Matias Diaz kocht mit Eberhard Lange im Hugos

Eberhard Lange und Matias Diaz mit Souschef Johannes Gehring, Hugos Berlin ©Selina Schrader

Seit fast 25 Jahren steht das HUGOS für höchste Qualität sowie ausgezeichnete Techniken und ist damit das älteste Sternerestaurant der Stadt. Dabei wird hier viel Wert darauf gelegt, sich nie auf den Lorbeeren auszuruhen und sich von der bunten Berliner Gastro-Szene inspirieren zu lassen. Für Matias Diaz, Küchenchef im Gourmetrestaurant 136, ist das HUGOS ein ganz besonderer Ort: Hier hat Diaz als Chef de Partie von Eberhard Lange viel gelernt und Unterstützung für seinen eigenen Weg erhalten. Heute gilt Diaz mit seinen Ideen als junger Wilder im Fine-Dining. „Als wir überlegt haben, das HUGOS für völlig andere Küchenansätze zu öffnen, habe ich sofort an Matias gedacht“, sagt Sterne-Koch Eberhard Lange, „er hat keine Hemmungen vor unserem Sterne-Niveau und wir haben Lust auf seine sehr eigene Kulinarik.“

Seit vier Jahren beeindruckt Matias Diaz mit seiner kreativen Fusion-Küche im Restaurant 136. Hier bringt er italienische Traditionen, seine peruanischen Kindheitserinnerungen und außergewöhnliche Ideen auf eine sehr eigene, gekonnte Art zusammen. Seine Gerichte überraschen mit ungewöhnlichen Aromen und raffinierten Kombinationen. Diaz selbst wurde gerade vom Gourmetführer Gusto unter die Top 10 „Nächste Generation“ gewählt.

Der Einladung, an der Seite seines ehemaligen Meisters am 25. Januar 2024 ein Vier-Hand-Dinner zu gestalten, ist er sehr gern gefolgt. „Es ist natürlich eine Ehre, in einem Sternerestaurant kochen zu dürfen“, meint Diaz, „aber ich freue mich vor allen Dingen, Eberhard Lange zeigen zu können, was ich aus den Grundlagen gemacht habe und mit ihm zusammen ein Menü zu gestalten.“

Für das 6-Gänge-Menü im HUGOS verbinden Eberhard Lange mit Team und Matias Diaz ihre unterschiedlichen Ansätze zu spannenden Kreationen. Dabei eint sie der Anspruch an die Premiumqualität und Frische der Produkte und die Lust, Gästen einen besonderen Genuss zu bereiten. Die Gourmet-Klassiker werden durch Diaz und Lange zu unvergleichlichen Spezialitäten:

Oldenburger Landente

Rillettes, Leberpaté, Perigord Trüffel, Apfel, Steckrübe

Imperial Kaviar

Erdäpfel, Kalbszunge, Sauerrahm, Petersilie

Adlerfisch Involtini

Peruanische Chili, Süßkartoffel, Amalfi-Zitrone, Koriander

Jakobsmuschel

Miesmuschel, Bietole-Mangold, Mote Mais

Brandenburger Reh

Wachholderjus, Sellerie, Pekannuss, Spitzkohl, Preiselbeere

Pistazie

Schokolade Piura 70%, Himbeeren, Lucuma

Das Dinner am 25. Januar beginnt um 18.30 Uhr und kostet 249 Euro pro Person – inklusive Wein, Wasser, Tee und Kaffee. Die alkoholfreie Variante kostet 219 Euro.

Reservierungen für das 6-Gang-Menü telefonisch unter 030 2602 0 oder per Mail an: mail@hugos-restaurant.de. Das Restaurant HUGOS trägt seit 1999 durchgehend einen Michelin-Stern und 3 Hauben des Gault Millau. Reguläre Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag von 18:30 Uhr bis Mitternacht.

Eberhard Lange und das Hugos Küchenteam

Das Hugos liegt im Interconti Hotel, zentral im Tiergarten gelegen, bietet das moderne InterContinental 558 Zimmer – inklusive 60 Suiten. Mit 55 Veranstaltungsräumen in unterschiedlichen Größen auf einer Gesamtfläche von 6.200 qm gilt das Luxushotel als eines der größten Konferenzhotels Europas. Das renommierte Haus, das seit 65 Jahren Erfolgsgeschichte in der Hauptstadt schreibt, verbindet Tradition mit einem zeitgemäßen Designkonzept und klimafreundlichen Management. Dank der erstklassigen Sicherheitsstandards sind im InterContinental regelmäßig hochrangige Politiker, Wirtschaftsgrößen und Stars zu Gast. Weitere Informationen unter www.berlin.intercontinental.com.

Matias Diaz Restaurant 136: https://136-berlin.com/

