Mit dem Disfrutar (Barcelona) und dem Noor (Córdoba) hat Spanien mit 15 mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Betrieben einen historischen Höchststand erreicht. Es gibt 1 neues Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen und 31 Restaurants, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, womit sich die Zahl der mit Sternen ausgezeichneten Betriebe in Spanien auf insgesamt 271 erhöht. Guide Michelin Spanien.

Guide Michelin Spanien 2024

Auch diese Ausgabe ist wieder schillernd und es ist das erste Mal, dass Potugal nicht inkludiert ist, da Portugal immer mehr an Bedeutung gewinnt und am 27. Februar 2024 in der Algarve seine eigene MICHELIN-Zeremonie haben wird.

Die diesjährige Spanien Ausgabe empfiehlt insgesamt 1.266 Restaurants, von denen 271 mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, darunter zwei neue Restaurants mit drei Michelin-Sternen.

Die spanische Gastronomieszene scheint weiterhin nicht zu stoppen zu sein, denn die Michelin-Inspektoren beobachten, dass junge Küchenchefs, die normalerweise in renommierten Betrieben ausgebildet werden, sich auf das Abenteuer einlassen, sowohl in Großstädten als auch in Kleinstädten eigene Betriebe zu eröffnen, und in vielen Fällen ihre Verbundenheit mit der Region und die lokale Wirtschaft hervorheben.

Im Gegenzug entstehen neue Anziehungspunkte für Feinschmecker, die sehen, wie sich das Angebot erneuert, weiter wächst und in vielen Hotels einen besonderen Stellenwert einnimmt.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärte gegenüber Gourmet Report „Spanien beeindruckt unsere Inspektoren Jahr für Jahr aufs Neue. Die Küchenchefs und ihre Teams schaffen hier nicht nur eine der einzigartigsten gastronomischen Szenen, sondern eine, die die Welt inspiriert. Das Maß an Kreativität und Individualität, das die Spitzenrestaurants an den Tag legen, wird nur noch übertroffen durch den tiefen respektvollen Umgang mit den überlieferten kulinarischen Traditionen, die mit Stolz in Regionen präsentiert werden, die zusammen ein wahres kulinarisches Juwel darstellen. Mit nicht weniger als 34 Restaurants, die neu mit einem oder mehreren MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden – darunter Disfrutar und Noor, die die Spitze der gastronomischen Weltrangliste erklommen haben – und 12 Restaurants, die neu mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurden, spiegelt unsere Ausgabe für 2024 diese grundlegenden Trends wider.“

Zwei Restaurants erhalten drei MICHELIN-Sterne

Mit zwei Neuzugängen in dieser Kategorie erreicht der MICHELIN-Führer ein nie dagewesenes Niveau und stellt insgesamt 15 Restaurants auf den Olymp der Kochkunst.

Disfrutar, Barcelona

Das Wesen des Disfrutar, des von den Küchenchefs Mateu Casañas, Oriol Castro und Eduard Xatruch neben dem Ninot-Markt in Barcelona geführten Restaurants, zeigt sich natürlich in den einzelnen Gerichten, aber was am meisten auffällt, ist die Kreativität, die sich hinter jedem einzelnen verbirgt und dem ungeübten Auge verborgen bleibt. In diesem Restaurant sind sie die Vorreiter der Küche, wenn es darum geht, neue Techniken anzuwenden (feste Butterblasen, mehrfach geformte kugelförmige Kreationen, mehlfreies Blätterteiggebäck usw.), damit die Gäste einen Moment des authentischen Genusses erleben können, der auf Persönlichkeit und Leidenschaft beruht. Sie entschlüsseln die mediterrane Küche und ihre Aromen aus einer konstanten Entwicklung heraus, mit Referenzgerichten (wie ihr mehrfach kugelförmiges Pesto mit Aal und Pistazien), die zu Ikonen der Forschung in der Haute Cuisine geworden sind.

Noor, Córdoba

Natürlich haben wir es hier mit einem großartigen Restaurant zu tun, aber wir müssen über die Küche hinausgehen, um diese Einrichtung als ein echtes „Kulturprojekt“ zu betrachten. Der Küchenchef, Paco Morales, ist ein Meister der Küche, aber mit der Besonderheit, dass er diese mit Details anreichert, die für einen Archäologen typisch sind, der mit der fachkundigen Unterstützung eines multidisziplinären Teams versucht, die historische Essenz der andalusischen Küche wiederzugewinnen. Wie jemand, der eine echte Zeitschicht erforschen will, konzentriert er sich jedes Jahr auf eine bestimmte historische Periode, was ihn dazu veranlasst, jeweils eigene Menüs zu kreieren: die Herrschaft der Taifas im 10. Jahrhundert, das Kalifat, die Almoraviden-Dynastie im 12. Jahrhundert oder das Goldene Zeitalter im 16. Jahrhundert, indem er mit den kulinarischen Verbindungen zur Neuen Welt experimentiert. Ein Besuch in diesem Restaurant bedeutet also, die Geschichte durch unvergessliche Geschmackserlebnisse zu erfahren.

