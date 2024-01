NYC Winter Outing vereint die NYC Tourism Signature-Programme NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week, NYC Must-See Week und NYC Hotel Week.

New York City Tourism + Conventions, die offizielle Destinationsmarketingorganisation und das Kongress- und Besucherbüro der Stadt, gab heute den Beginn der Reservierungen für das NYC Winter Outing 2024, präsentiert von Mastercard®, bekannt.

Das Programm läuft vom 16. Januar bis zum 4. Februar und bietet Ermäßigungen für Erlebnisse in allen fünf Stadtbezirken, darunter preisgünstige Menüs im Rahmen der NYC Restaurant Week in mehr als 600 Restaurants, 2-für-1-Tickets für 23 NYC Broadway Week Shows und 2-für-1-Tickets für mehr als 60 Museen, Attraktionen, Touren und darstellende Künste während der NYC Must-See Week. Die NYC Hotel Week, die Teil des NYC Winter Outings ist, hat bereits begonnen und bietet bis zum 4. Februar in mehr als 160 Hotels 24 % Ermäßigung auf die Standardtarife.

Reservierungen für alle vier Programme sind unter nyctourism.com/winterouting möglich.

“Der Tourismus in den fünf Stadtbezirken boomt bereits, aber mit dem NYC Winter Outing 2024 bin ich zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr noch mehr Rekorde brechen werden”, sagte Eric Adams, Bürgermeister von New York City. “Egal, ob Sie sich für die besten Restaurants, kulturellen Attraktionen, Hotels oder Sehenswürdigkeiten interessieren, das NYC Winter Outing bietet Ihnen, was Sie suchen. Wir heißen New Yorker und Besucher gleichermaßen willkommen, die mehr als 800 teilnehmenden Unternehmen zu unterstützen und all das zu genießen, was die großartigste Stadt der Welt zu bieten hat.”

“Eine Winterreise nach New York City bietet Reisenden nicht nur unvergessliche Erlebnisse, sondern auch die besten Preise und den größten Mehrwert des Jahres”, sagte Fred Dixon, Präsident und CEO von New York City Tourism + Conventions. “Das diesjährige Winter Outing-Programm bietet den Besuchern Einsparungen in Restaurants, Hotels, am Broadway, bei kulturellen Attraktionen, Führungen und mehr bei über 800 Unternehmen und unterstreicht damit unsere Mission, in allen fünf Stadtbezirken einen gleichwertigen wirtschaftlichen Einfluss zu schaffen.”

The Mayor’s Office of Media and Entertainment hat sich zum dritten Mal mit New York City Tourism + Conventions zusammengetan, um das NYC Winter Outing zu sponsern und Unternehmen in allen Stadtbezirken bei den Teilnahmegebühren zu unterstützen.”Wir freuen uns sehr, erneut das NYC Winter Outing zu unterstützen, das New Yorkern und Besuchern gleichermaßen die Magie des Broadways und der Live-Performance zu einem unglaublichen Preis während der Wintersaison bietet”, sagte Pat Swinney Kaufman, Commissioner Mayor’s Office of Media and Entertainment.

Mastercard-Inhaber, die sich auf priceless.com registrieren, erhalten eine Gutschrift in Höhe von 10 $, wenn sie bei teilnehmenden Restaurants der NYC Restaurant Week mindestens 45 $ für eine Mahlzeit vor Ort ausgeben (für bis zu drei Transaktionen, insgesamt 30 $ Rabatt), vorbehaltlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NYC Restaurant Week Winter 2024. Inhaber einer Mastercard erhalten außerdem eine Gutschrift in Höhe von 10 $, wenn sie mit derselben registrierten Mastercard ein Hin- und Rückfahrtticket nach NYC über NJ TRANSIT im Wert von mindestens 20 $ buchen (für bis zu drei Transaktionen mit einem Rabatt von insgesamt 30 $).

