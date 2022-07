Reservierungen für das 30-jährige Jubiläum der NYC RESTAURANT WEEK ab sofort möglich

Pork Belly Bun von der Momofuku Noodlebar in New York City

-600 Restaurants bieten mehr als 60 verschiedenen Küchen in fast 85 Stadtvierteln in allen fünf Bezirken für 30, 45 oder 60 Dollar vom 18. Juli bis 21. August

-Vorregistrierte Mastercard-Karteninhaber erhalten eine exklusive Gutschrift in Höhe von zehn Dollar für Mahlzeiten von 30 Dollar oder mehr, wenn sie in teilnehmenden Restaurants essen gehen

-14 Teilnehmer der ersten NYC Restaurant Week 1992 nehmen auch am diesjährigen Programm teil

NYC & Company, New Yorks offizielle Destinationsmarketing-Organisation und Kongress- und Besucherbüro für die fünf Stadtbezirke von New York City, hat bekannt gegeben, dass Reservierungen für das 30-jährige Jubiläum der NYC Restaurant Week Summer 2022, die von Mastercard gesponsert wird, ab sofort unter nycgo.com/restaurantweek möglich sind. In diesem Jahr bietet die NYC Restaurant Week vom 18. Juli bis zum 21 August 30 Tage voller kulinarischer Angebote, wobei Restaurants für eine, mehrere oder alle fünf Wochen teilnehmen können. Da die beliebte NYC Restaurant Week ihr 30-jähriges Bestehen feiert, gibt es mehr Möglichkeiten als je zuvor, die erstklassige und authentische Küche der Stadt zu genießen, mit Pauschalpreisen, die die Teilnahme verschiedener Restaurants in allen fünf Stadtbezirken gewährleisten. Steuern und Trinkgelder sind nicht inbegriffen; Samstage sind Sperrzeiten und Sonntage optional.

„Wir freuen uns, in diesem Sommer den 30. Jahrestag der NYC Restaurant Week zu feiern, ein wichtiger Meilenstein, der mit der derzeit spürbaren Lebendigkeit unserer Stadt zusammenfällt“, so Fred Dixon, Präsident und CEO von NYC & Company. „Seit 30 Jahren bietet das Programm den Gästen außergewöhnliche Angebote und hebt gleichzeitig die Restaurantgemeinschaft in allen fünf Stadtbezirken hervor und unterstreicht die wirklich authentische Restaurantszene, die es nur in New York City gibt.“

Die NYC Restaurant Week ist die ursprüngliche Restaurant Week, die 1992 anlässlich der Democratic National Convention (DNC) ins Leben gerufen wurde und in vielen Städten auf nationaler und globaler Ebene nachgeahmt wurde. NYC & Company freut sich, dass auch 14 der ursprünglichen Restaurants von 1992 am diesjährigen Programm teilnehmen, darunter: Barbetta, Carmine’s (Upper West Side), Dock’s Oyster Bar, Gage & Tollner, Gallagher’s Steak House, The Palm, Sardi’s, Shun Lee West, Sylvia’s, Tavern on the Green, Tribeca Grill, The Russian Tea Room, Union Square Café, und Victor’s Café.

Während des gesamten Programmzeitraums vom 18. Juli bis zum 21. August können die Gäste zwischen einem zweigängigen Mittagessen für 30, 45 oder 60 Dollar und einem dreigängigen Abendessen für 30, 45 oder 60 Dollar wählen, abhängig von den Preisvorstellungen der einzelnen Restaurants. Diese Preisstruktur wurde geschaffen, um sicherzustellen, dass Restaurants aus allen fünf Bezirken teilnehmen können, von Lokalen in der Nachbarschaft bis hin zur gehobenen Küche. Mehr als 100 Restaurants werden außerdem 30-Dollar-Weinflaschen zum 30-jährigen Jubiläum anbieten, die auf den teilnehmenden Speisekarten erhältlich sind.

Mastercard-Karteninhaber können sich hier vorab registrieren, um bis zum 31. Juli bei jeder Transaktion von 45 Dollar oder mehr eine exklusive Gutschrift von zehn Dollar zu erhalten, wenn sie vor Ort essen gehen (für bis zu drei Transaktionen, die insgesamt 30 Dollar Rabatt ergeben).

„Besuchern und Einheimischen eine sinnvolle Möglichkeit zu bieten, in New York City auf Weltklasse-Niveau zu speisen, ist wirklich unbezahlbar“, sagte Rustom Dastoor, Executive Vice President of North America Marketing & Communications bei Mastercard. „Gemeinsam mit NYC & Company freuen wir uns, Karteninhabern während der NYC Restaurant Week im Sommer 2022 exklusive Rabatte zu bieten, während sie ihrer Leidenschaft für Essen und Reisen nachgehen.“

Gäste können die teilnehmenden Restaurants mit Hilfe von Filtern wie „Standort“, „Küche“, „hat Speisekarte“, „10 $ Mastercard-Rabatt“, „Zugänglichkeit“, „Eigentümer“, „teilnehmende Wochen“ und „Mahlzeiten“ suchen. Unter nycgo.com/restaurantweek kann man auch Restaurants nach den eigenen Interessen auswählen, zum Beispiel „Restaurant Week Classics“, „Lunch Break“, „Summer Vibes“, „Impress Your Followers“, „Dress for the Occasion“, „James Beard Honorees“, „Wine Spectator Winners“ und schließlich „Make it a Stella“, eine Zusammenstellung von Restaurants, die Stella Artois servieren, um den offiziellen Biersponsor der NYC Restaurant Week Summer 2022 hervorzuheben.

„Ein wahres Zeugnis für einen schmackhaften Meilenstein – das 30-jährige Bestehen der NYC Restaurant Week und das 60-jährige Bestehen von Sylvia’s Restaurant. Als Teilnehmer und Fan der ersten Stunde bin ich überglücklich, die beste Restaurantstadt der Welt mit einem Teller nach dem anderen zu unterstützen“, sagte Tren’ness Woods-Black, Co-Vorsitzende des NYC & Company Culinary Committee.

„Als ursprüngliche Teilnehmerin des Programms von 1992 fühle ich mich geehrt, Teil des 30-jährigen Jubiläums der NYC Restaurant Week, einer geschätzten Tradition in New York City, zu sein. Die NYC Restaurant Week war schon immer eine Möglichkeit für die Menschen, neue Restaurants kennenzulernen, darunter einige der besten der Welt – zu einem erschwinglichen Preis. Dieses besondere Jubiläum ist der perfekte Zeitpunkt, um sich wieder zu treffen und bei einem unvergesslichen Essen zu feiern“, so der Küchenchef und Gastronom David Burke, Co-Vorsitzender des NYC & Company Culinary Committee.

Eine Liste der teilnehmenden Restaurants findet man unter nycgo.com/restaurantweek.