Abgesehen von diesen beiden Neuzugängen haben sich die folgenden Betriebe durch ihre Leistungen in der höchsten Kategorie behaupten können:

ABaC (Barcelona), Cocina Hermanos Torres (Barcelona), Lasarte (Barcelona), Atrio (Cáceres), Quique Dacosta (Dénia), Akelaŕe (Donostia/San Sebastian), Arzak (Donostia/San Sebastian), Aponiente (El Puerto de Santa María), El Celler de Can Roca (Girona), Azurmendi (Larrabetzu), Martín Berasategui (Lasarte-Oria), DiverXO (Madrid) und Cenador de Amós (Villaverde de Pontones).

Ein riojanisches Restaurant mit zwei MICHELIN Sternen ausgezeichnet

Die Auszeichnung des Restaurants Venta Moncalvillo aus Rioja, das in den MICHELIN-Führern eine Stufe höher eingestuft wird, bringt das kleine Dorf (mit nur etwa 50 Einwohnern) endgültig auf die weltweite gastronomische Landkarte. Selten sind die Definitionen der Sterne so beispielhaft: ausgezeichnete Küche. Es lohnt sich, einen Umweg zu machen!

Mit dieser Erweiterung der Auswahl für das Jahr 2024 zählt der Guide 32 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen.

Venta Moncalvillo, Daroca de Rioja

Die Brüder Ignacio und Carlos Echapresto, von denen der erste in der Küche und der zweite für den Service und den herrlichen Weinkeller zuständig ist, haben sich weiterentwickelt und arbeiten rund um den Gemüsegarten, dem Mittelpunkt ihrer kulinarischen Philosophie. Ohne absichtlich komplexe Kreationen zu schaffen, da sie dazu neigen, nur zwei oder drei Elemente zu kombinieren, suchen sie nach der Ehrlichkeit und Reinheit jedes Geschmacks, wobei sie die Vergänglichkeit hervorheben und uns sowohl an der Biodynamik jeder Pflanze als auch an der Persönlichkeit der Umgebung teilhaben lassen, die nach den letzten, erfolgreichen Reformen vom Speisesaal aus besser sichtbar ist.

31 neue Restaurants in Spanien werden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Unter den Neuzugängen sind die erstaunliche Zunahme von Spitzenrestaurants in Madrid (CEBO, Desde 1911, El Club Allard, OSA, Santerra und Toki) und die Entstehung eines neuen gastronomischen Schwerpunkts in Jaén hervorzuheben. Durch die Aufnahme von Lokalen wie Malak und Radis in diese erlesene Gruppe, die sich zu den bereits in der Region vertretenen Restaurants gesellen (auch Vandelvira in Baeza sticht hervor), positioniert sich diese andalusische Provinz als neues Zentrum der Gastronomie.

Darüber hinaus freuen wir uns, neben der üblichen Verbreitung neuer Sterne auf der gesamten Halbinsel zu sehen, wie die Balearen (Andreu Genestra, Omakase by Walt, Sa Clastra und Unic) und die Kanarischen Inseln (Bevir, Haydée und Taste 1973) sich weiter profilieren und an gastronomischer Bedeutung gewinnen, einer der besten Trümpfe für ihr ohnehin schon reichhaltiges Tourismusangebot.

