen klassischen Optionen und moderneren Gerichten. Die Gerichte sind durchweg präzise, verständlich und besonders harmonisch – wie die Languste mit Tempurabohnen und Malteser Sauce.

Am äußersten geografischen Gegenpol schließlich verleiht Ronan Kervarrec seinem gleichnamigen Lokal in Saint-Grégoire einen zweiten Stern. Der gebürtige Bretone, der nach einer glänzenden Karriere in Saint-Emilion und an der Côte d’Azur im Jahr 2021 in die Bretagne zurückkehrt, zelebriert die unausweichlichen Gerichte der kulinarischen Identität Armorias mit genussvollen Kreationen.

Mit diesen acht neuen Lokalen empfiehlt der Guide MICHELIN Frankreich 2024 75 Zwei-Sterne-Restaurants.

52 neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

Auch in diesem Jahr waren die Inspektoren des MICHELIN-Führers wieder in ganz Frankreich unterwegs, um gastronomische Talente aufzuspüren, wo immer sie zu finden sind. 52 neue Restaurants haben einen MICHELIN-Stern erhalten oder behalten, was die exponentielle Entwicklung der Gastronomie in Frankreichs Städten und auf dem Lande verdeutlicht. Von diesen 52 Betrieben sind 23 Neuzugänge, die im Jahr 2023 erstmals ihre Pforten geöffnet haben und von den Inspektoren direkt für die Qualität und Beständigkeit ihres Service ausgezeichnet wurden. Viele dieser Lokale befinden sich in kleinen Dörfern.

Mit zwölf neu ausgezeichneten Restaurants und insgesamt 95 Ein-Stern-Betrieben festigt Paris seine Position als Frankreichs gastronomische Hauptstadt. Unter den Neuzugängen beeindruckte die Inspektoren das Espadon, das neue Restaurant im Hotel Ritz, das von Küchenchefin Eugénie Béziat geleitet wird. In diesem legendären Hotel, in dem Auguste Escoffier zu seiner Zeit die Codes der klassischen französischen Küche standardisierte, setzt Eugénie Béziat mit Flair eine köstliche Wiederbelebung um, gepaart mit subtilen afrikanischen Referenzen.

Nicht weit entfernt überzeugt das Onor, ein neues soziales und gastronomisches Projekt des Küchenchefs Thierry Marx, mit der Qualität seiner Kreationen, ebenso wie das Hémicycle am anderen Seine-Ufer, das von dem italienischen Ehepaar Flavio Lucarini und Aurora Storari geführt wird. Japanische Geschmacksrichtungen und Traditionen werden im Sushi Yoshinaga und im Chakaiseiki Akiyoshi mit Stolz vertreten. Im Sushi Yoshinaga ist das Erlebnis an der Sushi-Theke der Inbegriff von Raffinesse, Exzellenz und Nuancen, während im Chakaiseiki Akiyoshi die unverwechselbare Cha-Kaiseki-Tradition in Ehren gehalten wird.

Außerhalb von Paris spiegelt die Liste der neuen, von renommierten Küchenchefs geführten Lokale – Calice in Béziers, Le Champ des Lunes in Lauris, Le Feuillée – Le Couvent des Minimes in Mane – den Aufstieg einer neuen, hochtalentierten Generation wider. Diese unabhängigen Lokale, die ganz im Zeichen der Identität und der Geschichte ihrer Besitzer stehen, sind oft Projekte, die ein Leben lang Bestand haben. Verwurzelt in ihren Regionen und verbunden mit einem florierenden lokalen Ökosystem, werden sie zu unverwechselbaren und besonderen Orten sowie zu Botschaftern für ihre Regionen. Nachdem sie sich in der Küche von Mirazur kennengelernt hatten, beschlossen Florencia Montes und Lorenzo Ragni, ihr eigenes Restaurant ONICE in Nizza zu eröffnen. Sie bieten eine Vier-Hände-Küche mit mediterranen Produkten an, die mit argentinischen und italienischen Nuancen verfeinert wird – ein Fingerzeig in Richtung ihrer jeweiligen Heimat. In Saint-Omer, im Pas-de-Calais, bereitet Camille Delcroix in der Küche des Bacôve mit viel Liebe Gerichte zu, die die Region zelebrieren und dabei den Wechsel der Jahreszeiten so gut wie möglich respektieren. Das gleiche gilt für AinTimiste, das Restaurant von Chefkoch Jérôme Busset in Poncin, einem kleinen mittelalterlichen Dorf in der Nähe von Bugey und Revermont, und für die L’Auberge du XIIème siècle in Saché, ein bisher mit einem Bib Gourmand ausgezeichnetes Lokal, in dem Chefkoch Kevin Gardien die besten Zutaten aus dem Loire-Tal und der Touraine verwendet.

Im kleinen Dordogne-Dorf Saint-Léon-sur-Vézère setzen sich der neuseeländische Küchenchef Nick Honeyman, seine deutsche Frau Sina und ihr internationales Team mit dem Terroir des Perigord auseinander, das sie im Petit Léon modern und ungehemmt mit viel Gespür interpretieren. Im Chamarlenc in Puy-en-Velay bieten Chefkoch Yoan Delorme und seine Partnerin Célia Baudelier, die den Speisesaal leitet und das Lokal gerade erst übernommen hat, den Gästen gastronomische Erlebnisse auf höchstem Niveau zu sehr erschwinglichen Preisen: Die Menüs variieren zwischen dreißig Euro für das Mittagessen und sechzig Euro für das Abendessen (für ein 8-Gänge-Menü).

