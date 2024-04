Andy Hayler is(s)t unglücklich

Der berühmte britische Restaurantkritiker Andy Hayler, der jedes Drei-Sterne-Restaurant der Welt besucht hat wird von vielen beneidet. Aber auch Andy ist genauso wie wir unterwegs auf Restaurantkritiken angewiesen, um Neues zu finden. Diese sind nicht immer akkurat, wie wir alle wissen- Andy Hayler besuchte das Restaurant Galaxia in Badajoz und musste leiden …

Tortilla im Galaxia, (c) Andy Hayler

Andy Hayler

Das Restaurant liegt an einer belebten Hauptstraße in Badajoz, in der Nähe der Grenze zwischen Spanien und Portugal. Hinter einer Theke auf der linken Seite werden Fleisch und Meeresfrüchte angeboten, während sich auf der rechten Seite ein recht großer Speisesaal befindet. Die Einrichtung ist ungewöhnlich, mit einem Sternenhimmel, der vielleicht den Namen “Galaxia” widerspiegelt. Der Raum könnte mit minimalen Anpassungen auch als Disco der 1970er Jahre dienen.

Wir haben eine Auswahl der Vorspeisen probiert. Der Iberico-Schinken hat uns gut geschmeckt, obwohl die Küche hier natürlich nicht wirklich eingreift, außer um den Schinken in Scheiben zu schneiden. Auch ein Teller Padron-Paprika aus Galicien, warm serviert (11/20), war angenehm. Dem Thunfischtartar fehlte es an Würze, aber der Thunfisch selbst war gut (13/20). Auf den Beilagen befanden sich gekaufte Brötchen, die sich alt anfühlten und eine bemerkenswert harte Textur aufwiesen. Ich glaube, man könnte sie in einer mittelalterlichen Belagerungswaffe als Geschoss verwenden, um einige Burgmauern einzureißen. Nur jemand, der dringend zum Zahnarzt musste, hätte versucht, in eines hineinzubeißen.

Das war der Punkt des Essens, an dem die Dinge anfingen, schief zu laufen. Artischocke mit Garnelen hört sich harmlos an, aber seltsamerweise kam eine Scheibe warmer Supermarktkäse dazu, wie einer dieser billigen US-Käse, die in manchen Burgern verwendet werden. Der Käse selbst war salzig und erdrückte jeden anderen Geschmack, der im Tintenfisch und in der Artischocke vorhanden gewesen sein könnte. Der Tintenfisch selbst war zumindest nicht zu zäh, aber als ganzes Gericht war er fast ungenießbar (8/20).

Es sollte noch schlimmer kommen. Gebratene Meeresfrüchte mit Seeteufel, Garnele, Seehecht, Knoblauch und Chili und ein wenig Rohschinken klingt doch gut, oder? Die Realität war ungeheuerlich. Grotesk zerkochte Fischstücke wurden von steifen, harten Schinkenstücken begleitet. Wenn man an den gummiartigen Garnelen und dem noch gummiartigeren Fisch vorbeikam, befand sich am Boden eine kleine Lache mit buttriger Knoblauchsoße, die zumindest nach Knoblauch schmeckte. Selbst eine hungrige Katze hätte dieses Gericht wütend zurückgeschickt (4/20).

Die Artischocken und die winzigen Shrimps waren besser, aber das ist kaum eine große Herausforderung. Die Garnelen waren winzig und nur ein wenig verkocht. Die Artischocke war nicht sehr gut geschält, aber zumindest so gegart, dass sie einigermaßen genießbar war (10/20). Das war mehr, als man für ein lächerlich schlechtes spanisches Omelett (Tortilla) verlangen kann. Wer sich etwas wie das schöne Nestor in San Sebastián erhofft hatte, wurde schwer enttäuscht, als hätte man einen Ferrari aus dem Katalog bestellt und stattdessen einen Trabbant aus der Sowjetzeit vorgefunden. Das Ei war nicht durchgebraten und hatte irgendwie eine wässrige Konsistenz, vermischt mit etwas, das wie gekochter Schinken aussah. Das war absolut schrecklich (5/20).

Retinto ist eine Rinderrasse aus Südspanien in der Nähe von Cadiz. Wir probierten ein Rippenstück, das als medium rare bestellt war, aber eher medium ankam. Das Rindfleisch selbst hatte einen anständigen Geschmack, aber es gab eine Menge sehniger, strähniger Teile, die man durchschneiden musste. Wenn man es schafft, diese zu einem Stück Steak zu verarbeiten, ist es in Ordnung und könnte für sich genommen 12/20 sein. Als Beilage gab es jedoch einen Teller mit abscheulichen Kartoffelchips, die durchweicht waren und sich tatsächlich wie Origami falten ließen. Die Kartoffelchips in exotische Formen zu falten, würde die Zeit vertreiben, während man auf die Rechnung wartet, denn bis dahin hatten wir sicher keine Lust, die Kochkünste der Konditoreiabteilung zu erkunden.

70er Jahre Disco? Nein, das Restaurant Galaxia – c Andy Hayler

Mit nur Wasser (und einem einzigen kleinen Glas Bier) als Getränk belief sich die Rechnung auf 67 € (57 £) pro Person. Das ist verdammt viel Geld für ein Essen, das – abgesehen vom Schinken – von sehr mittelmäßig bis außerordentlich schlecht reichte. Spanien hat einige sehr gute Zutaten, und es ist eine Schande zu sehen, wie sie hier von der Küche vergeudet werden. Unglaublicherweise war der Speisesaal an diesem Donnerstagmittag gut besucht, und das Restaurant ist in zwei seriösen Restaurantführern aufgeführt. Was ist das Niveau der anderen Restaurants in der Stadt, das die Leute hierher treibt? Ich kann mich wirklich kaum an ein schlechteres Restaurantessen als dieses hier erinnern. Ich behaupte nicht, dass es das schlechteste Restaurant der Welt ist, da ich nicht in jedem einzelnen der anderen Restaurants gewesen bin, aber nach diesem Essen wäre es sicherlich ein guter Kandidat. Andy Hayler.

Das Restaurant Galaxia: https://www.instagram.com/restaurante_galaxia

Der Original Artikel von Andy Hayler in englischer Sprache befindet sich auf seiner Webseite Andy Hayler Restaurantguide: https://www.andyhayler.com/restaurant/galaxia

Die Seite ist sehr empfehlenswert, speziell in Großbritannien, aber auch anderswo.