“Mastercard ist begeistert, mit New York City Tourism + Conventions zusammenzuarbeiten, um Karteninhabern Priceless Experiences zu bieten, die ihnen ihre Leidenschaften im Herzen von New York City näher bringen”, sagte Rustom Dastoor, EVP of Marketing and Communications, North America, Mastercard. “Wir freuen uns, mit dem Angeboten des NYC Winter Outings Einheimische und Reisende mit besonderen Angeboten in den Bereichen Essen, Unterhaltung und Gastfreundschaft zu verbinden, um die Stadt weiter zu erkunden und unvergessliche Erlebnisse im neuen Jahr zu schaffen.”

Reservierungen für die NYC Restaurant Week sind ab heute möglich

Im Rahmen der NYC Restaurant Week werden in über 600 Restaurants in allen fünf Stadtbezirken Zwei-Gänge-Mittagessen und Drei-Gänge-Abendessen zu Preisen von 30, 45 und 60 $ angeboten. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Restaurants und Reservierungsmöglichkeiten sind unter nyctourism.com/restaurantweek zu finden. Die Restaurants können nach Filtern sortiert werden, darunter “Ort”, “Küche”, “Teilnehmende Wochen”, “Essensarten”, “Zugänglichkeit”, “Stella” – wobei Restaurants hervorgehoben werden, die Stella Artois, den offiziellen Biersponsor der NYC Restaurant Week, ausschenken – und mehr.

2-für-1-Tickets der NYC Broadway Week sind ab heute im Verkauf

Die NYC Broadway Week bietet in diesem Winter 2-für-1-Tickets für 23 Shows. Zu den teilnehmenden Shows gehören & Juliet; A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical; Aladdin; Back to the Future; The Book of Mormon; Chicago; Days of Wine & Roses; Gutenberg! The Musical!; Hadestown; Hamilton; Harmony; Harry Potter and the Cursed Child; How to Dance in Ohio; Kimberly Akimbo; The Lion King; MJ The Musical; Monty Python’s Spamalot; Moulin Rouge! The Musical; Prayer for the French Republic; Purlie Victorious; Six The Musical; Sweeney Todd; und Wicked.

Tickets können unter nyctourism.com/broadwayweek gebucht werden, wo die teilnehmenden Shows nach Filtern wie “Komödie”, “Drama”, “kinderfreundlich”, “Musical”, “Theaterstück” und “Tony Award Gewinner” sortiert werden können.

2-für-1-Tickets der NYC Must-See Week sind ab heute im Verkauf

Die NYC Must-See Week bietet in diesem Winter 2-für-1-Tickets für mehr als 60 Museen, Attraktionen, darstellende Künste und Touren. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehören Alvin Ailey American Dance Theater, Carnegie Hall, Empire State Building Observatory, Jazz at Lincoln Center, The Metropolitan Opera, New York Botanical Garden, Kings County Distillery, Museum of Broadway, Museum of Modern Art, Museum of the Moving Image, The Rink at Rockefeller Center, The Whitney Museum of American Art und viele mehr.

Eine vollständige Liste der Teilnehmer und Tickets sind unter nyctourism.com/mustseeweek verfügbar. Die Teilnehmer können nach Filtern sortiert werden, darunter “Ort: Stadtbezirk und Nachbarschaft” und “Kategorie: Attraktionen & Touren, Darstellende Kunst, Museen & Galerien und Nachtleben”.

Reservierungen für die NYC Hotel Week sind verfügbar und können eingelöst werden

Die NYC Hotel Week bietet bis zum 4. Februar in mehr als 160 Hotels in allen Stadtbezirken 24 % Ermäßigung auf die normalen Verkaufspreise. Zu den teilnehmenden Hotels gehören Ace Hotel Brooklyn, Conrad New York Midtown, Hotel Indigo Flushing, Hyatt Regency JFK Airport at Resorts World, Le Meridien New York Fifth Avenue, Luma Hotel Times Square, Margaritaville Resort Times Square, Moxy Williamsburg, New York Marriott Marquis, Opera House Hotel, Penny Williamsburg, The Wall Street Hotel, Walker Hotel Greenwich Village, Wingate by Wyndham Bronx Haven Park und weitere.

Die teilnehmenden Hotels können unter nyctourism.com/hotelweek gebucht werden. Man sollte aber die Preise unbedingt vergleichen!