Die Inspektoren des Guide MICHELIN Frankreich heben auch wunderbare unternehmerische und professionelle Konzepte mit bemerkenswerten kulinarischen Angeboten hervor. Im Ar Men Du in Névez im Finistère hat Jérôme Gourmelen, der bis vor kurzem als Sous-Chef und Konditor tätig war, vor kurzem die Leitung der Küche übernommen und wurde mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. In Lorient kaufte Julien Corderoch 2018 das Restaurant, in dem er sein Handwerk gelernt hatte, nachdem er an der Seite der großen Namen der Region gelernt hatte. Der Küchenchef, der nach seiner Großmutter aus Port Navallo den Namen Louise trägt, kreiert eine inspirierende Küche, die in seiner bretonischen Heimat verwurzelt und voller familiärer Bezüge ist. In Hauteluce, einem kleinen Dorf in der Beaufort, haben Benoit Goulard, der die Küche alleine führt, und Hélène Fleury, die den Speisesaal alleine leitet, 2018 eine ehemalige Auberge übernommen und das Mont Blanc Restaurant & Goûter gegründet. Sie sind vielen lokalen Erzeugern treu und bieten ein festes Menü sowie ein köstliches Snack-Menü ab 16 Uhr an. In Villeneuve-le-Comte in der Region Seine-et-Marne schließlich hat Nicolas Tissier das familiengeführte Restaurant La Vieille Auberge übernommen und bietet ein modernes Überraschungsmenü an, das sich auf feine Produkte konzentriert.

Der MICHELIN-Führer empfiehlt insgesamt 534 Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet sind.

Paris, Frankreich, Eiffelturm

Vier Sonderpreise und die “Passion Dessert Selection”

Der MICHELIN Service Award 2024, verliehen von Claire Sonnet, ging an Sandrine Deley Favario, Geschäftsführerin des Restaurants L’Auberge de Montmin ImageImage in Talloires-Montmin, und an Serge Schaal, Geschäftsführer des Restaurants La Fourchette des Ducs Image in Obernai.

Der MICHELIN Sommellerie Award 2024, überreicht von der Touraine-Winzerin Noëlla Morantin, ging an Xavier Thuizat, Restaurantleiter und Chefsommelier im Restaurant L’Ecrin Image in Paris, und an Magali Delalex, Chefsommelier im La Table de l’Ours Image in Val-d’Isère.

Der MICHELIN Young Chef Award, gesponsert von Métro, ging an Théo Fernandez, Küchenchef der Auberge de la Forge Image in Lavalette. Théo Fernandez ist Anfang dreißig und kreiert eine regionale und authentische Küche. Gemeinsam mit seiner Frau Claire Cames legt er großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und passt die Öffnungszeiten des Restaurants an, um Zeit für die Familie und die Erzeuger vor Ort zu haben.

Der MICHELIN Mentor Chef Award, gesponsert von Blancpain, wurde dem Küchenchef Yannick Alléno verliehen. Yannick Alléno ist ein echter Vertreter der modernen französischen Gastronomie und ein unvergleichlicher Schöpfer, der sich besonders für die Weitergabe seines Fachwissens einsetzt. Er hat viele Generationen von Köchen ausgebildet, von denen viele ihre eigene kulinarische Handschrift entwickelt haben.

Schließlich werden acht neue Restaurants in die Auswahl der Passion Desserts aufgenommen. Das von den Inspektoren des MICHELIN-Führers kreierte und von Valrhona gesponserte “Passion Dessert”, das 2019 ins Leben gerufen wurde, stellt insgesamt 58 Betriebe vor, die die süße Orchesterpartitur auf den Gipfel des Erfolgs bringen.

Geleitet von talentierten Konditoren, die Kreativität ausstrahlen und das süße Repertoire erweitern, zeichnen sich diese Restaurants durch ihre Vielfalt aus. Im Hémicycle Image in Paris verfeinert Aurora Storari die Desserts mit bemerkenswerter Intensität und reduziert dabei die Zuckermenge auf das absolute Minimum. Im Aux Ambassadeurs by Christophe Cussac Image in Monaco interpretiert Patrick Mesiano den Dessertwagen neu und macht ihn zu einer wahren Ode an den Genuss. Im Mont Blanc Restaurant & Goûter Image in Hauteluce bietet Benoit Goulard in seinem Überraschungsmenü zwei Desserts an: ein Dessert, das sich auf die besten Früchte der Region konzentriert, und ein anderes, das mehr auf Genuss ausgerichtet ist und harmonische und beruhigende Aromen aufweist. Die 5 weiteren neuen Passion Dessert-Restaurants sind La Table du Castellet Image in Le Castellet; Le Pré Catelan Image im 16. Arrondissement von Paris; Auberge de l’Ill Image in Illhaeusern; Ceto Image in Roquebrune-Cap-Martin und Le Cap Image in Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Die gesamte Auswahl des MICHELIN Guide France ist auf der Website verfügbar. Die Printausgabe ist zum Preis von 29 Euro in allen guten Buchhandlungen bestellbar.

Der MICHELIN Guide Frankreich 2024 auf einen Blick

Fast 3.000 Restaurantempfehlungen, davon

30 Restaurants Image, darunter 2 Neuzugänge;

75 Restaurants Image, darunter 8 Neuzugänge;

534 Restaurants Image, darunter 52 Neuzugänge;

94 Restaurants Image, darunter 9 Neuzugänge;

392 Restaurants Bib Gourmand, darunter 56 Neuzugänge.