Guide Michelin Spanien 2024

Restaurant Stadt Provinz Bundesland Sterne

m = 1 Andreu Genestra Llucmajor Majorque Îles Baléares m BACK Marbella Malaga Andalousie m Barro Ávila Ávila Castille-et-León m Bevir Las Palmas de Grande Canarie Grande Canarie Îles Canaries m Canfranc Express Canfranc-Estación Huesca Aragon m Casa Bernardi Benissa Alicante Communauté Valencienne m CEBO Madrid Madrid Communauté de Madrid m Desde 1911 Madrid Madrid Communauté de Madrid m El Club Allard Madrid Madrid Communauté de Madrid m Erre de Roca Miranda de Ebro Burgos Castille-et-León m Fraula Valence Valence Communauté valencienne m Haydée La Orotava Tenerife Îles Canaries m Kabo Pampelune Navarre Navarre m Malak Jaén Jaén Andalousie m Marcos Gijón Asturies Principauté des Asturies m NM Ovideo Asturies Principauté des Asturies m Omakase by Walt Ibiza Ibiza Îles Baléares m Orobianco Calpe Alicante Communauté valencienne m OSA Madrid Madrid Communauté de Madrid m Quirat Barcelone Barcelone Catalogne m Radis Jaén Jaén Andalousie m Sa Clastra Es Capdellà Majorque Îles Baléares m Santerra Madrid Madrid Communauté de Madrid m Suto Barcelone Barcelone Catalogne m Taste 1973 Playa de las Américas Tenerife Îles Canaries m Terra Fisterra La Corogne Galice m Tohqa El Puerto de Santa María Cadix Andalousie m Toki Madrid Madrid Communauté de Madrid m Txispa Axpe Biscaye Pays Basque m Unic Sant Josep de sa Talaia Ibiza Îles Baléares m Vandelvira Baeza Jaén Andalousie m

Haydee Teneriffa – koranische Dumplings

Mit den 31 neuen Restaurants, die neu einen MICHELIN-Stern erhalten haben und den Restaurants, die ihre Auszeichnung vom letzten Jahr behalten haben, gibt es in Spanien nun die Rekordzahl von 224 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern. Viele dieser Restaurants hätten unserer Meinung nach in Frankreich, Deutschland, England oder den USA keinen Stern bekommen.

23 neue Bib Gourmand

Die Bib Gourmand-Auswahl 2024 für Spanien umfasst insgesamt 229 Restaurants, von denen 23 neu sind. In der Regel zeichnen sich diese Lokale, die alle Arten von Küche anbieten können, durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Vier besondere Auszeichnungen des Guide MICHELIN Spanien 2024

Preis für junge Küchenchefs 2024 – verliehen von MAKRO (Metro)

Küchenchefin Martina Puigvert, die neben ihrer Mutter Fina Puigdevall die Küche des Les Cols (Zwei MICHELIN-Sterne, in Olot) leitet, ist ein Beispiel für Selbstdisziplin und hat sich diese Auszeichnung verdient, weil sie jeden Tag beweist, dass sie eine eigenständige Handschrift hat und eine vielversprechende Zukunft vor sich hat.

MICHELIN Service-Preis 2024

Joan Carles Ibáñez, Küchenchef im Restaurant Lasarte (drei MICHELIN-Sterne, Barcelona), erhielt diese Auszeichnung in Anerkennung seiner Arbeit und seines Engagements, mit dem er gezeigt hat, dass er weiß, was jeder Gast wünscht.

MICHELIN Chef Mentor Award 2024

Der Küchenchef-Mentor-Preis, eine der wichtigsten Auszeichnungen für die menschliche Bedeutung, die er bei der Anerkennung einer Methode zur Erkennung und Weitergabe der Gastronomie an neue Generationen hat, wurde dieses Jahr dem Maestro Juan Mari Arzak verliehen, der noch immer als Küchenchef an der Seite seiner Tochter Elena im berühmten Arzak (Drei MICHELIN-Sterne, in Donostia/San Sebastian) arbeitet.

MICHELIN Sommelier Award 2024 – verliehen von Vila Viniteca

Josep Roca i Fontané, der Sommelier im El Celler de Can Roca (Drei MICHELIN-Sterne in Girona), erhielt diese Auszeichnung für seine Arbeit an der Bar, mit der er das Erlebnis durch seine Weinkombinationen noch steigert und uns an seinem umfassenden Wissen teilhaben lässt, das immer auch die menschliche Komponente hinter jeder Flasche hervorhebt.

Den kompletten MICHELIN GUIDE SPANIEN 2024 können Sie in jedem Buchladen bestellen.

Die Auswahl des Guide MICHELIN Spanien 2024 im Überblick :

3 Sterne MICHELIN: 15 Restaurants (2 Neuheiten).

2 MICHELIN Sterne: 32 Restaurants (1 Neuheit)

1 MICHELIN Stern: 224 Restaurants (31 neu).

MICHELIN Grüner Stern: 49 Restaurants (12 neu).

Bib Gourmand: 229 Restaurants (23 neu).

Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants: 766 Restaurants (91 Neuheiten).

Andorra, das in der Auswahl enthalten ist, bietet im Jahrgang 2024 fünf Restaurants, von denen eines mit einem MICHELIN Stern ausgezeichnet wurde.

Die vollständige Auswahl der Restaurants im Guide MICHELIN Spanien finden Sie auf der Website des Guide MICHELIN: https://guide.michelin.com/de/de/selection/spain/restaurants

